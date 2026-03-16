Büyük Bitcoin Cüzdanlarında Yeniden Birikim Başladı, Whale Emirleri Yükselişe İşaret Ediyor

Özet

  • Büyük Bitcoin cüzdanlarında yeniden birikim hareketi gözlemleniyor ve spot piyasada büyük emirler öne çıkıyor.
  • CryptoQuant ve CryptoRank verileri, büyük yatırımcı etkisinin fiyat yönlü olası yükselişlerle bağlantılı olduğunu gösteriyor.
  • Tarihsel veriler, benzer dönemlerde önemli fiyat hareketlerinin yaşandığını ancak kesin bir öngörü yapılamayacağını ortaya koyuyor.
100 BTC ve üzeri tutan cüzdanlarda birikim hareketi yeniden öne çıkarken, spot borsalardaki büyük emir verileri önümüzdeki aylarda fiyat hareketliliğine işaret ediyor. Mart 2026 tarihli CryptoRank ve Santiment verileriyle birlikte, CryptoQuant analizleri de mevcut durumda büyük yatırımcı etkisinin sürdüğünü gösteriyor.

Büyük Cüzdanlarda Son Durum

2010’dan Mart 2026’ya kadar olan dönemi kapsayan CryptoRank grafiği, 100 Bitcoin ve üzeri tutan cüzdanların sayı ve bakiyelerindeki değişimi takip ediyor. İstatistiklere göre bu cüzdan adedi yıllar içinde düzenli biçimde artış gösterdi ve 2026 başı itibarıyla yaklaşık 20 bin seviyesine ulaştı. 2017-2018 ve 2025 sonlarındaki dağıtım dönemlerinin ardından, son haftalarda cüzdan bakiyelerinde yeniden yükseliş gözlemleniyor. Şu an Bitcoin, 70.000-72.000 dolar bandında işlem görürken, büyük yatırımcıların tekrar birikime geçtiği aktarılıyor.

Spot Piyasa Emirleri ve Whale Etkisi

CryptoQuant’tan Gideon Geoffery, Ocak 2023’ten 2026 başına kadar olan sürede spot piyasadaki ortalama emir boyutlarıyla ilgili ayrı bir analiz yayımladı. Çalışmada büyük whale emirleri, küçük whale emirleri, bireysel yatırımcı emirleri ve normal işlemler olmak üzere dört kategori takip ediliyor. 2023’ten bu yana altı farklı dönemde büyük whale emirlerinin baskın hale geldiği ve her seferinde bu sürecin önemli fiyat yükselişlerinden önce gerçekleştiği not ediliyor. İncelenen bu dönemlerin en kısası üç ay, en uzunu ise beş ay sürdü.

Mevcut whale emir egemenliği Kasım 2025’te başladı ve Mart 2026 itibarıyla dört ayı geçmiş durumda. Önceki altı örneğe bakılarak, bu tablonun bir ila üç ay içerisinde fiyat hareketiyle sonuçlandığı görülüyor.

Verilerin Ortak Noktası

Büyük cüzdan hareketleri ile spot piyasadaki emir boyutları, aslında aynı yatırımcı davranışını farklı ölçütlerle yansıtıyor. Bir taraftan cüzdan bakiyelerindeki artış izlenirken, diğer taraftan büyük ölçekli spot işlemler dikkat çekiyor. İki veri de mevcut durumda büyük yatırımcı akümülasyonunun aktif biçimde sürdüğünü gösteriyor.

Diğer yandan, son günlerde borsalardaki whale oranı altı yılın zirvesine ulaşırken, borsalardaki toplam Bitcoin arzı ise 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kripto yatırım fonlarına haftalık girişin de 867 milyon dolar civarına ulaşması, tabloyu destekleyen ek göstergeler arasında yer alıyor.

Büyük yatırımcıların sadece BTC biriktirmekle kalmadığı, piyasada aktif olarak yüksek hacimli spot işlemler yaptığı ve bunun da hem cüzdan bakiyeleri hem de piyasadaki hareketler açısından güçlü bir sinyal taşıdığı aktarılıyor.

Tarihsel Perspektif

2023’ten bu yana altı farklı dönemde büyük whale etkisinin öne çıktığı ve ardından fiyat artışlarının geldiği belirtiliyor. Şu an devam eden sürecin de bu paternle uyum gösterdiği, benzer koşulların oluştuğu rapor ediliyor. Ancak mevcut tablonun fiyat artışını kesin olarak garanti etmediği, sadece önceki dönemlerle benzerlik taşıdığı vurgulanıyor. Piyasanın dışsal faktörlerle, örneğin ABD Merkez Bankası’nın toplantıları ve yeni makroekonomik verilerle de şekilleneceği ifade ediliyor.

