BlockFills’in ABD’de iflas başvurusu sonrası kripto sektörü yeni bir çöküşle sarsıldı

Chicago merkezli kripto varlık ticareti ve borç verme şirketi BlockFills, Amerika Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’nde 11. Bölüm kapsamına alınmak için başvuruda bulundu. Şirketin üçüncü taraflara olan yükümlülüklerini karşılamakta zorlandığı ilk olarak 2026 Şubat ayında para çekme işlemlerini askıya almasıyla anlaşılmıştı.

Mali tablonun ayrıntıları

İflas başvurusu kapsamında BlockFills’in elindeki varlıkların 50 ila 100 milyon dolar, borçlarının ise 100 ila 500 milyon dolar arasında olduğu beyan edildi. Bu tablo, şirketin bilançosunda en az 50 milyon dolarlık, en fazla ise 450 milyon dolara ulaşabilen bir açık olduğu anlamına geliyor. Şirketin 1.000 ila 5.000 arası alacaklıyla mahkeme sürecinde karşılaşması bekleniyor. Ödenmemiş en büyük 30 alacaklıya olan borç toplamı 119 milyon doları aşarken, en büyük tek alacaklı olan 007 Capital LLC’nin yaklaşık 17 milyon dolarlık talebi olduğu kaydedildi. BlockFills’in müşteri kitlesi, aralarında hedge fonları ve varlık yöneticilerinin de bulunduğu ve 95 farklı ülkeden yaklaşık 2.000 kurumu kapsıyor.

Çöküşün gelişimi ve hukuki süreç

Şirket, 11 Şubat 2026’da yaşanan olağanüstü piyasa oynaklığı ve likidite eksikliği nedeniyle para yatırma ve çekme işlemlerini durdurmuştu. İflas başvurusundan kısa süre önce ise yaklaşık 75 milyon dolar tutarında zararın, hem borç verme, hem ticaret hem de madencilik alanlarındaki kayıplardan kaynaklandığı bilgisi ortaya çıkmıştı. Farklı faaliyet alanlarındaki bu zararlar bir araya gelince, şirketin zayıflayan bölümlerini dengeleyebilme kapasitesi iyice azalmış oldu.

Mart 2026’nın başlarında hukuki süreç hız kazandı. ABD’li bir federal yargıç, Dominion Capital’ın müşteri varlıklarının usulsüz kullanıldığı iddiası üzerine BlockFills’in elinde bulunan 70’in üzerinde Bitcoin’i geçici olarak dondurdu.

BlockFills, bu mahkeme kararının ardından işletmenin maruz kaldığı hukuki riskin, finansal sorun kadar ciddi bir boyuta ulaştığını belirtti.

Şirket, bu yasal sürece 17 Mart haftasında yanıt vermek zorunda kaldı ve aynı hafta iflas başvurusunu tamamladı.

İflas başvurusunun hedefleri ve sürecin işleyişi

BlockFills, 11. Bölüm başvurusunu şirket değerini korumak ve paydaşların kayıplarını mümkün olduğunca azaltmak için en uygun yol olarak gösterdi. ABD’de 11. Bölüm uygulaması, şirketin varlıklarını hemen tasfiye etmektense mahkeme gözetiminde borç yapılandırmasını ve ticari faaliyetlerin kısmi olarak devamını kapsıyor. BlockFills, süreç boyunca faaliyetlerini stabil tutma, yeni likidite kaynakları bulma ve olası stratejik anlaşmaları değerlendirme hedefini açıkladı. Bu aşamada, varlıkların veya şirketin tamamen ya da kısmen satışa çıkarılması da gündeme gelebilir. Sonuçların nasıl şekilleneceği ise, şirketin halen dikkat çekici bir operasyonel değere sahip olup olmadığına ve alacaklılarla uzlaşmanın başarıyla sağlanıp sağlanamayacağına bağlı olacak.

Sektörde benzer örnekler ve dava süreci

Yaşananlar, yakın geçmişte pek çok kripto odaklı borç veren şirketin iflasıyla benzer bir seyir izliyor. Piyasa çöküşünde biriken borç kayıpları, işlem kısıtlamaları ve ardından gelen alacaklı davaları BlockFills’in iflasına giden yolu hızlandırdı. Mevcut vaka, ölçek olarak daha az kapsamlı olsa da, özellikle 2025 yılındaki yükseliş döneminde fazla risk alan firmalarda görülen tipik örüntüyü yansıtıyor. Dominion Capital’ın müşteri varlıklarının uygunsuz şekilde kullanıldığı yönündeki iddiası ise henüz mahkeme tarafından karara bağlanmış değil. İflas sürecinin yanı sıra bu konuda da ayrı bir hukuki süreç devam edecek.