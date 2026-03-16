Ethereum 2.200 Doları Yeniden Geçti, Piyasada Toparlanma Güçleniyor

Ethereum fiyatı, şubat ayı sonunda 1.840 dolar seviyelerine geriledikten sonra başlayan yükseliş hareketiyle beraber, 2.200 dolar sınırını yeniden geçti. Son dönemde kritik kabul edilen 2.000 dolar psikolojik desteğinin korunması, alıcıların piyasada etkili olduğuna işaret etti. Piyasa açılışıyla birlikte yaşanan yüzde 6’lık ani yükseliş, yatırımcılar arasında güvenin kısmen toparlanmasını sağladı.

Kurumsal Yatırımcıların İlgi Sinyalleri

Teknik göstergeler yükseliş beklentisini güçlendirirken, Ethereum piyasasında kurumsal hareketlilik de dikkat çekiyor. BlackRock, kısa süre önce iShares Staked Ethereum Trust adlı yeni bir yatırım ürününü kullanıma sundu. Bu gelişme, son dalgalanmalara karşın profesyonel yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor. Ethereum fiyatındaki hareket sadece bu kripto parayla sınırlı kalmadı; toplam kripto para piyasa değeri yüzde 2,4 artışla 2,6 trilyon dolara yaklaştı.

Teknik Göstergeler Yükselişin Sinyalini Veriyor

Şubat sonunda RSI göstergesinin 34 seviyesine kadar gerilemesi, piyasada satış baskısının zayıfladığını, alıcıların yeniden pozisyon almaya başladığını gösterdi. Bu seviyelerin genellikle yatırımcı ilgisini artırdığı biliniyor. Fiyatın ardından 2.150 doların aşılması, teknik açıdan toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor. Yine saatlik grafiklerde MACD göstergesinin yükseliş bölgesine geçmesi, kısa vadede olumlu sinyallerin öne çıktığını ortaya koydu.

Buna ek olarak, borsalardaki Ethereum arzındaki daralma ve Fibonacci geri çekilme seviyelerinin korunması, son dalgalanmanın teknik bir düzeltme niteliği taşıdığını gösteriyor. Yükseliş eğiliminin devam etmesi, işlem hacminin istikrarlı kalmasına bağlı seyrediyor.

Yeni Hedefler ve Olası Direnç Noktaları

2.200 dolar seviyesi, mevcut durumda önemli bir destek alanı olarak öne çıkıyor. Kısa vadede direnç bölgeleri ise 2.245 ve 2.250 dolar aralığında bulunuyor. Fiyatın 2.250 doları aşması durumunda, bir sonraki önemli seviye olarak 2.280 dolar dikkat çekiyor. Bu bölge geçilirse, 2.320 dolar bandı önümüzdeki hafta için ana hedef haline geliyor.

Orta vadeli piyasa beklentileri daha iyimser bir tabloya işaret ediyor. Çin merkezli teknoloji şirketi Alibaba’nın geliştirdiği yapay zekâ sisteminin son tahmini, makroekonomik koşullar elverişli olduğu sürece Ethereum fiyatında 2.500 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Ayrıca, borsalarda işlem gören staked Ethereum fonlarının piyasaya sürülmesinin, kurumsal likidite akışında etkili olabileceği konuşuluyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Destek Alanları

Yükseliş ivmesine rağmen, fiyatın 2.300 dolar direncini aşamaması halinde destek seviyeleri göz önünde bulunduruluyor. İlk aşamada 2.180 ve devamında 2.150 dolar desteği öne çıkıyor. Özellikle 2.150 doların altına düşülmesi, yükseliş trendini geçersiz kılabilir ve fiyatı 2.100 dolara kadar çekebilir. 2.050 ile 2.000 dolar aralığı ana destek olarak izleniyor; bu bölge altına inilirse, kısa süre önce test edilen 1.840 dolara kadar yeni düşüşler gündeme gelebilir.

2.180 doların hacimli bir şekilde aşağı kırılması, mevcut toparlanmanın zayıfladığına işaret edecektir. Piyasanın bugünlerdeki yönü ise büyük ölçüde, fiyatın 2.300 dolar civarındaki günlük kapanışına bağlı kalıyor. Yükselişin devamı için bu seviyenin yukarı yönde kırılması önemli görülüyor.