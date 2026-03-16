Arjantin’de Başkan Milei’nin Adı Kripto Para Skandalında: Libra Token Sert Düştü

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei ve yakın çevresi, Libra isimli dijital varlık projesinin tanıtımı karşılığında 5 milyon dolar ödeme aldıkları iddialarıyla gündemde. Sızdırılan belgelerin kamuoyuna yansımasının ardından federal düzeyde soruşturma başlatıldı. İddiaların ortaya çıkması, Libra token fiyatında sert düşüşe ve Buenos Aires’te siyasi gerilime yol açtı.

Sızdırılan Belge ve İddialar

2025 tarihli olduğu bildirilen bir mutabakat belgesine göre, 5 milyon USDT’lik ödeme Milei’nin birlikte çalıştığı bir şirkete aktarılıyor. Belgede, bu ödeme karşılığında Milei’nin Libra’yı Arjantin vatandaşlarına önerilecek bir stabilcoin olarak destekleyeceği ve projeye ülkedeki finans altyapısına ayrıcalıklı erişim sağlayacak bir düzenleyici ortam oluşturacağı ileri sürülüyor. Söz konusu dönemde, Milei’nin ulusal yayınlarda sıkça özel para birimlerini övdüğü gözlendi. Federal soruşturmanın, bu açıklamaların iddia edilen anlaşmayla mı yoksa Milei’nin uzun süredir savunduğu ekonomik düşüncesiyle mi ilişkili olduğunu araştıracağı belirtiliyor. Javier Milei, liberal ekonomi söylemleriyle tanınan ve Arjantin’de devletin küçültülmesini savunan bir siyasetçi olarak öne çıkıyor.

Hukuki ve Siyasi Tepkiler

Buenos Aires’te federal savcılık, yasa dışı zenginleşme ve nüfuz kullanımı iddialarıyla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Muhalefet partileri ise hızla harekete geçerek mecliste azil soruşturması açılmasını talep etti. İddiaların yarattığı politik baskı, Arjantin’in mevcut ekonomik ortamı dikkate alındığında özellikle dikkat çekici bulunuyor. Kendisini yolsuzluk karşıtlığıyla tanımlayan Milei’nin, kripto para ödemeleriyle düzenleyici imtiyazlar sağladığı yönündeki suçlamalar ülkede tartışma yaratıyor.

Devlet Başkanlığı Ofisi, kısa bir açıklamayla ortaya çıkan belgenin kasıtlı olarak yapılan ve hükümetin ekonomik reformlarını sabote etmeyi amaçlayan bir sahtecilik olduğunu savundu. Milei ise sosyal medyada doğrudan iddialara yanıt vermek yerine, sistem karşıtı bir mesaj içeren bir aslan meme’i paylaştı. Başkanın rakamlarla ilgili doğrudan açıklama yapmaması, hukuk çevrelerinde de dikkat çeken bir tutum olarak değerlendirildi.

Libra Token’daki Fiyat Çöküşü

Piyasalardaki ilk tepki, soruşturma haberlerinden önce geldi. Libra token fiyatı bir günde yüzde 42 değer kaybetti. Binance ve OKX borsaları, aşırı dalgalanma ve düzenleyici belirsizlik gerekçesiyle Libra işlemlerini geçici olarak durdurdu. Kısa sürede yaşanan düşüş, projeye destek verdiği iddia edilen devlet yetkililerinin dahil olduğu bir siyasi skandal sürecinde olağan dışı bir likidite baskısına işaret etti.

Borsaların işlemleri askıya alması, piyasadaki panik satışlarının önüne geçerken aynı zamanda düzenleyici riskin ciddiyetle değerlendirildiğini gösteriyor. Bu, dünyanın en büyük kripto platformlarından gelen anlamlı bir müdahale niteliği taşıyor.

Daha Geniş Etkiler ve Kripto Ekosistemi

Libra iddiaları, Arjantin’in mevcut kripto para ekosistemine doğrudan temas ediyor. Ülkede kronik enflasyon ve geleneksel bankalara duyulan güvensizlik kriptoya yönelik ilgiyi artırmıştı. Milei’nin seçim sürecinde merkezi olmayan para savunusu ve merkez bankasını küçültme söylemleri, Arjantin’i küresel ölçekte kripto düzenlemeleri açısından önemli bir ülke haline getirmişti.

İddiaların doğrulanması durumunda, yalnızca Milei’nin siyasi geleceği değil, kripto para piyasasının şeffaflığı ve regülasyon süreçleri konusundaki kaygılar da artabilir. Ayrıca, Arjantin’deki kripto adaptasyonunun tabandan gelen bir talebe mi yoksa siyasi yönlendirmeye mi dayandığı sorusu gündeme geliyor.

Belgenin gerçekliği tartışmalı. Federal soruşturma ise henüz başlangıç aşamasında. Hükümet ise bütün iddiaları kesin bir dille reddediyor. Gelinen noktada, aktif görevdeki bir cumhurbaşkanı, kripto para bağlantılı bir suç soruşturmasının odağında yer alırken, ilgili token kısa süre içinde piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybetmiş durumda.