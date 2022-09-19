SEC yine formunda, önümüzdeki aylarda çok daha fazla kripto para davası görebiliriz. Kurum harekete geçti.

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ABD’den sık aralıklarla kripto paralarla ilgili önemli duyurular görüyoruz. Peki SEC bu sefer kimi dava açtı? Son Ripple uzlaşma hareketinin ardından SEC, kripto para ekosistemindeki kusurlu hareketlere dava açmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde daha fazla kripto para bağlantılı davanın açıldığını da görebiliriz.

SEC Kripto Para Davası

Biraz önce yayınlanan başvuru dosyasına göre SEC, Ian Balina isimli kripto analisti ve girişimciyi dava etti. Davanın gerekçesi ise “kayıtsız ICO’ların teşviki” olarak açıklandı. Ripple davası da şirketin kayıtsız menkul kıymet ihraç ettiği gerekçesiyle başlatılmıştı. Borsalardaki halka arz sürecine benzer şekilde kripto para projeleri kendi halka arzlarını kayıtsız biçimde yapıyor. ICO olarak isimlendirilen bu hareket bir grup erken dönem yatırımcısının projenin yerel kripto parasına avantajlı fiyattan erişmesine olanak tanıyor.

Kimi zaman kazançlı olan ICO süreçleri mağduriyetler de doğuruyor. Ön satışını tamamlayan projelerden haber alamayan yatırımcılar, erken dönemde projeye giriş yaparak yüksek kazanç elde edeceklerini düşünürken yatırdıkları paradan olabiliyorlar.

ICO Davası

SEC ise mağduriyetlerin önüne geçmek ve kripto para piyasalarını yasal zemine çekmek için birçok kez kripto şirketlerini uyardı. Menkul kıymet sınıfında olan tokenlerin kuruma kaydolması gerektiğini de söyledi. Özellikle izinsiz ICO başlatan projeleri yıllardır takibe aldı. Madalyonun diğer yüzü ise bu süreçlerin topluluğa duyurulmasında rol alan isimlere açılan davalardır. Birçok kripto para fenomeni bu ve benzer sebeplerden dava edildi. Sonuncusu ise “Ian Balina” oldu.

Sparkster ICO süreci dahil birçok ön satış aşamasında lan Balina için ciddi suçlamalar var. Yatırımcılara aldığı bonus tokenleri açıklamayan ve çeşitli ICO projelerini öven isim çok sayıda yatırımcının %90’ı aşan kayıplar yaşamasına neden oldu. SEC Başkanı Gensler geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bu tarz hareketlerin yakından izlendiğini ve dava açılacağını açıkladı. ABD’li yetkililer 2022 yılında her fırsatta “kripto paraların suça özgürlük tanınan bir alan olmadığını” ifade etti.

Coinbase’in eski müdürü, OpenSea NFT pazarının yöneticisi ve daha birçok isim hakkında çeşitli davalar açtı. Anlaşılan o ki benzer davaları sık sık görmeye başlayacağız. Bu sebepten yatırım yapacağınız altcoinlerin teknik analizinin yanı sıra “hukuki” durumunu da incelemelisiniz.