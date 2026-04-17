Son Dakika: Bitcoin tekrar 78.000 dolar!

Kral kripto para birimi Cuma müjdeleriyle 78 bin doları aştı. Genelde Cuma günleri korku pompalanır ve Pazartesi piyasaların toparlanması için açıklamalar yapılırdı ancak bugün Trump çılgınlar gibi duyuru paylaşıyor. Hürmüz Boğazı açıldı ve İran ile görüşmeler ilerliyor. Pazar günü uzun vadeli anlaşma görme ihtimalimiz yüksek olduğundan petrol çakılırken risk piyasaları çılgına döndü.

Bitcoin 78 bin dolar

Tam 73 gün sonra Bitcoin yeniden düşüş hızlandığı bölgede ve oyalandığı kanaldan kurtuldu. BTC’nin bu kanalda çok az süresi kaldığından bahsetmiştik ancak birçok yatırımcı o günün haber akışının da etkisiyle bunun olmayacağını düşünüyordu. Gerekli şartlar sağlandı ve korkunun yerini coşku alınca Bitcoin yapması gereken şeyi yeniden yaptı. Bu bölgede biriken short tasfiyeleri de yakıt görevi üstlendiğinden bizim için ralli şaşırtıcı olmadı.

Ancak önümüzdeki saatlerde kar satışlarıyla bir miktar geri çekilme görebiliriz burada volatilitenin likidite avı oyunu tekrar başlarsa yaşanacak geri çekilmelerin daha büyük yükselişleri tetiklemesi gerekecek. Yani bu sefer volatilite boğalar lehine olabilir.

Son 1 saatte 206 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edilirken 24 saatte rakam 659 milyon doları aştı. Son 10 dakikanın önemli manşetleri şöyle;

Trump : İran, Hürmüz Boğazı’nı bir daha asla kapatmamayı kabul etti – Truth Social.

: İran, Hürmüz Boğazı’nı bir daha asla kapatmamayı kabul etti – Truth Social. Trump: İran her şeyi kabul etti – NewsNation.

ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için hazırlanan üç sayfalık mutabakat metni üzerindeki müzakerelerde ilerleme kaydetti – Axios muhabiri, X’te ABD’li yetkililere ve konuyu bilen kaynaklara atıfta bulunarak.

ABD’li Yetkili: Trump, Pakistanlı arabuluculardan İran’daki görüşmelerin gidişatı hakkında düzenli olarak bilgi alıyor – CNN.

Trump “dünya için harika ve muhteşem bir gün” diyerek hafta sonuna dair umutları artırdı. Suud, BAE, Katar ve Pakistan’a teşekkür eden Trump’ın bugün morali yerinde.

BTC için sıradaki hedef önceki kanalın tabanı olan 80.447 dolar ve ardından 86.800 dolar ile 97.800 tabanı hedeflenecek.