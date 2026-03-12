Winvest — Bitcoin investment
12 Mart Kripto Para ve ABD Piyasaları Son Durum, Günün Takvimi

Özet

  • Bugün gündem yoğun. 17:00’da Trump’ın istihbarat brifingi alması bekleniyor. 18:00’da Fed’den Bowman Cato Enstitüsü'nde Basel III ve banka sermaye kuralları hakkında konuşacak.
  • 20:30’da Trump politika toplantısına katılacak. Bugün Mücteba Hamaney’in açıklamaları çok önemli, kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.
  • Yarın makro cephede büyük gün. Fed’in izlediği enflasyon göstergesi PCE yayınlanacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) 70.400 doların üzerinde ve altcoinler güne yüzde 2’yi aşan kazançlarla devam ediyorlar. Ali Hamaney’in yerine geçen oğlunun kısa süre içinde ilk açıklamalarını yayınlaması bekleniyor. İran’daki gerilimin ne kadar süreceğini anlamak için bugünkü açıklamalar önemli sinyaller içerebilir.

İçindekiler
1 Piyasalarda Son Durum
2 Önemli Gelişmeler

Piyasalarda Son Durum

Komşu ülkelere saldırılarını yoğunlaştıran İran neredeyse İsrail’e attığından daha fazla füzeyi BAE gibi körfez ülkelerine gönderdi. Saldırgan tavır tepki çekiyor ve sürecin uzaması bölge ülkelerinin top yekun İran’a saldırıya geçmesine neden olabilir. Hürmüz Boğazını kapatan İran kendi gölge filolarıyla Çin’e savaştan bugüne daha fazla petrol taşıyor.

S&P 500 vadeli işlemleri %0,4 düştü. Irak’ın iki gemiye düzenlenen saldırının ardından petrol terminali faaliyetlerini durdurmasıyla petrol 100 dolara sıçradı. Umman, önemli bir ihracat merkezini geçici olarak tahliye ederken, İran Dubai ve Kuveyt’teki hedefleri vurdu.

Bitcoin (BTC) son 24 saatte 71 bin doları aştıktan sonra şimdi 70.400 dolarda oyalanıyor. ETH halen 2.100 doların altında. Robinhood biraz önce W Coin’i listeleyeceğini duyurdu, böylece altcoin %3 yükselip günlük kazancını %6’ya taşıdı.

Likidite eksikliğinin ortasında bir altcoinin en fazla isteyeceği şey daha fazla platformun onu listelemesidir.

Önemli Gelişmeler

ABD işsizlik başvuruları önceki 213 bin ile aynı geldi ancak beklenti 215.000’di. ABD konut başlangıçları beklentinin üzerinde 1,487M açıklandı. Devam eden işsizlik başvurularının beklentinin altında kaldığını gördük. Yazı hazırlandığı sırada gelen veriler bu şekilde.

Bugün gündem yoğun. 17:00’da Trump’ın istihbarat brifingi alması bekleniyor. 18:00’da Fed’den Bowman Cato Enstitüsü’nde Basel III ve banka sermaye kuralları hakkında konuşacak. 20:30’da Trump politika toplantısına katılacak ardından bir toplantı daha var ve bunlar basına kapalı olacak.

Bugün Mücteba Hamaney’in açıklamaları çok önemli, belki de yazı yayınlandığı sırada açıklamalar gelmiş olur.

Yarın makro cephede büyük gün. Fed’in izlediği enflasyon göstergesi PCE yayınlanacak. Bu hafta enflasyon iyi geldi ve istihdam genel olarak zayıf. Cuma günü de PCE’nin %3 ve altında gelmesi gerekiyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
