Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu 16 Mart

Özet

  • Kripto para yatırım ürünleri üçüncü haftasında da net giriş görerek İran gerilimine duyarsızlığını ilan ediyor.
  • Akışların %96'sı ABD'li yatırımcılardan gelirken, Hong Kong Ağustos 2025'ten bu yana en büyük girişi gördü; Almanya ise yılın ilk haftalık çıkışını kaydetti.
  • XRP cephesinde 76 milyon dolarlık iddialı bir çıkış oldu ve böylece yıllık girişler 20 milyon dolara kadar geriledi. Solana bu hafta varlık büyüklüğünde XRP Coin'i geride bırakabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin 73 bin doların üzerinde ve İran gerilimi devam ediyor. CoinShares geçtiğimiz haftanın kurumsal kripto para yatırım raporunu paylaştı ve tablo iyileşiyor. Uzun süredir devam eden istikrarlı satışların ardından jeopolitik risklerin alarm seviyesine gelmesine rağmen girişler iyi durumda.

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC) ETF Raporu
2 Altcoinler ETF Raporu

Bitcoin (BTC) ETF Raporu

Kripto para yatırım ürünleri geride bıraktığımız haftada 1 milyar doların üzerinde net giriş çekti. Üst üste üçüncü haftada da net giriş görüyor olmamız pozitif. Satış serisinin noktalanmasıyla savaşın aynı döneme denk gelmesi ayrı bir tezat oluşturdu. Son 3 haftanın girişlerine bakarak Bitcoin’in güvenli liman anlatısından dolayı yatırım çektiği söylenebilir ancak bu abartılı olacaktır. İran geriliminin evvelce fiyatlanmasının burada etkisi büyük.

İran saldırılarının başlamasından bugüne kripto para yatırım ürünlerinin toplam büyüklüğü %9,4 artarak 140 milyar dolara ulaştı. ABD yine girişlerin merkezinde (%96’sı) ve devamında Kanada (19,4 milyon dolar) ile İsviçre (10,4 milyon dolar) geliyor. Hong Kong da 23,1 milyon dolar girişler uzun sürenin ardından tekrar sahneye çıktı. Ağustos 2025’ten bugüne böylesi ciddi giriş görmüyorduk.

Bitcoin tüm girişlerin %75’ini oluşturarak 793 milyon doları temsil ediyor. Üç haftalık toplam girişler 2,2 milyar doları aştı. Önceki 5 haftalık net çıkış serisinde 3 milyar dolarlık satış görmüştük yakın girişler bunu dengeleyebilir.

Altcoinler ETF Raporu

Ethereum 315 milyon dolarlık önemli bir giriş gördü. ETH girişleri net çıkış yılı olan 2026 yılını tersine çevirebilir. 23 milyon dolarlık daha giriş görmeliyiz. Ripple (XRP) enteresan bir tablo çiziyor, geçtiğimiz hafta boyunca günlük net çıkışları ciddi seviyelere ulaştığından bahsetmiştik. XRP cephesinde 76 milyon dolarlık iddialı bir çıkış oldu ve böylece yıllık girişler 20 milyon dolara kadar geriledi. ETF kanalındaki satış XRP için oldukça güçlü.

Solana zayıf da olsa istikrarlı girişleri görüyor ve hatta varlık büyüklüğünde neredeyse XRP Coin’i geride bırakmak üzere. Büyük bir sürpriz olmazsa bu hafta Solana varlık büyüklüğünde üçüncü kripto para olabilir. SUI ve LINK Coin istikrarlı girişler görmeye devam ederken Short Bitcoin ürünleri 8 milyon dolar çekti yani halen düşüşün daha da derinleşmesini bekleyenler var.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
