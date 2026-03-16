Kripto Para

Arjantin’de Başkan Milei’nin Adı Kripto Para Skandalında: Libra Token Sert Düştü

Özet

  • Başkan Javier Milei’nin yakın çevresine Libra projesi için ödeme yapıldığı iddia ediliyor.
  • Federal düzeyde soruşturma başlatıldı ve Libra token fiyatı borsalarda hızla düştü.
  • Siyasi kriz Arjantin’in kripto para ekosistemi ve düzenleyici ortamında yeni tartışmalara yol açtı.
COINTURK
Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei ve yakın çevresi, Libra isimli dijital varlık projesinin tanıtımı karşılığında 5 milyon dolar ödeme aldıkları iddialarıyla gündemde. Sızdırılan belgelerin kamuoyuna yansımasının ardından federal düzeyde soruşturma başlatıldı. İddiaların ortaya çıkması, Libra token fiyatında sert düşüşe ve Buenos Aires’te siyasi gerilime yol açtı.

İçindekiler
1 Sızdırılan Belge ve İddialar
2 Hukuki ve Siyasi Tepkiler
3 Libra Token’daki Fiyat Çöküşü
4 Daha Geniş Etkiler ve Kripto Ekosistemi

Sızdırılan Belge ve İddialar

2025 tarihli olduğu bildirilen bir mutabakat belgesine göre, 5 milyon USDT’lik ödeme Milei’nin birlikte çalıştığı bir şirkete aktarılıyor. Belgede, bu ödeme karşılığında Milei’nin Libra’yı Arjantin vatandaşlarına önerilecek bir stabilcoin olarak destekleyeceği ve projeye ülkedeki finans altyapısına ayrıcalıklı erişim sağlayacak bir düzenleyici ortam oluşturacağı ileri sürülüyor. Söz konusu dönemde, Milei’nin ulusal yayınlarda sıkça özel para birimlerini övdüğü gözlendi. Federal soruşturmanın, bu açıklamaların iddia edilen anlaşmayla mı yoksa Milei’nin uzun süredir savunduğu ekonomik düşüncesiyle mi ilişkili olduğunu araştıracağı belirtiliyor. Javier Milei, liberal ekonomi söylemleriyle tanınan ve Arjantin’de devletin küçültülmesini savunan bir siyasetçi olarak öne çıkıyor.

Hukuki ve Siyasi Tepkiler

Buenos Aires’te federal savcılık, yasa dışı zenginleşme ve nüfuz kullanımı iddialarıyla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Muhalefet partileri ise hızla harekete geçerek mecliste azil soruşturması açılmasını talep etti. İddiaların yarattığı politik baskı, Arjantin’in mevcut ekonomik ortamı dikkate alındığında özellikle dikkat çekici bulunuyor. Kendisini yolsuzluk karşıtlığıyla tanımlayan Milei’nin, kripto para ödemeleriyle düzenleyici imtiyazlar sağladığı yönündeki suçlamalar ülkede tartışma yaratıyor.

Devlet Başkanlığı Ofisi, kısa bir açıklamayla ortaya çıkan belgenin kasıtlı olarak yapılan ve hükümetin ekonomik reformlarını sabote etmeyi amaçlayan bir sahtecilik olduğunu savundu. Milei ise sosyal medyada doğrudan iddialara yanıt vermek yerine, sistem karşıtı bir mesaj içeren bir aslan meme’i paylaştı. Başkanın rakamlarla ilgili doğrudan açıklama yapmaması, hukuk çevrelerinde de dikkat çeken bir tutum olarak değerlendirildi.

Libra Token’daki Fiyat Çöküşü

Piyasalardaki ilk tepki, soruşturma haberlerinden önce geldi. Libra token fiyatı bir günde yüzde 42 değer kaybetti. Binance ve OKX borsaları, aşırı dalgalanma ve düzenleyici belirsizlik gerekçesiyle Libra işlemlerini geçici olarak durdurdu. Kısa sürede yaşanan düşüş, projeye destek verdiği iddia edilen devlet yetkililerinin dahil olduğu bir siyasi skandal sürecinde olağan dışı bir likidite baskısına işaret etti.

Borsaların işlemleri askıya alması, piyasadaki panik satışlarının önüne geçerken aynı zamanda düzenleyici riskin ciddiyetle değerlendirildiğini gösteriyor. Bu, dünyanın en büyük kripto platformlarından gelen anlamlı bir müdahale niteliği taşıyor.

Daha Geniş Etkiler ve Kripto Ekosistemi

Libra iddiaları, Arjantin’in mevcut kripto para ekosistemine doğrudan temas ediyor. Ülkede kronik enflasyon ve geleneksel bankalara duyulan güvensizlik kriptoya yönelik ilgiyi artırmıştı. Milei’nin seçim sürecinde merkezi olmayan para savunusu ve merkez bankasını küçültme söylemleri, Arjantin’i küresel ölçekte kripto düzenlemeleri açısından önemli bir ülke haline getirmişti.

İddiaların doğrulanması durumunda, yalnızca Milei’nin siyasi geleceği değil, kripto para piyasasının şeffaflığı ve regülasyon süreçleri konusundaki kaygılar da artabilir. Ayrıca, Arjantin’deki kripto adaptasyonunun tabandan gelen bir talebe mi yoksa siyasi yönlendirmeye mi dayandığı sorusu gündeme geliyor.

Belgenin gerçekliği tartışmalı. Federal soruşturma ise henüz başlangıç aşamasında. Hükümet ise bütün iddiaları kesin bir dille reddediyor. Gelinen noktada, aktif görevdeki bir cumhurbaşkanı, kripto para bağlantılı bir suç soruşturmasının odağında yer alırken, ilgili token kısa süre içinde piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybetmiş durumda.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Makro Cephede Kripto Paraları Bu Hafta Bekleyenler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Makro Cephede Kripto Paraları Bu Hafta Bekleyenler
Ekonomi
Ethereum 2.200 Doları Yeniden Geçti, Piyasada Toparlanma Güçleniyor
Ethereum (ETH)
Bitcoin 50 Günlük Ortalama Üzerine Çıktı, Yükseliş Hız Kazanıyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Son Dakika: Binance 16 Mart Altcoin Listeleme Duyurusu
BINANCE
Circle hisselerinde yüzde 88’lik yükselişin ardından direnç seviyeleri gündemde
Kripto Para
Lost your password?