Bitcoin borsalardaki rezervlerde gerileme ile arz daralması sinyali veriyor

Son zincir üstü veriler, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılar tarafından elde tutulmaya devam ettiği bir dönemde borsa rezervlerinde belirgin bir gerileme yaşandığını ortaya koyuyor. Dijital varlığın fiyatı analiz sırasında 69.446 dolar seviyesindeydi. Piyasa göstergeleri, kısa vadeli yatırımcıların hareketliliği ile uzun vadeli yatırımcıların güveni arasındaki farkın giderek arttığını ortaya koyuyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılar ve Arz Dinamikleri

Bitcoin’in zincir üstü verileri, piyasadaki mevcut arzın önemli bir kısmının uzun vadeli cüzdanlarda tutulduğunu gösteriyor. Bu yatırımcılar, varlıklarını satmaya eğilimli görünmezken, geçmiş döngülerde olduğu gibi piyasaya yeni coin girişi azalıyor. Borsalardaki toplam Bitcoin rezervleri ise son dönemde düşüş göstererek likit arzı kısıtlıyor. Uzmanlar, bu tür veri eğilimlerinin piyasada potansiyel bir arz sıkıntısına işaret ettiğini değerlendiriyor.

Borsalardaki Bitcoin Rezervlerindeki Azalma

Borsalarda tutulan Bitcoin miktarı hafta boyunca gerilemeye devam etti. Bu azalma, piyasa aktörlerinin ellerindeki coinleri borsalardan özel cüzdanlara çekmesine bağlanıyor. Likit arzın azalması ise, aynı anda talebin artması olasılığında fiyat volatiliteleri görebileceğimiz bir ortam oluşturuyor. Zincir üstü analiz sağlayıcıları, mevcut trendin devam etmesinin durumunda vadeli bir arz şokunun gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Whale Yatırımcıların Davranışları

Büyük Bitcoin sahipleri olarak anılan whale yatırımcıların borsalardaki coinlerini çekmesi, piyasada satış baskısının azaldığı şeklinde değerlendiriliyor. Whale davranışları, çoğu zaman piyasanın genel eğilimleriyle ilişkilendirilirken, mevcut trend Bitcoin’in belirli bir fiyat aralığında tutulmasına katkı sağlıyor. Analistler, whale yatırımcıların hareketlerinin uzun vadeli beklentilerin güçlü olduğu bir döneme işaret ettiğini ifade ediyor.

Bitcoin ağındaki aktif adres sayısı ve işlem hacmi kısa vadede istikrarlı bir seyir izlerken, uzun vadeli cüzdanların pasif kalmaya devam etmesi, piyasada öngörülen arz daralmasının daha da belirginleşmesine neden oldu. Kısa vadeli yatırımcıların ise fiyat dalgalanmalarından etkilenerek varlıklarını hareket ettirdiği gözlemleniyor.

Uzmanlar, zincir üstü veriler ışığında oluşan arz-talep dengesizliğinin ilerleyen süreçte fiyat üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Piyasada yeni arza erişimin sınırlı olması ve mevcut coinlerin büyük kısmının uzun vadeli sahipler tarafından tutulması, olası bir fiyat sıkışıklığının önünü açabilir. Borsalardaki rezervlerin azalması, piyasa psikolojisinde de önemli bir değişikliğe yol açtı.

Bitcoin’in son dönemdeki fiyat hareketliliğinin, borsalarda azalan rezervler ve whale davranışlarıyla yakından ilişkili olduğu görülüyor. Uzun vadeye odaklanan yatırımcıların tutumu, kısa vadeli işlemlerde meydana gelebilecek volatiliteyi daha da artırabilir. Önümüzdeki dönemde, hem borsa rezervlerinin seviyesi hem de büyük yatırımcı hareketleri piyasada yakından izlenmeye devam edecek.