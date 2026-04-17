Solana fiyatı sert yükseldi, 88,87 dolarda kritik bölgeye ulaştı

Solana son dönemde piyasanın önde gelen ilgi odaklarından biri haline geldi. Son fiyat hareketleriyle birlikte Solana, 88,87 dolara yükseldi ve gün içinde yüzde 3,84, haftalık bazda ise yüzde 6,39 artış kaydetti. İşlem hacmi 6,1 milyar doları aşarken, piyasada güçlü bir katılıma işaret etti.

Likidite kaynaklı hareketlilik öne çıkıyor

Solana’nın fiyatında son dönemde yaşanan hareketlilik, ağırlıklı olarak kaldıraçlı pozisyonların likidasyonlarından kaynaklanıyor. Analistler, özellikle CW8900’un analizlerine dayanarak; fiyatın 81 dolar altı ve 89 dolar üzerindeki bölgelerde yüklü likidasyon kümeleri oluştuğunu vurguladı. Fiyat defalarca alt bant aralığını test ettiği için uzun pozisyonların likidasyonu gerçekleşmiş ancak sonrasında hızlı bir şekilde yukarı döndü. Bu dinamik, alıcıların düşük seviyelerde piyasayı desteklediğine ve işlemlerin büyük bölümünün likiditeye bağlı olarak şekillendiğine işaret ediyor.

Özellikle 90 dolar civarına gerçekleşen yukarı yönlü atak, çok sayıda kısa pozisyonun likidite olmasına neden oldu. Bu da Solana’daki çıkışın, büyük ölçüde zaruri pozisyon kapamalarıyla elde edilen ek alım baskısından beslendiğini gösterdi.

Analistler, fiyatın likiditeye bağlı hareket ettiğini ve bu nedenle gerçek talebin dışında gelişen hızlı yükselişlerin sürdürülebilir olup olmadığının tartışmalı olduğunu öne sürüyor.

Mevcut durumda fiyatın 87 dolar üzerinde kalması, yükselişin devamı açısından kritik görülüyor. Eğer bu seviye kırılırsa, 84 dolara kadar bir geri çekilme ve o bölgede yeni bir likidite toparlanması bekleniyor.

Teknik yapı: Yükseliş onay mı alacak?

CryptoJobs3 tarafından paylaşılan teknik analize göre dört saatlik grafikte temiz bir “cup and handle” (fincan ve kulp) formasyonu belirdi. Özellikle 80 dolar altındaki likidite süpürmesinden sonra yeniden alıcıların hâkimiyet sağlaması bu yapıyı destekledi. Fincan kısmı yavaşça oluşurken, 93–95 dolar bandındaki direnç bölgesi formasyonun tepesini oluşturdu.

Sonrasında görülen geri çekilmelerde dip seviyeler kademeli olarak yukarı taşındı ve kulp bölümü 84–86 dolar aralığında oluştu. Bu yapı, satış baskısının azaldığını ve piyasada istikrarlı bir birikimin devam ettiğini gösteriyor. 93 dolar üzerindeki çıkışta ise tekrar kısa pozisyon likidasyonları devreye girdi ve fiyat hareketi ivmelendi.

Tespit edilen ilk güçlü destek 90 dolarda; bunun altında ise 86 dolara kadar düşüşlerde formasyonun geçersiz olabileceği belirtiliyor. Yukarı hareketin sürmesi halinde, ilk önemli direnç 107 dolarda; bu seviye aşılırsa, 110 dolara doğru bir genişleme görülebilir.

Aylık kapanış ve yeni hedefler

DonWedge analistlerine göre Solana, son yükselişle birlikte 80–90 dolar bandını geri kazandı ve burası artık ana destek konumunda. Bu bölge, önceki düşüş sürecinde önemli bir direnç alanıydı. Kapanışın 90 dolar üzerinde gerçekleşmesi, piyasa hissiyatında kısa ve orta vadeli yön değişikliğine işaret edebilir.

Özellikle 90 dolar üzerindeki kalıcı hareket, altı aydır süren aşağı yönlü trendin sona erdiğini ve yükselişin önü açılabileceğini düşündürüyor. Yükselişin sürmesi durumunda 120 dolar seviyesi bir sonraki amaç olarak öne çıkıyor. Daha sonrası için 160–180 dolar ve devamında 240–300 dolar aralığı uzun vadeli direnç bölgesi olarak ifade ediliyor.

Tersi bir durumda, yani mevcut seviyelerin korunamaması halinde ise fiyatın yeniden 70 dolara kadar bir geri çekilme yaşaması olasılıklar arasında değerlendiriliyor. Piyasa momentumu şu anda alıcı lehine dursa da, kalıcı bir trend değişimi için güçlü desteklerin savunulması gerekliliği vurgulanıyor.