Aave Ekosisteminde Yönetişim Krizi: Ana Geliştirici Ekibin Ayrılma Kararı Etki Yarattı

Aave protokolünde uzun süredir devam eden yönetişim anlaşmazlığı, önemli geliştirici ekip Bored Ghosts Developing’in (BGD) sözleşmesini yenilememe kararı almasının ardından yeni bir safhaya ulaştı. Merkeziyetsiz finans dünyasında en çok kullanılan borç verme platformlarından biri olan Aave, topluluk tarafından yönetilen bir yapıya sahip.

Geliştirici Ekipten Sözleşme Yenilememe Kararı

BGD, Aave DAO ile yaptığı sözleşmenin nisan ayı başında sona ermesinin ardından yeni dönemde destek vermeyecek. Şirket, platformun teknik gelişimini ve bakımını üstlenen temel ekip konumundaydı. Geliştiriciler, alınan stratejik kararlarda Aave Labs’ın yaklaşımını eleştiriyor. Protokolün kurucusu Stani Kulechov’un liderliğindeki Aave Labs, yeni nesil Aave v4’e geçiş üzerinde yoğunlaşırken, mevcut ana sürüm olan v3’e dair desteğin azalabileceği endişeleri yükseldi.

Görüş Ayrılıkları ve Piyasa Tepkisi

Kamuoyuna yapılan açıklamada BGD, kullanıcıların v3’ten v4’e yönlendirilmesi için atılan adımların, aktif olarak çalışan mevcut sistemi gereksiz riske attığını vurguladı. Şirket, bu girişimin ciddi bir hata olabileceğini dile getirdi.

Açıklamanın ardından Aave token fiyatı yüzde 6’dan fazla geriledi. Stani Kulechov, sosyal medya üzerinden BGD ekibinin platformun gelişimine önemli katkılar sağladığına dikkat çekti. Ayrıca geçmişte BGD kurucularından Ernesto Boado’nun şirketin CTO’su olarak görev yaptığı biliniyor.

Delegelerden Marc Zeller da yönetişim forumunda platformun gelirlerinin büyük bölümünün BGD kodlarına dayandığını aktararak ayrılığın olası etkilerine dikkat çekti.

Uzun süredir devam eden çekişmede, daha önce Aave Labs markayla ilgili varlıkların (alan adı, sosyal medya hesapları, marka hakları) DAO yönetimine devredilmesi için yapılan öneri kıl payı reddedilmişti. Sonrasında, Labs tarafı Aave markalı hizmetlerden elde edilen gelirin DAO’ya aktarılmasını önermiş ancak bu öneri yeni sürüm v4’ün temel teknik zemin olarak tanınması şartına bağlanmıştı. Bu koşul, BGD cephesinde mevcut sistemin zarar görebileceği kaygılarına neden oldu.

v3 Sürümü Desteklenmeye Devam Edecek

Aave Labs, v3 kullanıcılarının ani bir geçişe zorlanmayacağını ve mevcut sürüme desteğin süreceğini açıkladı. Kulechov, gerekirse platformun bakımını üstlenebileceklerini ifade etti ve sistemin stabil şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

BGD’nin sözleşmesi 1 Nisan’da sona eriyor. Şirket, geçiş sürecinde DAO’nun yeni bir teknik iş ortağı bulabilmesi için kısa vadeli bir destek paketi sunacağını duyurdu. Bu ayrılık, DeFi alanında istikrarlı yönetişim modellerinden biri olarak görülen Aave’de önemli bir dönüm noktası anlamı taşıyor.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Aave protokolü hakkında dört yıldır süren soruşturmayı herhangi bir yaptırım kararı olmadan resmen sonlandırdı. Bu gelişmeyle birlikte platform üzerindeki düzenleyici belirsizlik kaldırılmış oldu.