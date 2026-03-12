İngiltere Merkez Bankası, Stabilcoin Kurallarını Gözden Geçiriyor: 20.000 Sterlin Sınırı Değişebilir

İngiltere Merkez Bankası, önerdiği sterlin stabilcoin çerçevesine yönelik sektörün devam eden eleştirileri sonrası ciddi bir revizyon hazırlığında olduğunu açıkladı. Banka Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, üst düzey finansal düzenleme komitesine yaptığı açıklamada; bireysel ve kurumsal holding sınırlarının, teminat zorunluluklarının ve mevduat kaçışı riskinin yönetimiyle ilgili yaklaşımın yeniden değerlendirildiğini belirtti.

Eleştirilerin Odağındaki Holding Sınırları

İlk çerçevede, kişiler için 20.000 sterlin, işletmeler içinse 10 milyon sterlinlik holding sınırı yer aldı. Bu uygulama, stres zamanlarında banka mevduatlarından hızlı fon çıkışlarının önlenmesi amacıyla getirildi. Merkez Bankası, yüksek getiri sunan veya işlevselliği öne çıkan bir sterlin stabilcoin’in, geleneksel bankalarda tutulan fonlarda ciddi bir azalmaya yol açabileceği endişesine dikkat çekti.

Kripto sektöründeki şirketler ise, bu limitlerin ticari anlamda gerçek dışı ve teknik olarak uygulanmasının zor olduğunu vurguladı. 20.000 sterlinlik limit, stabilcoin’in kurumsal ödemelerde, sınır ötesi işlemlerde veya hazine yönetiminde kullanılmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor. Sektör temsilcileri, bu kısıtlamaların İngiltere merkezli stabilcoin ihraçlarının, AB ve ABD’deki daha esnek rejimlerle rekabet edemez duruma geleceğini ifade ediyor.

Teminat Yükümlülüklerinde Uluslararası Karşılaştırmalar

Düzenleyici çerçevede öne çıkan bir başka başlık ise teminat varlıklarına ilişkin gereklilik oldu. Taslak kurallar, önemli stabilcoin ihraççılarının rezervlerinin yüzde 40’ını Bank of England’da karşılıksız mevduat olarak tutmasını zorunlu kılıyor. Bu uygulama, Avrupa Birliği’nin MiCA rejimi ve ABD’de tartışılan düzenlemelere göre oldukça katı bulunuyor. Sarah Breeden, 60:40 oranının uluslararası standartlara kıyasla daha muhafazakâr bir yaklaşım olduğunu kabul etti.

Merkez Bankası’nın yöneticileri, finansal dengeyi sağlamak adına holding sınırları yerine alternatif mekanizmaların değerlendirilebileceğini söylüyor. Bunlar arasında işlem hızı sınırlamaları, gerçek zamanlı izleme ya da piyasada dalgalanma yaşandığında devre kesici uygulamalar öne çıkıyor. Breeden, sektörün çözüm önerilerinde beklenen somut teknik katkıyı sunmadığını, bankanın ise aktif katılımla birlikte açık fikirli bir süreç yürütmek istediğini vurguladı.

Takvim ve Sektöre Etkiler

Yenilenen taslak kuralların Haziran 2026’da yayımlanacağı ve yıl sonuna kadar nihai çerçevenin tamamlanacağı belirtiliyor. Ayrıca İngiltere’nin finansal düzenleme otoritesi FCA’nın, kripto şirketleri için izin başvurularını 30 Eylül 2026’da almaya başlayacağı duyuruldu. Böylece sterlin stabilcoin ihraççılarının önünde net bir düzenleyici yol haritası oluşmuş oldu.

Stabilcoin piyasasının küresel ölçekte büyüyerek 300 milyar doları aşması, büyük finans kurumlarının bu alana ilgi göstermesi ve Avrupa ile ABD’de yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi, İngiltere’nin hazırlıklarını daha da ön plana çıkarıyor. İngiltere’nin, rekabet gücünü koruyabilmesi için AB ve ABD düzenlemelerine paralel ve ticari olarak uygulanabilir bir yaklaşım benimsemesi gerektiği değerlendiriliyor.

Haziran’da yayımlanacak yeni taslak, 20.000 sterlin sınırı yerine sektöre daha uygun bir alternatif model belirlenip belirlenmediğini ortaya koyacak. Gelişmenin, daha esnek ve ekonomik açıdan kullanılabilir bir stabilcoin çerçevesine doğru ilerlediği öngörülüyor.