Kripto Para Hukuku

SEC ve CFTC, Kripto Para Piyasalarında Ortak Düzenleme Adımı Attı

Özet

  • ABD’de kripto varlıklar için düzenleyici kurumlar SEC ve CFTC arasında iş birliği anlaşması yapıldı.
  • Şirketler ve token ihracı yapanlar artık iki kurumun çelişkili talepleriyle karşı karşıya kalmayacak.
  • CLARITY yasası çıkmasa bile mutabakat, ortak denetim ve uygulama standartlarının önünü açıyor.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto varlık piyasalarının denetlenmesinde uzun süredir devam eden yetki çatışmasına son vermek amacıyla resmi bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu yeni mutabakat, özellikle kripto şirketlerinin farklı regülasyonlar arasında kalmasını engellemek üzere yapısal bir çözüm niteliği taşıyor.

İçindekiler
1 Ortak Denetim ve Düzenleyici Uyum
2 Kripto Borsaları, Tokenler ve Saklama Firmalarına Etkisi
3 Yasal Süreç ve Gelecek Adımlar

Ortak Denetim ve Düzenleyici Uyum

İki kurum arasında yapılan anlaşma kapsamında; kripto varlıkların ortak bir sınıflandırmaya tabi tutulması, eşgüdümlü denetim süreçleri, ortak politika çalışmaları, uygulamada iş birliği, birlikte düzenleyici denetimler ve veri paylaşımını mümkün kılan bir altyapı oluşturuldu. Böylece, piyasada hizmet veren şirketlerin iki farklı kurumun çelişkili taleplerine aynı anda cevap vermesi gerekliliği ortadan kalktı.

SEC ve CFTC, ayrıca Ortak Uyum Girişimi başlatarak ürün sınıflandırması, raporlama standartları, teminat ve takas sistemleri ile piyasa gözetimini birlikte ele almaya başladı. Bu girişimler sayesinde, yeni başvurular için geliştirilen ortak internet sitesi aracılığıyla şirketler hem SEC hem de CFTC’den eş zamanlı şekilde görüş alabiliyor.

Kripto Borsaları, Tokenler ve Saklama Firmalarına Etkisi

Borsalar için en büyük avantajlardan biri, token listelemeleriyle ilgili yasal netliğe ulaşılması oldu. Ortak kripto varlık taksonomisi sayesinde, bir token’in menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğuna dair alınan kararlar, iki kurum nezdinde de geçerlilik kazanıyor.

Saklama hizmeti veren kurumlar ile her iki kurum tarafından denetlenen şirketler ise artık ayrı ayrı denetimlerden geçmeden, tek bir süpervizyon hattından faydalanabiliyor. ABD’ye yönelik token ihracı planlayan şirketler de öngörülebilir bir çerçeveyle hareket etme fırsatı buluyor. Özellikle stablecoin projeleri açısından, hangi kurumun yasal yetki sahibi olacağına dair belirsizliğin giderilmesi amaçlanıyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, yıl başında yaptığı açıklamada, “Piyasa katılımcıları uzun süredir net olmayan düzenleyici sınırlar arasında hareket etmek zorunda kaldı. Bu gelişme, inovasyonun ABD’de kök salması için yürütülen kapsamlı uyum çalışmalarını güçlendirecek” ifadelerine yer verdi.

Yasal Süreç ve Gelecek Adımlar

Anlaşma, Temsilciler Meclisi’nden geçen ve kripto spot piyasalarında CFTC’ye öncelik tanıyan CLARITY adlı yasa tasarısından bağımsız şekilde yürürlüğe girdi. Ancak tasarı halen Senato’da finans sektörüyle kripto endüstrisi arasında süren stablecoin getirileri ve tokenlaştırılmış varlıklar konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle beklemede.

CLARITY yasası Senato’dan geçerse, taraflar arasında imzalanan mutabakat resmen kanun hükmüne dönüşecek. Ancak tasarı ilerlemese dahi, bu iş birliği şirketler için ortak düzenleme ve operasyonel kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Çerçeve kapsamında başlatılan ortak internet sitesi, iki kurumdan da ruhsat almak zorunda olan şirketlere başvuru sürecinde kolaylık sağlamayı hedefliyor. Kısa sürede uygulamaya alınması beklenen ilk koordineli yaptırımın, kurumların gerçekten iş birliği içinde hareket edip etmediğini gösterecek bir test olacağı öngörülüyor.

CFTC Başkanı Mike Selig, sosyal medya paylaşımında, “SEC ile aramızdaki alan çatışmaları artık sona eriyor. Bu mutabakat, ortak uyum hedeflerimizi güçlendiriyor” ifadesini kullandı.

2022 Senaryosu Kaçınılmaz, Kripto Paraları Bekleyen Şey Çok Açık
Kripto Para
Bonk.fun Kripto Platformunda Saldırı: Kullanıcılar Varlıklarını Kaybetti
Kripto Para
Hyperliquid’in HYPE Tokeni, Petrol Sözleşmelerindeki Hacim Artışıyla Yükseldi
Kripto Para
Ark Labs, Tether’ın Katılımıyla Bitcoin’de Programlanabilir Finans için 5,2 Milyon Dolar Yatırım Aldı
BITCOIN (BTC) Tether (USDT)
SEC ve CFTC, Dijital Varlıkların Denetimi İçin Ortak Düzenleyici Çerçeveye Geçiyor
Kripto Para Hukuku
