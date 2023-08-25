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  •   Son Dakika: Kripto Para Vergi Kuralları Şekilleniyor! Kimler Vergi Ödeyecek, Nasıl Olacak?

Son Dakika: Kripto Para Vergi Kuralları Şekilleniyor! Kimler Vergi Ödeyecek, Nasıl Olacak?

Özet

  • ABD Hazine Bakanlığı yeni kripto vergi kurallarını önerdi.
  • Borsalar kripto komisyoncusu olarak tanımlanıyor.
  • Kripto para platformları müşterilerinin kazançlarını iç gelir servisine raporlayacak.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
15:54
25 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasaları henüz tam anlamıyla regüle edilmiş değil birçok ülke kripto yasaları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan regülasyonlara odaklanan devletlerin öncelikli gündemi genelde vergiler oluyor. Biden bu yıl ısrarla kripto vergilerini getirmek için adımlar atmış ancak borç tavanı yasası sırasında bu öneriler kabul edilmemişti.

Kripto Para Vergi Kuralları

WSJ tarafından son dakika olarak paylaşılan rapora göre ABD Hazine Bakanlığı kripto paralar için yeni vergi kuralları önerdi. Biden yönetimi her fırsatta kripto paralardaki vergi potansiyeline dikkat çekip milyarlarca dolarlık vergi kuralları önerdi. IRS bu yıl itibariyle kripto para yatırımı olanlara bunları raporlamayı zorunlu hale getirdi. Ancak zorunlu olmasına rağmen vergi mükellefleri eksik raporlar verdiğinden olacak ki başka bir zorunluluk geliyor.

Yeni önerilen kurallara göre kripto para platformları IRS’a yeni ABD’nin iç gelir servisine raporlama yapmak zorunda kalacak. Böylece yatırımcıların merkezi borsalardaki işlemleri direkt olarak vergilendirilecek.

Türkiye ise henüz kripto para vergilendirmesi konusunda adım atmış değil. Son açıklamalar geçmişe dönük vergilendirme olmayacağı ve yakında düzenlemenin meclise geleceği yönünde. Geçtiğimiz aylarda bazı uzmanlar yıl sonuna kadar vergi kurallarının Türkiye’de de netleşeceğini açıklamıştı.

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