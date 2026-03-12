Son Dakika: Yeni Gelen Hamaney Konuşuyor Kripto Paralar Düşüyor

Ali Hamaney öldükten sonra yerine oğlu Mücteba geçmişti. Bugün yapacağı açıklamadan son 1 saattir bahsediyoruz ve volatiliteye neden olacağını da yazdık. İran’ın yeni liderinin konuşması devlet televizyonunda biraz önce yayınlandı ve içerdiği saldırgan dil nedeniyle savaşın şiddetleneceği söylenebilir.
Kripto Paralar Düşüyor Son Dakika
Yazı hazırlandığı sırada İran devlet televizyonunda konuşması okunan Mücteba Hamaney oldukça sert açıklamalar yapıyor. Trump yeni liderin kendilerine karşı saldırganca tavır takınmamasını istemişti ancak Mücteba’nın açıklamaları muhtemelen sıradaki suikast hedefinin kendisi olduğunu garantiledi. ABD yakında Mücteba Hamaney için de özel bir operasyon başlatabilir.
“Halk arasında birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var ve Kudüs Günü’ne katılım çağrısında bulunuyoruz.
Okula yapılan saldırının intikamını almaktan vazgeçmeyeceğiz. Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı ve bu üsler saldırıya uğrayacak. Hürmüz Boğazı kapalı kalmalı.
Düşmana baskı uygulamak için Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına devam edilmelidir. İran, şehitlerinin kanının intikamını almaktan çekinmeyecektir.
İran düşmandan tazminat alacak.”
Açıklamaların ardından BTC 70 bin doların altına tekrar döndü. Önümüzdeki saatlerde Trump’ın buna verecek cevabı volatiliteyi artırabilir.