Son Dakika: MSTR Milyar Dolarlık Kripto Para Alım Müjdesi ve Bessent’in Açıklamaları

Bugün Saylor’un turuncu günü ve şirket tahmin edildiği gibi geçen hafta da alım yaptı. Bu sefer yapılan alım oldukça güçlü. Hem son alımın detaylarını ele alacağız hem de yazı hazırlandığı sırada konuşan Hazine Bakanı Bessent’in açıklamaların hızlıca göz atacağız. Kripto paralarda gündem oldukça yoğun ve hareketlilik artıyor.

Kripto Para Son Dakika

Strategy (MSTR) BTC başına ortalama 70.194 dolar fiyatla 22.337 BTC satın aldı. Toplam maliyet 1,57 milyar dolar. 15 Mart 2026 itibarıyla, Bitcoin başına yaklaşık 75.696 dolar ortalama maliyetle şirketin 761.068 BTC’si var. Bunun için 57,68 milyar dolar harcayan şirket hızla 1 milyon hedefine ilerliyor.

Üstelik MSTR yalnız değil Metaplanet bugün 210 bin BTC’lik hedef için 531 milyon dolarlık ek yatırım açıklaması yaptı. Bitcoin 73 bin doların üzerinde oyalanırken MSTR ve Metaplanet gibi devlerin alıcı pozisyonlarını güçlendirmesi umut verici.

Bessent’in Açıklamaları

Hazine Bakanı Bessent dakikalardır önemli açıklamalarda bulunuyor. Hem Çin ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının durumu hem de İran konusunda kritik şeyler söyledi. İran gerilimi artık kırmızı çizgilerin ihlal edilmesiyle bambaşka bir boyuta ilerliyor ve 4 haftalık plana karşın zaman su gibi akıyor.

ABD Hazine Bakanının açıklamalarının öne çıkan başlıkları şöyle;

“(Trump-Xi görüşmesi hakkında) Ziyaretin planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD-Çin ticaret bildirisini yayınlayacağız. Piyasalar gezi ertelemeye kesinlikle tepki vermemelidir. (İran ve petrol hakkında) Fiyatları ele almak için alınacak her türlü önlem, savaşın süresine bağlıdır. (Hürmüz Boğazı hakkında) Çin gemilerinin bölgeyi terk ettiğini düşünüyoruz. Petrol arzında açık 10 ila 14 milyon varil arasında. Petrol 150 dolara çıkarsa Putin daha da fazla para kazanır. Enflasyon beklentileri sağlam temellere dayanıyor.”

Anlaşılan o ki Trump ay sonu beklenen gezisini erteleyebilir ve bu durum dalgalanmaya neden olur. Çin ile olumlu hamlelere dair sinyal güzel.