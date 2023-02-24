Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Tahminleriyle Olay Yaratan Analistten Bitcoin’de Rahatlatan Açıklama! Sakin Olun, Bu Çok Olağan!

Tahminleriyle Olay Yaratan Analistten Bitcoin’de Rahatlatan Açıklama! Sakin Olun, Bu Çok Olağan!

Ünlü analist yaptığı açıklamalarla Bitcoin ve altcoin yatırımcılarına derin bir nefes aldırdı. Ona göre şu anda yaşanılanlar piyasada çok olağan.
22:00
24 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in (BTC) fiyat hareketi, bu yılki ivmenin kısmen makroekonomik ve düzenleyici faktörler nedeniyle kesilmesinin ardından öncü kripto para biriminin 24.000 doların altında işlem görmesiyle durdu.

Bitcoin’in düşüş eğiliminden etkilenmesine rağmen Kitco News analisti Jim Wycoff 24 Şubat’ta fiyat hareketinin alarm için bir neden olmadığını savunarak boğaların hala kontrolü elinde tuttuğunu belirtti.

Analiste Göre Fiyat Duraksaması Normal

Mart ayı Bitcoin vadeli işlem fiyatları Cuma günü ABD’deki erken işlemlerde yine sabit seyrediyordu. Konu hakkında pek de yeni bir şey yoktu. Analiste göre bu haftaki yatay fiyat hareketi ya da duraklama rutin ve düşüş eğilimli görünmüyor. Günlük grafikte bir fiyat yükseliş trendi görüldüğü için boğalar hala genel olarak kısa vadeli teknik avantaja sahip.

Bitcoin, olası faiz artışlarının ortasında düzeltme yaptı. Bitcoin’in süregelen durgunluğu, Ocak ayı PCE verilerinin açıklanmasının ardından Federal Rezerv’in faiz oranlarını artırma olasılığının artmasıyla ilişkili olabilir. Veriler, son birkaç aydaki dezenflasyon eğiliminin tersine döndüğünü ortaya koyarak faiz oranlarında potansiyel bir yükseliş eğilimine işaret etti.

Ekonomist tahminleriyle karşılaştırıldığında, Ocak ayı PCE fiyat endeksi beklentileri aşarak geçen yılın aynı dönemine göre %5,4’lük bir artışa işaret etti ki bu oran Aralık ayında bildirilen %5,3’lük orandan daha yüksek.

Makroekonomik unsurlar devreye girmeden önce Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri’nin kripto sektörü üzerindeki yenilenen baskısından kaynaklanan herhangi bir hareketi bir kenara bırakarak varlık ile esneklik sergilemişti. Özellikle, düzenleyicilerin staking ve stablecoin işlemlerini kısıtlamasına rağmen Bitcoin 25.000 dolar seviyesini geri almıştı. Bitcoin ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Şu anda ise Bitcoin 23.000 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Jeremy Allaire İyimser

Süregelen belirsizliğe rağmen, USDC stablecoin ihraççısı Circle’ın CEO’su Jeremy Allaire, Bitcoin’in kalıcı olduğunu vurguladı. Allaire, 24 Şubat’ta CNBC ile yaptığı bir röportaj sırasında, ağın geliştirme faaliyetlerine tanık olduğu gerekçesiyle Ethereum’un (ETH) varlığını da destekledi. Aynı zamanda, geçen yıl yaşanan piyasa gerilemesine rağmen USDC’nin büyüme kaydettiğini belirtti.

Bitcoin burada kalmaya devam edecek. Bir platform olarak Ethereum, insanlar bir şeyleri onun üzerine inşa ediyor. Geçen yılın tamamında, katliam sırasında, dijital varlıklar bu kadar düşerken, USDC aslında büyüdü. Bu blok zinciri ağlarının üzerinde çalışan bir dijital doların gerçek bir faydası ve gerçek bir değeri var, bu da bize ilerledikçe faydanın nereden geleceğine dair bir gösterge sunuyor.

Basın saatine göre Bitcoin 23.161 dolardan işlem görüyordu ve varlık haftalık %3’ün üzerinde kayıp kaydetti. Bu arada, Bitcoin 447,5 milyar dolarlık bir piyasa değerini de kontrol ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Daha Öncesinde Bilmişti! Analistten Bitcoin (BTC) İçin Kırmızı Alarm!
Daha Öncesinde Bilmişti! Analistten Bitcoin (BTC) İçin Kırmızı Alarm!
Hedefler Belli! BTC, ETH, DOGE, MATIC, SOL ve SHIB Yorumları!
Hedefler Belli! BTC, ETH, DOGE, MATIC, SOL ve SHIB Yorumları!
Herkes Fed’e Bakıyor Ama Kripto Paraların Kaderi Çin Halk Bankasının Elinde!
Herkes Fed’e Bakıyor Ama Kripto Paraların Kaderi Çin Halk Bankasının Elinde!
Kripto Paralar Bugün Neden Düşüyor? Bitcoin (BTC) Rallisi Bitti Mi?
Kripto Paralar Bugün Neden Düşüyor? Bitcoin (BTC) Rallisi Bitti Mi?
Şimdi Açıklandı! Fed Bu Veriyi Bekliyordu! Kripto, Altın, Bitcoin ve Gümüş Yolunu Çizecek!
Şimdi Açıklandı! Fed Bu Veriyi Bekliyordu! Kripto, Altın, Bitcoin ve Gümüş Yolunu Çizecek!
Şok Bitcoin Uyarısı! Ünlü Analist Bu Kez “Satın” Dedi!
Şok Bitcoin Uyarısı! Ünlü Analist Bu Kez “Satın” Dedi!
Ünlü Analistten Bitcoin İçin Çok Ama Çok Kritik Uyarı: Herkes O Tarihe Dikkat Etsin!
Ünlü Analistten Bitcoin İçin Çok Ama Çok Kritik Uyarı: Herkes O Tarihe Dikkat Etsin!
Ünlü Yatırımcı Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Uyardı: Bu Olmadığı Sürece Kabus Devam Edecek
Ünlü Yatırımcı Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Uyardı: Bu Olmadığı Sürece Kabus Devam Edecek
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?
Altcoin Şov Yaptı! Yüzde 150 Arttı! Yatırımcının Gözdesi Altcoin İçin Grafikler Neden Alarm Veriyor?
Bu Fiyat Mümkün Mü? 2023’ün Sonunda Ethereum’a Dikkat! Bakın Makineler Kaç Dolar Dedi?
Bitcoin’de Kritik Dönem! Değer Zirveye Çıktı! Bu Ne Anlama Geliyor?
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Geçmişte Sattığınıza Pişman Olabilirsiniz! Her Şey Tersine Döndü! NFT Dünyasında Şok Eden Gelişme!
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
NFT’ler Menkul Kıymet Sayılabilir Mi? Avukat Açıkladı!
Spotify Büyük Bombayı Patlattı! NFT Tabanlı Çalma Listeleri Özelliği Geliyor!
Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023