Kripto para piyasası Temmuz ayında nispeten düşük volatilite gösterirken, kripto girişimleri orta derecede başarılı bir ay geçirdiler. CryptoRank’ın verilerine göre ay boyunca yatırım turlarının sayısında bir miktar düşüş olsa da kripto para sektörüne dönük yatırım turlarında toplanan fon miktarında Temmuz 2023’te yüzde 64 oranında artış oldu.

Temmuz Ayındaki Artan Hareketliliğe Rağmen Toplanan Fon Miktarı Düştü

Yaz boyunca ticari aktivitenin düşüş eğilimi gösteriyor olmasına rağmen CryptoRank‘ın derlediği veriler kripto yatırımlarındaki Temmuz ayında önemli sayıda yatırım açıklandığını gösteriyır. Kripto para piyasasının işlem hacmi önemli oranda düşmüş olsa da fonlar girişimlere oldukça makul miktarda para yatırdılar. Kripto girişimlerine yapılan yatırımlar ay boyunca yüzde 68,8 oranında artışla 704 milyon dolara çıktı. Yılın başından bu yana projeler 5.8 milyar doların üzerinde fon topladılar.

Öte yandan yatırım turlarının sayısında Kasım 2020’den bu yana en düşük seviye görüldü. Aktivitedeki bu düşüşün mevsimsellikten kaynaklandığı tahmin edilirken Bitcoin‘in fiyatı ile toplanan toplam fon arasındaki korelasyonun tersine döndüğü görüldü. Temmuz ayında toplanan toplam fon miktarı ılımlı kalırken, yalnızca bir proje 100 milyon dolardan fazla fon toplayabildi. Geleneksel olarak yüksek meblağlı fonlama turları çoğunlukla sonraki aşama yatırımlara dönüktür.

Kripto Yatırım Turlarındaki Trend Kategoriler

Veriler çeşitli projeleri içeren oldukça geniş bir kategori olan Blockchain Hizmeti‘nin kripto yatırım turlarında son birkaç aydır üst üste en popüler kategori olmaya devam ettiğini gösteriyor. Genel olarak, yatırım turlarının kategorilere göre dağılımı önceki aylardan çok farklı değil. Blockchain Hizmeti kategorisindeki projelerin büyük çoğunluğu, son zamanlarda önemli bir trend haline gelen Blockchain altyapısının kullanılabilirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Blockchain Hizmetleri arasında en yüksek profilli yatırım turu, Paradigm’in desteklediği Flashbots‘un B Serisi yatırım turu oldu. Şu anda 1 milyar dolar değerinde olan şirket, Blockchain endüstrisinin yeni unicorn’u haline gelmiş durumda.

Öte yandan, CeFi girişimleri Temmuz ayında en fazla yatırım çeken girişimler oldular. Bu noktada dikkate değer en önemli yatırım turlardan biri yeni bir fon için 200 milyon dolar toplayan Polychain Capital oldu.

Temmuz ayının en aktif yatırımcıları listesinde Animoca Brands, HashKey Capital, Coinbase Venture, Delphi Digital ve Binance Labs gibi büyük isimler yer alırken, veriler aktif yatırımcıların Blockchain Hizmet kategorisindeki projelere önemli ölçüde yatırım yaptıkları ve DeFi‘nin listenin ikinci sırasında yer aldığı görülüyor.

Güncel verilere göre birkaç kripto para borsası en aktif Temmuz ayı yatırımcıları arasında yer alıyor. Bu merkezi kuruluşlar artık Blockchain’in birer ayrılmaz parçası ve düzenli olarak genç projelere destek oluyorlar.

Coğrafi Dağılım

ABD merkezli girişimler Temmuz ayında 371 milyon dolar gibi etkileyici bir rakamla en yüksek miktarda yatırımı çektiler. ABD merkezli girişimleri, ülkeleri açıklanmayan projeler hariç Hong Kong, İsviçre ve Singapur merkezli girişimler takip etti.

Temmuz ayında kripto para piyasasında en fazla aktiviteye sahip olan yatırımcılar ABD merkezli fonlar olurken, ABD’yi Çin, Singapur ve Güney Kore merkezli fonlar takip etti. Özellikle Asya ülkeleri şu an için kripto projeleri için en elverişli pazarlar arasında yer alıyor.

Geçmişte Asya ülkelerinde bulunan proje kurucularının ve geliştiricilerinin Blockchain‘e giderek daha fazla ilgi göstermeye başladıkları görülmüştü. Bu eğilim, özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinin karşı karşıya olduğu yasal belirsizlikten dolayı ivme kazanmaya devam ederken, Asya ülkelerinin konumunun daha da güçlenmesini sağlıyor.

Özetle kripto para piyasası Temmuz ayında ciddi bir şok yaşamadı. Projelerin çoğu gelişmeye devam etti ve yatırımcılar bekle ve gör yaklaşımını benimseyerek daha temkinli hareket etmeye başladılar. Yılın ilk yarısına ilişkin benzer bir raporda kripto fon toplama piyasasındaki aktivitenin büyümesinde bir toparlanma olacağına işaret ediyor olsa da Temmuz ayında gözlemlenen hafif artış henüz beklenen toparlanmanın başlamadığını gösteriyor. Piyasalardaki belirsizlik devam ettiği sürece yatırımcıların bu yönde kararlı adımlar atmaya hazır olmadıkları dikkat çekerken daha net düzenlemelerin getirilmesi ve piyasadaki acil sorunların çözülmesiyle her şey değişmesi bekleniyor.