AirTrunk, Tokyo’daki Veri Merkezi Genişlemesi İçin 1,24 Milyar Dolar Yeşil Kredi Aldı

Japonya’nın önde gelen hyperscale veri merkezi operatörlerinden AirTrunk, Tokyo’daki TOK1 kampüsünde kullanılmak üzere 1,24 milyar dolarlık yeşil kredi sağladı. Şirket, elde edilen finansmanın ülkedeki en büyük veri merkezi finansmanı olarak kayda geçtiğini açıkladı.

Veri Merkezi Kapasitesi 300 MW’ı Aşacak

TOK1 kampüsüne sağlanan finansman, tesisin 300 megavatın üzerinde kapasiteyle genişletilmesinde kullanılacak. Yapılan açıklamada, şirketin bu yatırımı Japonya’da bulut bilişim ve yapay zeka altyapısına yönelik talebin hızla artması nedeniyle hayata geçirdiği belirtildi.

“Japonya, dünyanın en önemli bulut ve yapay zeka pazarlarından biri; uzun vadeli büyümeyi mümkün kılacak dijital altyapıyı inşa etmeye kararlıyız.”

Bu ifadeye AirTrunk’ın kurucusu ve CEO’su Robin Khuda tarafından yer verildi. TOK1 kampüsünde inşaat faaliyetleri sürerken, tesise önümüzdeki dönemde 100 MW’ın üzerinde ek bilgi işlem gücü kazandırılacağı kaydedildi. Böylece Japonya’daki önde gelen bulut sağlayıcıları ve teknoloji şirketlerinin artan ihtiyaçları karşılanacak.

Konsorsiyumdan Stratejik Destek ve Yeni Projeler

Sağlanan yeşil kredi; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG, Crédit Agricole CIB ve Société Générale’in liderlik ettiği toplam 12 bankanın yer aldığı bir konsorsiyum tarafından organize edildi. Söz konusu bankalar, finansmanda öncülük etti.

AirTrunk, Japonya’daki büyüme stratejisinin parçası olarak Osaka’da ikinci bir hyperscale kampüsün geliştirilmesi ve yeni bir ülke genel merkezi kurulması gibi girişimlere de hız verdi. Şirketin ülkedeki toplam yatırımı 8 milyar doları aşmış durumda.

TOK1, TOK2, OSK1 ve OSK2 adlı dört kampüsün tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte toplamda yaklaşık 530 MW birleşik kapasiteye ulaşılması bekleniyor. AirTrunk böylece Japonya’daki en büyük hyperscale veri merkezi operatörleri arasında öne çıkıyor.

Kripto Sektörü ve AI Odaklı Yatırım Hamleleri

Veri merkezi altyapısındaki hızlı gelişim, kripto para sektöründe de çeşitli yatırımlara yol açıyor. Bitcoin madencisi Cipher Mining’in iştiraki Black Pearl Compute, Teksas’ta dev bir yapay zeka veri merkezi kurmak üzere 13 milyar dolarlık ön sipariş ve 2 milyar dolarlık tahvil satışıyla ilgili önemli bir fon topladı.

Öte yandan geleneksel bulut şirketleri dışında, çok sayıda yeni katılımcı da yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarını artırıyor. Sektör raporlarında, Japonya’da AI altyapısına yapılan harcamaların 2026’da 5,5 milyar doları aşacağı ve yıllık büyümenin yüzde 18 seviyelerinde devam edeceği öngörülüyor. Aynı zamanda, ülkedeki veri merkezi pazarının da 2026 itibarıyla yaklaşık 30 milyar dolara çıkacağı belirtiliyor.