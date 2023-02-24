Ünlü analist yaptığı açıklamalarla Bitcoin ve altcoin yatırımcılarına derin bir nefes aldırdı. Ona göre şu anda yaşanılanlar piyasada çok olağan.

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Bitcoin’in (BTC) fiyat hareketi, bu yılki ivmenin kısmen makroekonomik ve düzenleyici faktörler nedeniyle kesilmesinin ardından öncü kripto para biriminin 24.000 doların altında işlem görmesiyle durdu.

Bitcoin’in düşüş eğiliminden etkilenmesine rağmen Kitco News analisti Jim Wycoff 24 Şubat’ta fiyat hareketinin alarm için bir neden olmadığını savunarak boğaların hala kontrolü elinde tuttuğunu belirtti.

Analiste Göre Fiyat Duraksaması Normal

Mart ayı Bitcoin vadeli işlem fiyatları Cuma günü ABD’deki erken işlemlerde yine sabit seyrediyordu. Konu hakkında pek de yeni bir şey yoktu. Analiste göre bu haftaki yatay fiyat hareketi ya da duraklama rutin ve düşüş eğilimli görünmüyor. Günlük grafikte bir fiyat yükseliş trendi görüldüğü için boğalar hala genel olarak kısa vadeli teknik avantaja sahip.

Bitcoin, olası faiz artışlarının ortasında düzeltme yaptı. Bitcoin’in süregelen durgunluğu, Ocak ayı PCE verilerinin açıklanmasının ardından Federal Rezerv’in faiz oranlarını artırma olasılığının artmasıyla ilişkili olabilir. Veriler, son birkaç aydaki dezenflasyon eğiliminin tersine döndüğünü ortaya koyarak faiz oranlarında potansiyel bir yükseliş eğilimine işaret etti.

Ekonomist tahminleriyle karşılaştırıldığında, Ocak ayı PCE fiyat endeksi beklentileri aşarak geçen yılın aynı dönemine göre %5,4’lük bir artışa işaret etti ki bu oran Aralık ayında bildirilen %5,3’lük orandan daha yüksek.

Makroekonomik unsurlar devreye girmeden önce Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri’nin kripto sektörü üzerindeki yenilenen baskısından kaynaklanan herhangi bir hareketi bir kenara bırakarak varlık ile esneklik sergilemişti. Özellikle, düzenleyicilerin staking ve stablecoin işlemlerini kısıtlamasına rağmen Bitcoin 25.000 dolar seviyesini geri almıştı. Bitcoin ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Şu anda ise Bitcoin 23.000 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Jeremy Allaire İyimser

Süregelen belirsizliğe rağmen, USDC stablecoin ihraççısı Circle’ın CEO’su Jeremy Allaire, Bitcoin’in kalıcı olduğunu vurguladı. Allaire, 24 Şubat’ta CNBC ile yaptığı bir röportaj sırasında, ağın geliştirme faaliyetlerine tanık olduğu gerekçesiyle Ethereum’un (ETH) varlığını da destekledi. Aynı zamanda, geçen yıl yaşanan piyasa gerilemesine rağmen USDC’nin büyüme kaydettiğini belirtti.

Bitcoin burada kalmaya devam edecek. Bir platform olarak Ethereum, insanlar bir şeyleri onun üzerine inşa ediyor. Geçen yılın tamamında, katliam sırasında, dijital varlıklar bu kadar düşerken, USDC aslında büyüdü. Bu blok zinciri ağlarının üzerinde çalışan bir dijital doların gerçek bir faydası ve gerçek bir değeri var, bu da bize ilerledikçe faydanın nereden geleceğine dair bir gösterge sunuyor.

Basın saatine göre Bitcoin 23.161 dolardan işlem görüyordu ve varlık haftalık %3’ün üzerinde kayıp kaydetti. Bu arada, Bitcoin 447,5 milyar dolarlık bir piyasa değerini de kontrol ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.