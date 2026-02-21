Winvest — Bitcoin investment
Uniswap Kurucusundan Kritik Uyarı: Sahte Reklamlar Kripto Kullanıcılarını Tuzağa Düşürüyor

Özet

  • Sahte reklamlar kripto kullanıcılarını hedef alarak büyük kayıplara yol açıyor.
  • Ocak ayında kripto dolandırıcılık miktarı son ayların zirvesine ulaştı.
  • Uzmanlar kullanıcı farkındalığını en güçlü savunma hattı olarak görüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Merkeziyetsiz borsa Uniswap’in kurucusu Hayden Adams, kripto kullanıcılarını hedef alan sahte reklamlar konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Adams, özellikle arama motorlarında yayılan dolandırıcılık kampanyalarının giderek daha profesyonel hale geldiğini ve yatırımcıların ciddi kayıplar yaşayabildiğini söyledi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, dolandırıcıların resmi platformu taklit eden reklamlar satın aldığını ve bu yöntemin yıllardır devam ettiğini belirtti.

İçindekiler
1 Sahte Arama Sonuçlarıyla Gelen Büyük Kayıplar
2 Kripto Dolandırıcılığında Tehlikeli Tırmanış

Kripto piyasasında dolandırıcılık vakaları yeniden yükselişe geçerken, Ocak ayı son 11 ayın en yüksek kayıp miktarına sahne oldu. Bu durum, hem bireysel yatırımcılar hem de sektörün güvenilirliği açısından alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Sahte Arama Sonuçlarıyla Gelen Büyük Kayıplar

Adams’a göre dolandırıcılar, özellikle “Uniswap” gibi popüler anahtar kelimelere reklam vererek kullanıcıları sahte sitelere yönlendiriyor. Kullanıcılar arama sonuçlarında üst sırada çıkan bağlantıyı resmi site sanarak cüzdanlarını bağladığında, fonlarını farkında olmadan dolandırıcılara teslim ediyor. Bu yöntem, sosyal mühendislik saldırılarının yeni nesil bir versiyonu olarak görülüyor.

Bir kullanıcı yaşadığı kaybı dramatik sözlerle anlattı. Kripto topluluğunda “Ika” adıyla bilinen yatırımcı, altı haneli değerindeki cüzdanının boşaltıldığını söyledi. İki yıl boyunca dikkatli davrandığını belirten kullanıcı, yaşananların şanssızlık değil hatalı kararların zincirleme sonucu olduğunu ifade etti. Paylaştığı ekran görüntüsünde, üst sıralarda çıkan sahte bir Google sonucu yer alıyordu.

Kripto Dolandırıcılığında Tehlikeli Tırmanış

Kripto güvenlik şirketi CertiK verilerine göre, yalnızca geçen ay dolandırıcılık ve saldırılarla çalınan toplam kripto miktarı 370 milyon doları aştı. Bu rakam, bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık dört kat artış anlamına geliyor. Dahası, toplam kaybın büyük kısmının tek bir sosyal mühendislik vakasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Öte yandan, sektörde güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar da hız kazandı. Donanım cüzdan üreticilerinin yeni güvenlik güncellemeleri duyurması ve bazı borsaların reklam politikalarını sıkılaştırması, riskleri azaltmaya yönelik adımlar arasında gösteriliyor. Ancak uzmanlar, kullanıcı farkındalığının hâlâ en kritik savunma hattı olduğunu vurguluyor.

Son dönemde ABD’de dijital varlık düzenlemelerinin hızlanması ve reklam denetimlerinin sıkılaşabileceğine dair beklentiler, dolandırıcılık vakalarının gelecekte azalabileceği yönünde umut veriyor. Yine de uzmanlara göre, dolandırıcıların taktik değiştirme hızı regülasyonların önünde ilerlemeye devam ediyor.

İlayda Peker
By İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
