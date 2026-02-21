SOL Fiyatında Sıkışma Alarmı: Büyük Hareket Kapıda Olabilir

Kripto para piyasasında son haftalarda sert satış baskısı altında kalan Solana (SOL), düşüş sonrası dar bir fiyat aralığında denge arayışına girdi. Kısa vadeli grafiklerde sıkışma sinyalleri görülürken, uzun vadeli teknik yapı ise piyasanın hâlâ riskli bir zeminde ilerlediğine işaret ediyor. Analistlere göre Solana’nın önündeki en büyük soru, bu sıkışmanın bir dip oluşumuna mı yoksa yeni bir düşüşe mi zemin hazırladığı.

Kısa Vadede Sıkışma ve Olası Birikim Sinyalleri

Son fiyat hareketlerine bakıldığında Solana’nın sert düşüşün ardından yaklaşık 78–92 dolar bandında yatay hareket ettiği görülüyor. Fiyatın bu dar aralıkta sıkışması, kısa vadeli momentumun zayıfladığını ve piyasanın yön arayışına girdiğini gösteriyor. Özellikle fiyatın ana hareketli ortalamaların altında kalması, genel görünümün hâlâ temkinli olduğunu ortaya koyuyor.

Bazı analistler bu sıkışmayı erken bir “birikim evresi” olarak yorumluyor. Buna göre yatırımcılar satış baskısını absorbe ederken, piyasa taban oluşturma sürecine girmiş olabilir. RSI gibi momentum göstergeleri de bu tabloyu destekliyor. Orta seviyelerde seyreden göstergeler, ne güçlü bir satış ne de net bir yükseliş sinyali veriyor.

Ancak bu tablo kesin bir dip anlamına gelmiyor. Fiyatın önemli ortalamaların altında kalması, alıcıların henüz kontrolü tam olarak ele geçirmediğini gösteriyor. Bu nedenle piyasanın yatay hareketi, bir toparlanma başlangıcından çok geçici bir nefes alma evresi olarak da değerlendiriliyor.

Uzun Vadeli Grafiklerde Alarm Zilleri

Kısa vadeli sıkışmaya rağmen uzun vadeli grafiklerde daha temkinli bir tablo öne çıkıyor. Özellikle önceki boğa döngüsünden beri fiyatı destekleyen yükselen trend çizgisinin kırılması, teknik görünümü zayıflatan önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Analistlere göre bu kırılım, piyasanın trend desteğini kaybettiğini ve daha geniş ölçekte düşüş riskinin arttığını gösteriyor. Uzun vadede dikkat çeken destek seviyeleri arasında 74 dolar civarı ve daha aşağıda 50 dolar bölgesi bulunuyor. Bu seviyeler geçmişte fiyatın konsolide olduğu bölgeler olduğu için yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Bu teknik zayıflık, son dönemde altcoin piyasasında görülen genel temkinli havayla da örtüşüyor. Örneğin, son haftalarda Ethereum ve diğer büyük altcoinlerde de benzer şekilde hacim düşüşü ve volatilite artışı dikkat çekiyor. ABD’de kripto regülasyonlarına yönelik belirsizlikler ve ETF akışlarının yavaşlaması da yatırımcı iştahını sınırlayan faktörler arasında gösteriliyor.