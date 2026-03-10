Tron Günlük Aktif Kullanıcı Sayısında Rakiplerini Geride Bırakıyor

Kripto para sektöründe blokzincirlerin günlük aktif kullanıcı sayısı açısından rekabeti dikkat çekiyor. Son paylaşılan veriler, stablecoin transferleriyle öne çıkan Tron’un, Mayıs 2025’ten itibaren aralıksız şekilde Ethereum, Solana ve Bitcoin gibi büyük ağların önünde yer aldığını gösterdi.

Günlük Aktif Kullanıcıda Zirvedeki Blokzincirler

DefiLlama’dan alınan Şubat 2026 tarihli verilere göre Tron, yaklaşık 3,2 milyon günlük aktif kullanıcı ile tüm blokzincirler arasında ilk sırada bulunuyor. İkinci sıradaki BNB Smart Chain’de bu sayı 2,6 milyon civarında. Solana ise 2,15 milyon seviyesinde seyrediyor. Tron ile dördüncü sıradaki Avalanche arasındaki fark ise belirgin; Avalanche zincirinde günlük yaklaşık 700 bin aktif kullanıcı bulunuyor.

Ethereum, toplam kilitli varlık değeri ve DeFi ekosistemiyle öne çıksa da günlük aktif kullanıcı sayısı 670 bin seviyesinde kaldı ve Avalanche’ın ardından beşinci sırada yer aldı. Bitcoin’de ise günlük kullanıcı sayısı 650 bin civarına ulaşırken, Polygon’da bu rakam 640 bin oldu. Base yaklaşık 480 bin kullanıcıyla sekizinci sıradayken, Arbitrum 150 binle son sırada yer aldı.

Tron’un Üstünlüğünün Temel Sebepleri

Tron’un günlük aktif kullanıcı sayısındaki liderliği büyük ölçüde USDT (Tether) transferlerinden kaynaklanıyor. Tether, piyasada en fazla USDT’yi Tron ağında dolaşıma sokuyor. Özellikle Asya, Latin Amerika ve Afrika’daki gelişmekte olan pazarlar için Tron’un düşük işlem ücretleri, ABD doları bazında transferleri cazip hale getiriyor. Tron’daki işlem ücretleri kuruş seviyesindeyken, bu rakam Ethereum’da, ağ yoğun dönemlerde birkaç doları bulabiliyor.

Dün yayımlanan Revolut verileri, Tron’un, platformdaki kripto işlem hacminin yüzde 23’ünü oluşturduğunu ortaya koydu. Ayrıca Latin Amerika’daki araştırmalar, başta Arjantin, Kolombiya ve Brezilya olmak üzere, stablecoin’lerin ülkedeki kripto girişlerinin yüzde 70’ini temsil ettiğini gösterdi. Bu veriler, milyonlarca kişinin düşük maliyetle sınır ötesi değer transferini Tron altyapısı ile gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

Revolut tarafından aktarılan verilere göre, Tron’un toplam kripto işlemleri içindeki oranı yüzde 23’e ulaştı ve stablecoin işlemleri başta Latin Amerika olmak üzere birçok ülkede kripto benimsenmesinde önemli rol oynuyor.

Tron ağında kullanıcılar ağırlıklı olarak DeFi protokollerinde işlem yapmıyor, NFT üretilmiyor veya akıllı kontrat geliştirmiyor. Kullanıcı davranışları, esas olarak USDT gönderimi üzerine yoğunlaşıyor. Bu durum, ağı nispeten dar bir kullanım alanına oturtuyor ancak finansal erişim ihtiyacı nedeniyle küresel çapta yüksek bir kullanıcı potansiyeline işaret ediyor.

Ethereum ve Diğer Ağlarda Kullanıcı Profili Farklılığı

Ethereum, toplam varlık değeri, geliştirici aktiviteleri ve kurumsal adaptasyon bakımından açık ara önde görünse de günlük aktif kullanıcı açısından daha geride konumlanıyor. Bu tablo, kullanıcı profili ve kullanım senaryosundaki farklılıkları yansıtıyor. Ethereum’daki kullanıcılar genellikle daha az işlem yapan ancak işlem başına daha yüksek tutarlar gönderen, karmaşık DeFi işlemleriyle ilgilenen bir profil çiziyor. Tron kullanıcıları ise, düşük tutarlarda ve çok sık işlem yapıyor. Dolayısıyla, sıklık üzerinden hazırlanan aktif kullanıcı verileri, maliyeti düşük, tekrar eden işlemlerle öne çıkan ağlarda daha yüksek sonuçlar getiriyor.

Çeşitli zincirler arasında liderliğin sadece bir dönemliğine el değiştirmesi yaygın bir durum. Ancak Tron’un on ay süren üst üste liderliği, yapısal bir talebin göstergesi olarak öne çıkıyor. Tron’un günlük kullanıcı sayısı, Bitcoin’deki fiyat hareketliliğine, altcoinlerdeki düzeltmelere ve yeni ölçeklendirme çözümlerine rağmen istikrarlı seyrini sürdürüyor.

Son olarak, veri gündeminde en çok konuşulan zincirlerin, fiilen en çok işlem gören zincirler olmadığı ve bu farkın son on aydır net biçimde devam ettiği aktarılıyor.