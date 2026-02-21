Winvest — Bitcoin investment
Solana (SOL)

Solana’da Fiyat Baskısı Güçleniyor: $50 Seviyesi Tartışılıyor, Ağda Yenilikler Sürüyor

Özet

  • Solana fiyatı güçlü satış baskısıyla 50 dolar seviyesi tartışmasının odağına yerleşti.
  • Ağda altyapı yenilikleri ve artan USDC arzı ekosistemi desteklemeye devam ediyor.
  • Piyasa zayıflığı sürerken teknik göstergeler yeni bir düşüş ihtimaline dikkat çekiyor.
Solana’nın yerel kripto parası SOL, son dönemde artan satış baskısıyla gündemde. Önemli teknik destek seviyelerinin kaybedilmesiyle birlikte SOL fiyatı yakın geçmişte iki yılın en düşük noktası olan 67 doları gördü. Şubat başında 75 doların üzerinde kısa süreli bir toparlanma yaşanırken, yatırımcılar fiyatın 80 dolar seviyesini koruyup koruyamayacağını yakından izliyor.

İçindekiler
1 Piyasa Görünümü ve Fiyat Hareketleri
2 Teknik ve Temel Görünümler
3 Ağ ve Ekosistem Gelişmeleri
4 Kurumların Tavrı ve Gelecek Beklentileri
5 Fiyat Senaryoları ve Yatırımcı Stratejileri

Piyasa Görünümü ve Fiyat Hareketleri

SOL, özellikle son 30 günde yüzde 38’i aşan değer kaybı ile dikkat çekiyor. 80 dolar altında kalınması halinde, teknik piyasa analizlerine göre fiyatın 50 dolara kadar düşebileceğine işaret ediliyor. Haftalık grafiklerde 67 dolardan başlayan toparlanma sınırlı kalırken, işlem hacminin azalması satıcıların piyasada baskın olduğunu gösteriyor. Fiyat, 67 dolar destek ile 96 dolar direnç arasında düşen bir kanalda hareket ediyor ve makro ekonomik zayıflık bu görünümü destekliyor.

Teknik ve Temel Görünümler

Kısa vadeli yatırımcıların zararına satış yaptığı bu süreçte, uzun vadeli SOL sahipleri ise 1,97 milyon adet SOL biriktirdi. İşlem hacminde yaşanan ani artışlar ardından görülen düşüş, piyasada yorulma sinyali olarak öne çıkıyor. Öte yandan, Circle’ın 9 Şubat’ta Solana ağı üzerinde 250 milyon dolarlık USDC oluşturması, likiditeye olan talebin güçlendiğine işaret ediyor. Bu gelişme, DeFi üzerinde işlem gören stablecoin arzını artırarak ticareti kolaylaştırıyor.

Bitcoinsensus adlı analiz şirketi, aylık grafiklerde görülen baş-omuz formasyonunun boyun çizgisinin kırıldığını ve teknik hedefin 50 dolar olduğunu öne sürüyor.

Teknik analizde öne çıkan bir diğer görüşte, analist Nextiscrypto iki haftalık grafikte “klasik bir baş-omuz modeli” oluştuğunu, fiyatın 45 dolara kadar inebileceğini savunuyor. 92 doların aşılmaması halinde, düşüş eğiliminin hızlanabileceği aktarılıyor.

Ağ ve Ekosistem Gelişmeleri

Solana ekosistemi, fiyat düşüşlerine rağmen yeni altyapı gelişmeleriyle büyümeye devam ediyor. GetBlock, CompareNodes’un testlerinde Asya’da en hızlı Solana RPC sağlayıcısı olarak öne çıktı. Sunulan düşük gecikme süreleri, özellikle Bahreyn ve Mumbai gibi önemli pazarlarda merkeziyetsiz uygulamaların büyümesini destekliyor. Ayrıca Uniform Labs ve Metalayer Ventures, Solana’da tokenlaştırılmış gerçek varlıklar için özel likidite havuzunu faaliyete aldı. Bu adımla, varlıkların anında nakde çevrilebilmesinin önü açıldı ve Bank for International Settlements raporlarında değinilen likidite dengesizliğine çözüm aranıyor.

Solana’nın tokenlaştırılmış gerçek varlık (RWA) ekosistemi, toplamda 1 milyar dolar değere ulaştı ve bu açıdan Ethereum’un ardından üçüncü sıraya yerleşti. Yine de, genel kripto piyasasında devam eden zayıflık ve yüksek risk algısı Solana fiyatını baskılamaya devam ediyor.

Kurumların Tavrı ve Gelecek Beklentileri

SharpLink CEO’su Joe Chalom, kurumsal tarafta Ethereum’un istikrarı ve pazar hakimiyetinin tercih edilmesini gerekçe göstererek, Solana’nın düşük ücret ve hız avantajının büyük ölçekli kullanıcılar için yeterli olmadığını savunuyor. Diğer taraftan, Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, topluluk odaklı yeni bir tokenomik model önererek projelerde başlangıçta daha büyük oranlı token dağıtımı ve bir yıllık kilitlenme süresiyle uzun vadeli denge sağlamayı hedefliyor.

Fiyat Senaryoları ve Yatırımcı Stratejileri

Teknik veriler, 80 doların kaybedilmesi halinde önümüzdeki 4-6 hafta içinde SOL’un 50-60 dolar aralığını test etme ihtimalinin arttığını gösteriyor. 72 dolar üstünde kalınırsa, USDC likiditesi ve ağdaki yenilikler sayesinde fiyatın 95-102 dolar aralığına toparlayabileceği ifade ediliyor. Sabırlı yatırımcılar için ise, 60-67 dolar aralığında alım yapıp 95 dolar üzerinde satış stratejisi öneriliyor. Ancak, süren ayı piyasasında fiyatın 30 dolara kadar inecek riskleri de gündemde kalmaya devam ediyor.

