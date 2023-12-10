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Terra Luna Classic (LUNC) Rüzgar Tersine Dönecek Mi? Güncel Veriler Neyi Gösteriyor?

Özet

  • Sonuç olarak Terra Luna Classic (LUNC) fiyatı, Bitcoin'in etkisiyle 0,000028 dolardan düşüş yaşadı, Fibonacci destek noktasında alıcıların birikim eğilimi belirdi. Mevcut durumda fiyat %18 artarak 0,000021 dolara yükseldi. Ancak belirli direnç seviyelerinin kırılmasıyla daha güçlü bir yükseliş beklenebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin‘in (BTC) 44.500 dolarda geçici olarak durmasıyla birlikte piyasanın daha geniş toparlanması küçük bir yola giriyor. Ancak Terra Luna Classic (LUNC) fiyatı bu belirsizlikten büyük bir darbe aldı ve 0,000028 dolardan keskin bir düzeltmeye tanık oldu.

LUNC’da Keskin Geri Dönüş

Fibonacci geri çekilme noktasında uygun bir geri çekilme noktasında uygun desteği elde etmeye çalışan bu düzeltme, alıcıların aktif bir yükseliş eğiliminin işareti olan bir piyasa düşüşünde birikim yaptığını gösterebilir. 4 Aralık tarihinde Terra Luna Classic’in fiyatı 0,000028 dolarlık zirveden keskin bir geri dönüş yaşadı ve daha geniş bir piyasa yükseliş rallilerini durdurmasıyla bir düzeltme moduna girdi. Kripto para birimindeki bu geri çekilme bir hafta içinde %36,6 oranında kayıp kaydetti ve 0,0001776 dolar civarında destek buldu.

Mevcut konum itibariyle popüler kripto para biriminin fiyatı %18 oranında önemli bir giriş yaparak 0,000021 dolara yükseldi. Ortaya çıkan yükseliş eğilimi dünün en yüksek seviyesi olan 0,0002098 doların üzerinde kapanırsa, alıcılar kaybedilen zemini geri almak için güçlü bir onay alabilir. Dolayısıyla yükseliş eğiliminin tersine dönmesi, fiyatları %33 oranında artırarak 0,00028 dolarlık seviyeyle mücadele edebilir. Belirtilen seviyenin üzerinde potansiyel bir kırılma, yükseliş trendinin devamının daha iyi doğrulanmasını sağlayarak bir sonraki hedefi 0,000378 dolar olarak belirleyebilir.

Devam eden düzeltmeyle ilgili olarak son geri dönüş, 0,00021 dolar seviyesinde %38,2 fib seviyesine kadar toparlanmayı başardı. Ancak belirtilen seviye ve %50 geri çekilme seviyesi, alıcıların düşüş trendini uzatmasına yardımcı olabilecek güçlü bir direnç görevi görebilir. Bu nedenle %50’nin üzerinde bir kırılma, toparlanmanın devam etmesi için daha iyi bir sinyal verebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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