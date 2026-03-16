Makro Cephede Kripto Paraları Bu Hafta Bekleyenler

Bitcoin yeni haftaya 74 bin dolarda başladı ve küresel volatilite şimdilik kripto yatırımcılarının işine yarıyor. İran gerilimi artarken birçok ülke savaşın daha da uzamadan noktalanması için çalışıyor. İran için rejim değişikliğini hedefleyen Trump bile yakında zafer ilan edebileceği sınırlı koşulların oluşmasıyla hızla bu işi noktalayabilir. Peki bizi neler bekliyor?

Makro Cephe ve Kripto Paralar

Bu hafta merkez bankalarının haftası ve İran geriliminin ekonomi politikaları için ne ifade ettiğini uzun uzun anlatacaklar. Dün gün ve saat detayıyla piyasaları bekleyen önemli gelişmeleri paylaşmıştık. Şimdiyse bu büyük gelişmelerin piyasa etkileri ve beklenti raporlarını ele alacağız yani verilere hazırlık yapacağız.

ABD Sanayi Üretimi

Bugün yayınlanacak rapor Federal Rezerv tarafından aylık olarak hazırlanıyor. ABD imalat, madencilik ve kamu hizmetleri sektörlerinin reel üretimini ölçer. Endüstri faaliyetleri ve genel ekonomik ivmenin önemli bir göstergesi olan bu endeks, talep koşulları, kapasite baskıları ve daha geniş iş döngüsü eğilimi hakkında fikir verir.

Ocak raporunda imalat üretiminin toparlanması ve madencilik faaliyetlerinin istikrarlı seyriyle desteklenen sanayi üretimi ılımlı bir artış kaydetmişti. Kapasite kullanımı hafifçe yükselmiş, bu da üretim kaynaklarının kullanımında hafif bir güçlenme olduğunu gösterdi.

Bu ay daha sınırlı bir büyüme öngörülüyor. Ama sanayi üretimi beklentileri aşarsa hammadde ve sanayi hisseleri bundan olumlu etkilenir. Fed’in faiz indirimlerini daha da geciktirmesinin önü açılır.

Verinin beklenti altı gelmesi ekonomik büyümeyi teşvik için Fed’i faiz indirimlerine itebilir.

ABD ÜFE

Çarşamba günü yayınlanacak. ABD BLS (Çalışma İstatistikleri Bürosu) tarafından hazırlanan rapor TÜFE için öncü gösterge kabul edilir çünkü maliyet değişimin yansıtır. Bir önceki raporda (Ocak), üretici fiyatları ılımlı bir artış göstermiş hem genel hem de çekirdek endeksler aylık bazda sınırlı artmıştı. Hizmet enflasyonu fiyat baskılarının başlıca itici gücü olmaya devam ederken, mal fiyatları daha istikrarlıydı. Veriler, enflasyonun önceki yüksek seviyelerinden gerilemiş olmasına rağmen, özellikle hizmetle ilgili kategorilerde fiyat baskılarının devam ettiğini söylüyordu.

Eğer beklenti ve üzerinde rakamlar açıklanırsa bu durum Fed’in faiz indirimlerini geciktirmesine yardımcı olur. Beklenti altı ÜFE raporu önümüzdeki PCE ve CPI ile teyit edilebilirse indirimleri destekler.

ABD Faiz Kararı

FOMC faiz açıklaması politika yapıcıların büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminlerini içeren Ekonomik Projeksiyon Özeti (SEP) ile gelecek. Ocak toplantısında Fed faiz oranlarını sabit tutmuş ve enflasyonun gerilediğini ancak %2 hedefinin üzerinde kaldığını vurgulamıştı. Faiz açıklaması, ekonominin dayanıklılığının sürdüğünü ve işgücü piyasasının kademeli olarak soğuduğunu vurgularken, politika yapıcıların enflasyonun hedefe doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair daha fazla güvene ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

SEP projeksiyonları, büyüme ve enflasyon tahminlerinde mütevazı ayarlamalardan yatırımcılar çıkarımlar yapmaya çalışacak. Nokta grafiği bize 2026 için Fed üyelerinin gerçekte ne kadar indirim beklediğini gösterecek. Özellikle İran geriliminin ortasında nokta grafiğinin ne kadar şahinleştiğini görmek çok önemli olacak.