Dogecoin’de balinalardan 330 milyon DOGE’luk alım yükselişi tetikledi

Son günlerde Dogecoin piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Büyük yatırımcıların kısa süre içinde yaklaşık 330 milyon DOGE topladığı görülürken, fiyat psikolojik bir sınır olan 0,10 dolar seviyesine doğru ilerliyor. Bu süreçte Dogecoin’in fiyatında düzenli bir artış gözlenirken, alım baskısının istikrarlı biçimde güçlendiği belirtiliyor.

Büyük yatırımcıların etkisi artıyor

Dogecoin’de yaşanan son yükselişte, piyasada ”balina” olarak bilinen büyük yatırımcılar belirleyici rol oynadı. Bu adreslerin birkaç gün içinde cüzdanlarına 330 milyon DOGE eklemesi, büyük oyuncular arasında güvenin arttığı şeklinde değerlendiriliyor. Bu büyüklükte bir birikimin çoğunlukla, yatırımcıların gelecek hareketlerden beklentilerin yükseldiğine işaret ettiği vurgulanıyor.

Bu dönemde fiyatlar 13 Nisan’da 0,090 dolara kadar gerilemişti. Ardından gelen alımlarla 0,10 dolar seviyesinin üzerine çıkıldı. Dogecoin şu anda 0,1008 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 6,19’luk bir artış yaşandı.

Likidasyonlar ve işlem hacminde sıçrama

Vadeli işlemler piyasasında ise kısa pozisyonların likidasyonunda önemli bir artış yaşandı. Son oturumlarda yaklaşık 3,99 milyon dolarlık kısa pozisyon kapatılırken, uzun pozisyonlarda bu rakam 2,59 milyon dolarda kaldı. Bu dengesizlik, açığa satış yapan yatırımcıların pozisyonlarının zorunlu olarak kapanmasına yol açarak fiyatın yükselmesini hızlandırdı.

Diğer yandan türev piyasalarındaki işlem hacmi son 24 saatte yüzde 56 oranında artarak 3,63 milyar dolara ulaştı. Spot piyasadaki hacim ise yüzde 62’lik bir yükselişle 2,84 milyar dolara tırmandı. Her iki piyasada da katılımın güçlü olduğu ve yatırımcı ilgisinin yüksek seviyede seyrettiği raporlandı.

“Piyasa yapısındaki son değişimler, not edilen akümülasyon süreciyle birlikte olası bir kırılmaya hazırlık havasının güçlendiğine işaret ediyor. Kısa pozisyonların hızla kapanması fiyat üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdı, ancak ana trendde belirgin bir dönüş henüz gözlemlenmiş değil.”

Kritik direnç ve destek seviyeleri öne çıkıyor

Teknik analiz tarafında, Dogecoin’in önündeki direnç 0,1013 dolar seviyesinde oluşuyor. Bu bölge aşılamadığı sürece kısa vadede kazançların sınırlı kalabileceği ifade ediliyor. Alt tarafta ise 0,09478 dolar noktası destek olarak öne çıkıyor. Fiyatın 0,090-0,092 dolar aralığının altına sarkması, mevcut yapının zayıflamasına ve aşağı yönlü baskının artmasına neden olabilir.

Tüm bu gelişmelere rağmen, Dogecoin genel olarak bir yön kırılımı teyidi vermiş değil. Fiyat eğilimi halen aşağı eğimli direnç çizgisinin altında hareket etmeye devam ediyor. Kripto para piyasasının genelinde de net bir yukarı ya da aşağı yönlü trend oluşmuş değil; sermaye akışının daha çok belirli varlıklara kaydığı görülüyor. Bu durumda, Dogecoin’in önemli destekleri koruyup direnci aşabilmesi, bir sonraki trendin yönünü belirleyecek.