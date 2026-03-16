BITCOIN (BTC)

Son Dakika: MSTR Milyar Dolarlık Kripto Para Alım Müjdesi ve Bessent’in Açıklamaları

Özet

  • Strategy (MSTR) BTC başına ortalama 70.194 dolar fiyatla 22.337 BTC satın aldı. Toplam maliyet 1,57 milyar dolar.
  • 15 Mart 2026 itibarıyla, Bitcoin başına yaklaşık 75.696 dolar ortalama maliyetle şirketin 761.068 BTC’si var. Bunun için 57,68 milyar dolar harcayan şirket hızla 1 milyon hedefine ilerliyor.
  • Hazine Bakanı Bessent: Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD-Çin ticaret bildirisini yayınlayacağız. Piyasalar (Trump'ın Çin'e seyahati) gezi ertelemeye kesinlikle tepki vermemelidir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bugün Saylor’un turuncu günü ve şirket tahmin edildiği gibi geçen hafta da alım yaptı. Bu sefer yapılan alım oldukça güçlü. Hem son alımın detaylarını ele alacağız hem de yazı hazırlandığı sırada konuşan Hazine Bakanı Bessent’in açıklamaların hızlıca göz atacağız. Kripto paralarda gündem oldukça yoğun ve hareketlilik artıyor.

İçindekiler
1 Kripto Para Son Dakika
2 Bessent’in Açıklamaları

Kripto Para Son Dakika

Strategy (MSTR) BTC başına ortalama 70.194 dolar fiyatla 22.337 BTC satın aldı. Toplam maliyet 1,57 milyar dolar. 15 Mart 2026 itibarıyla, Bitcoin başına yaklaşık 75.696 dolar ortalama maliyetle şirketin 761.068 BTC’si var. Bunun için 57,68 milyar dolar harcayan şirket hızla 1 milyon hedefine ilerliyor.

Üstelik MSTR yalnız değil Metaplanet bugün 210 bin BTC’lik hedef için 531 milyon dolarlık ek yatırım açıklaması yaptı. Bitcoin 73 bin doların üzerinde oyalanırken MSTR ve Metaplanet gibi devlerin alıcı pozisyonlarını güçlendirmesi umut verici.

Bessent’in Açıklamaları

Hazine Bakanı Bessent dakikalardır önemli açıklamalarda bulunuyor. Hem Çin ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının durumu hem de İran konusunda kritik şeyler söyledi. İran gerilimi artık kırmızı çizgilerin ihlal edilmesiyle bambaşka bir boyuta ilerliyor ve 4 haftalık plana karşın zaman su gibi akıyor.

ABD Hazine Bakanının açıklamalarının öne çıkan başlıkları şöyle;

“(Trump-Xi görüşmesi hakkında) Ziyaretin planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD-Çin ticaret bildirisini yayınlayacağız. Piyasalar gezi ertelemeye kesinlikle tepki vermemelidir.

(İran ve petrol hakkında) Fiyatları ele almak için alınacak her türlü önlem, savaşın süresine bağlıdır. (Hürmüz Boğazı hakkında) Çin gemilerinin bölgeyi terk ettiğini düşünüyoruz.

Petrol arzında açık 10 ila 14 milyon varil arasında. Petrol 150 dolara çıkarsa Putin daha da fazla para kazanır.

Enflasyon beklentileri sağlam temellere dayanıyor.”

Anlaşılan o ki Trump ay sonu beklenen gezisini erteleyebilir ve bu durum dalgalanmaya neden olur. Çin ile olumlu hamlelere dair sinyal güzel.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
