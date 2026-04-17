Dogecoin’de 0,10 dolar aşılırken yükseliş ivmesi sürpriz yaptı

Dogecoin son dönemde 0,090 dolar seviyesinde dip yaptıktan sonra toparlanma sürecine girdi. En çok dalgalanma gösteren kripto paralardan biri olarak bilinen Dogecoin, son 24 saatte yüzde 4 artış göstererek 0,1012 dolardan işlem gördü. Bu toparlanmanın ardında, hem piyasa genelindeki risk alma eğiliminin güçlenmesi hem de Dogecoin’in teknik olarak önemli ortalamalarını yukarıya taşıması bulunuyor.

Piyasa dinamikleri ve yatırımcı davranışları

Piyasanın genel havasında önemli bir değişim yaşandığı belirtiliyor. Son haftalarda yatırımcıların risk iştahı tekrar artarken, Dogecoin bu değişime hızlı yanıt veren kripto paralardan biri oldu. Hem 20 günlük hem de 50 günlük hareketli ortalamalar aşılmış durumda. Bu gelişme, teknik göstergelerin güçlendiğine işaret ediyor.

Vadeli işlem piyasasında ise dikkat çekici farklılıklar kaydedildi. Toplam açık pozisyon büyüklüğü yüzde 10 artarak 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu, trader’ların yeni pozisyon açmaya devam ettiğini ve piyasaya taze sermaye girdiğini gösteriyor.

Öte yandan vadeli işlemlerdeki toplam işlem hacmi aynı dönemde yüzde 23 azaldı. Artan açık pozisyon ile azalan hacim bir arada değerlendirildiğinde, daha dikkatli ve uzun vadeli pozisyonların tercih edildiği görüldü. Bu durum, kısa vadeli alım-satım işlemleri yerine, daha büyük ölçekli ve temkinli pozisyonların arttığına işaret ediyor.

Sermaye akışı ve teknik göstergeler

Sermaye hareketlerine bakıldığında ise Dogecoin vadeli işlemlerine 718 milyon doların giriş yaptığı; aynı süreçte 662 milyon doların ise çıktığı raporlandı. Böylece net giriş pozitif kaldı ve Dogecoin’in vadeli işlemlerindeki toplam net akış yüzde 40’ın üzerinde yükseldi. Bu artışın önemli bir kısmını, kısa pozisyon açan yatırımcıların, yaklaşık 2,7 milyon dolarlık likiditeye uğraması tetikledi. Zorunlu pozisyon kapanışlarının ardından yatırımcıların büyük kısmı yön değiştirerek alış (long) tarafında yeniden pozisyon aldı.

Dogecoin fiyatlamasında son günlerde üst üste daha yüksek dip ve tepe seviyeleri oluştuğu dikkat çekiyor. Analistlere göre bu, yükseliş trendinin temel sinyallerinden biri olurken, ‘alıcı-satıcı’ göstergesi de üç haftanın zirvesine ulaşarak piyasada alıcıların ağırlığını artırdı.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) de mevcut tabloyu destekledi. RSI yaklaşık 58’de bulunuyor ve bu seviye, piyasanın aşırı alımda olmadığını; dengeli ama ılımlı bir alım baskısı altında olduğunu ortaya koyuyor. Tarihsel olarak Dogecoin böylesi bir atmosferde yükselişi bir süre daha sürdürebiliyor. Teknik olarak en kritik direnç noktalarından biri olan 0,10 dolar eşiği net biçimde aşıldı; sıradaki önemli direnç ise 0,11 dolara yakın.