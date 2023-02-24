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Bitcoin fiyatı 25.000 doları birçok kez test ettikten sonra kıramadı ve benzer şeyi 24.200 dolar seviyesinde de gördük. Fiyat düşmeye meyilli çünkü kripto para yatırımcıları geçtiğimiz haftaki risk iştahına sahip değil. Öte yandan önemli bir destek seviyesini kaybeden BTC büyük kitleleri tedirgin ediyor. Peki sırada ne var?

Bitcoin Güncel Yorum

Hafta sonu düşük hacimleriyle meşhur ve şu saatlerde BTC iyi bir giriş yapmıyor. Düşük hacimlerde panik satışlarıyla fiyatın daha sert düştüğü görürüz. Bitcoin ise 23.000 doları tutmakta zorlanıyor. Tıpkı 24.200 ve 25.000 dolar seviyesi gibi Bitcoin’in 23.300 dolar seviyesini kaybetmesi daha fazla kayba neden olabilir. Gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamaları piyasa beklentisinin üzerinde arttı. Bu durum Fed’in enflasyonu dizginlemek için daha fazla faiz artışı yapacağı endişesini beraberinde getiriyor.

Bitcoin son 2 gündür 23.440 dolar seviyesini başarıyla tuttu ancak PCE ile zayıflayan alıcılar bugün güçlü satışlara diremedi. Göreceli güç endeksindeki (RSI) negatif sapma, yükseliş momentumunun zayıfladığını gösteriyor. Kısa vadede 22.800 dolarlık destek bölgesinin kaybedildiği senaryoda 22.052 ve 21.480 dolar destekleri test edilebilir. Eğer 23.440 dolar bölgesi geri kazanılırsa bu düşüşte satın alan yatırımcıların baskı olduğunu gösterir ve 25.250 dolarlık direnç alan yeniden hedeflenebilir. Direnç üzeri kapanışlar yükseliş trendinin devamını sağlar.

Kripto Paralar Yorum Son Durum

Türk kripto para yatırımcılarının en yoğun ilgi gösterdiği altcoinlere göz atmak faydalı olabilir. Altcoinlerin genelinde benzer görünümler söz konusu. Kümülatif değer 1 trilyon 60 milyar dolar desteğine halen yakın ve Bitcoin’in kayıpları 960 milyar dolar seviyesine düşüşe neden olabilir. Bu da altcoinlerin mevcut seviyelerinden asgari %10’luk kayıp yaşayabileceği anlamına geliyor.

Ethereum (ETH)

Ether fiyatı iki gün önce 1.624 doların altına sarktı. Fakat düşük mumundaki uzun kuyruk alıcıların bunu fırsat olarak gördüğünü gösteriyor. Boğalar 23 Şubat’ta bu avantajı kullanarak fiyatı 1.680 doların üzerine çıkarmaya çalıştı ancak Bitcoin düşüşü buna izin vermedi. Satışlar bugün yoğunlaştı ve fiyat 50SMA bölgesine (1.565 dolar) indi. Eğer bu destek kaybedilirse 1.461 dolara kadar geri çekilme devam edebilir. Aksine bu bölgede başlayacak toparlanma 1.680 ile 1.743 dolar aralığındaki direncin hedeflenmesini sağlayabilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin birkaç gün boyunca 50 günlük SMA’nın (0,08 dolar) üzerinde kaldıktan sonra 23 Şubat’ta bu seviyenin altına geriledi. Bu, ayılar için küçük bir avantaja işaret ediyor. Alıcılar bu bölgeyi savunamazsa yakın vadede bir düşüş H&S formasyonunu tamamlayabilir. Bu da 0,07 dolarlık desteğe ve ardından 0,06 dolarlık formasyon hedefine ulaşılmasına neden olabilir. Boğaların rallinin devamı için 0,09 doların üzerine çıkması gerekecek devamında 0,10-11 dolar direnç bölgesi test edilebilir.

Polygon (MATIC)

İki gün önce 1,32 dolara toparlanana fiyat satıcıların güçlü duruşuyla fiyatı EMA20’nin altına itti. Düşüş devam ederse 1,13 dolara doğru daha derin bir dibi beraberinde getirebilir. Kısa vadede 1,30 dolar seviyesi kritik öneme sahip olacak. MATIC Coin fiyatı eğer düşüş trendinden çıkabilirse 1,5 ve 1,57 dolar aralığına çıkabilir.

Solana (SOL)

Solana‘nın son iki günde 20 günlük EMA’dan toparlanamaması, boğaların agresif alım yapmadığını gösteriyor. Bu durum, fiyatı 50 günlük SMA’ya (22,19 dolar) çeken ayıları cesaretlendirmiş olabilir. Düzleşen 20 günlük EMA ve orta noktaya yakın RSI, alım baskısının azaldığını gösteriyor. 50 günlük SMA’nın kaybedildiği senaryoda 18,73 dolara kadar fiyat düşebilir. Bunun altında kırılım 15 dolar bölgesinde bir dibi beraberinde getirecektir. SOL Coin eğer hareketli ortalamadan yükselir ve 28 dolar bölgesini alırsa 39 dolara kadar ralli devam edebilir.

Shiba Coin (SHIB)

Shiba Coin yatırımcıları 0,000014 dolar seviyesinde yaptıkları satışlar nedeniyle rallinin önünü kesti. Son birkaç günün fiyat hareketi, boğalar ve ayılar arasında kararsızlığa işaret eden simetrik bir üçgen formasyonu oluşturdu. Fiyat üçgeni kırar ve altında kalırsa avantaj ayıların lehine dönebilir. Bu da 50 günlük SMA’ya (0,000012 dolar) ve 0,000011 dolara doğru bir düşüşü beraberinde getirebilir. Tersi senaryoda 0,000016 dolar hedefi güncelliğini koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.