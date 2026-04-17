Faiz beklentileri değişirken kripto paralar için tahminler iyileşiyor

Powell’ın 1 aydan az görev süresi kaldı. 15 Mayıs tarihinde koltuğu Warsh’a bırakması bekleniyor. Ancak Fed bu yıl faiz indirimlerini duraklatırken İran savaşının patlak vermesi 2026 faiz görünümünü son derece olumsuz etkiledi. Görünüm değişiyor, petrol düşerken QE umutları da artıyor.

Faiz beklentileri değişiyor

Trump yazı hazırlandığı sırada boğazdaki mayınların temizlenmeye başladığını ve İran’a bu konuda yardım edildiğini açıkladı. Trump NATO’ya kızgın ve “sorunu çözdükten sonra NATO’dan yardıma ihtiyacınız var mı diyen bir telefon aldım onlara uzak durmalarını söyledim” dedi. Pazar günü yapılacak İran müzakereleri öncesinde boğaz açıldı ve İran’ın uranyumu ABD’ye iade edeceği açıklandı. Tüm bunlar faiz beklentilerini olumlu yönde etkilerken BTC 70 günü aşkın süredir oyalandığı kanaldan kurtulup 77.500 doların üzerine çıktı.

ABD ham petrol fiyatları varil başına 81 dolara çakıldı, şimdi 10 Mart’tan bu yana en düşük seviyesinde. Bu da geçen ayki %1’lik enflasyon artışının artık tersine dönmeye başlayacağını gösteriyor.

29 Nisan tarihinde yapılacak Fed toplantısı için beklenti kesin biçimde faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Eylül ayında indirime yaklaşık %30 ihtimal verilirken bu oran 2026 Aralık için %50 sınırına dayandı. Geçtiğimiz günlerde indirim beklentileri çok daha düşüktü.

Kripto paralar yükseliyor

Warsh 15 Mayıs’ta koltuğa oturduktan sonra Trump’a istediği indirimleri vermek zorunda. Petroldeki düşüşle enflasyondaki gerileme tetiklenirken uygun koşullar oluşabilir. Hatırlarsanız geçen sene Trump “faiz indirimlerine mesafeli duran biri o koltuğa oturamayacak” demişti.

En büyük 100 kripto para yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden %5’lik BTC yükselişine eşlik ediyor. Son 1 saatte ETHFI, ENA, MON, ZEC %3 civarında kazanç elde etti. Son 24 saatte 100 kripto para içinde kayıp yaşayan sadece SIREN ve CHZ Coin.

AERO ve ENA 24 saatlik kazançlarını %20’ye taşırken kripto paraların toplam piyasa değeri 2,61 trilyon doları kazandı ve korku endeksi 63 ile tekrar iştahı yansıtıyor. ABD borsalarının alıcılı açılması ve Pazar gününe dair olumlu beklentiler önümüzdeki saatlerde kripto paraların yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı olacak. Birçok kripto para şu anda direnç bölgesinde.