Bitcoin 70.000 Dolar Seviyesinde Denge Arayışında, İran Gerginliği Azalıyor

Bitcoin fiyatı son dönemde 70.000 dolar bandında istikrar sinyalleri verirken, Orta Doğu’daki gerilimin azalmasına yönelik gelişmeler risk iştahını etkiliyor. Özellikle İran kaynaklı çatışma endişelerinin hafiflemesiyle beraber, kripto para piyasasında son haftalarda görülen sert satış dalgası yavaşlama eğilimine girdi.

Jeopolitik Gelişmeler ve Piyasa Tepkileri

İki hafta önce Orta Doğu’da artan tansiyon, Bitcoin fiyatını 66.000 dolar altına çekerek 63.000 dolara kadar geriletti. Brent tipi petrol fiyatlarının kısa süreliğine 119,50 dolara kadar yükselmesi ise piyasadaki gerilimi güçlendirdi. Ancak makro riskin hızla azalmasıyla birlikte, Bitcoin’in son 24 saatlik süreçte yaklaşık yüzde 4 değer kazandığı ve S&P 500 endeksinin de toparlandığı görüldü. ABD eski Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili savaşa dair gerilimin kısa sürede azalabileceğine işaret eden açıklamaları, riskli varlıklarda hızlı bir tepkiye yol açtı.

Teknik Analiz ve Kritik Seviyeler

Bitcoin şu anda 68.800 dolar seviyesine yakın işlem görüyor. Kısa vadede satış baskısı devam ederken, fiyatın ekim ayındaki 126.080 dolarlık rekorunun yüzde 42 altında olduğu belirtiliyor. Yatırımcılar, mevcut konsolidasyonun trendin devamı açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor. Yukarı yönlü ilk hedefin 75.000 dolar olduğu belirtilirken, bu seviyenin aşılması için güven endeksinde ciddi bir artış ve güçlü işlem hacmine ihtiyaç duyuluyor. Aşağı yönlü destek ise 65.000 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu desteğin kırılması durumunda fiyatın 63.000 dolara çekilme riskinin bulunduğu ifade edildi. 60.000 dolar altı ise kurumsal fonların pozisyonlarını kapattığı bir senaryoyu ön plana çıkarıyor.

Kurumsal Talep ve Zincir Üstü Veriler

Zincir üstü verilere göre, Bitcoin’deki son stresin etkisi azalıyor. Blokzincir analiz şirketi Glassnode, piyasa koşullarında bir miktar istikrar sağlandığını ve ETF talebinin güç kazandığını raporladı. Firma, fiyat hareketinin henüz güçlü bir yükseliş trendine işaret etmediğini, mevcut toparlanmanın ise özellikle ETF kanalıyla süregelen kurumsal talebe bağlı olduğunu değerlendiriyor.

Makroekonomist Henrik Zeberg, ETF’den gelen güçlü kurumsal girişlerin, jeopolitik baskıların tamamen ortadan kalkması halinde, Bitcoin’de 110.000-120.000 dolar aralığında bir ralliye yol açabileceğini öngörüyor.

Henrik Zeberg, devam eden kurumsal benimseme ve risk iştahının sürmesi durumunda Bitcoin’in 110.000-120.000 dolar hedefine ulaşabileceğini dile getirdi.

Diğer taraftan, türev piyasalardaki negatif fonlama oranları ve arka arkaya yaşanan kısa pozisyon tasfiyeleri, son yükselişte spot alımların değil, vadeli işlemlerdeki konumlanmaların ağırlıkta olduğu bir tabloya işaret ediyor.

Yatırımcıların Önündeki Gündem

Analistler, Bitcoin’in bir süre daha 70.000 dolar civarında kalmasının yukarı yönlü olası kırılım için önemli olduğunu vurguluyor. Spot yatırımcıların 65.000 dolar desteğini savunması gerektiği belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde, emtia piyasası ve Orta Doğu’dan gelecek yeni ateşkes haberlerinin fiyat hareketlerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Kurumsal talebin devam etmesi halinde, son dönemde oluşan 60.000 dolar altı senaryoyu geçersiz kılacak bir toparlanma yaşanabilir. Ancak, kısa vadeli belirsizlikler dikkate alınarak yatırımcıların bölgesel gerginliklerle ilgili gelişmeleri ve makro verileri yakından takip ettiği gözleniyor.