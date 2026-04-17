BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin 77.000 doların üzerine çıktı, MSTR kâra geçti!

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin 77.000 dolar üstüne çıkarak yeni bir zirve yaptı!
  • MicroStrategy alımları şimdi kârda, hisse fiyatı güçlü yükseldi.
  • 📈 BTC son 1 ayda yüzde 25’ten fazla değerlendi, 100 günlük ortalamasını geçti.
Bitcoin son dönemde sergilediği yükselişle 77.000 dolar seviyesinin üstüne çıkarak, şubat başındaki sert düzeltme sonrasında en yüksek değerine ulaşmış oldu. 5 Şubat’taki düşüşte 60.000 dolar civarına kadar gerileyen kripto para, aradan geçen süre içinde kayıplarını geri kazanıp piyasada dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Kurumsal yatırımcılar ve MSTR’nin pozisyonu

Bitcoin’in bu seviyesi, portföyünde yüksek miktarda BTC bulunduran kurumsal yatırımcılar açısından da olumlu sonuçlar doğurdu. Bunlar arasında öne çıkan MicroStrategy, halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin portföyüne sahip olmasıyla tanınıyor. Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren MicroStrategy, son alımlarında ortalama 75.577 dolardan Bitcoin topladığı için yeni fiyatlarla beraber pozisyonunda tekrar kâra geçti.

Şirketin hisseleri de bugün yüzde 8 değer kazanarak uzun vadeli trendin belirleyici göstergelerinden biri olan 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerine yükseldi. Bu gösterge, piyasadaki fiyat dalgalanmalarını yaklaşık dört yıla yayarak uzun vadeli görüş sunuyor; MSTR hisseleri ise bu ortalamanın üzerinde kalmayı başardı.

Teknik göstergeler ve fiyat hareketi

BTC, şubat başındaki dip seviyeden sonra yüzde 25’in üzerinde yükseldi ve şu an 100 günlük hareketli ortalamasının da üzerinde seyrediyor. 100 günlük ortalama şu anda 74.774 dolarda bulunuyor. Kripto para son dönemlerde bu seviyeyi test ettiğinde genellikle satış baskısıyla karşılaşıp tekrar gerilemişti, ancak bu defa yükseliş trendi güç kazanmış görünüyor.

4 Şubat’ta 76.700 dolara kadar yükselen, fakat ardından yönünü aşağı çeviren Bitcoin, 17 Mart’ta 76.013 dolarda da dirençle karşılaşmıştı. Şimdi ise 76.300 dolar sınırı aşılmış durumda ve bu yeni hareket, önceki seviyelerle karşılaştırıldığında daha dikkat çekici kabul ediliyor.

Piyasa etkileri ve genel görünüme dair detaylar

Bitcoin’in 77.000 dolar ve üzeri seviyelere çıkması yatırımcı nezdinde güven artırırken, piyasada iyimser bir hava yaratmış durumda. Analistler, son haftalardaki yükselişin özellikle kurumsal alımlar ve olumlu teknik sinyallerle desteklendiğine dikkat çekiyor. Özellikle büyük yatırımcıların elindeki pozisyonların kâra geçmesi, fiyat hareketine ek bir ivme kazandırdı.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, son işlem gününde 77.000 doların üstünde fiyatlandı ve böylece bu yıl içerisindeki önemli dirençlerden birini aşmış oldu. Bu gelişmenin, önümüzdeki dönemde piyasada yeni fiyat hedeflerine ulaşılmasına zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

BTC kısa sürede 100 günlük ortalamasını geçerek, önceki iki denemesinde başaramadığı yükselişi bu sefer kazandı. Piyasa aktörleri, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağını takip ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
