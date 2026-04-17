Euro’ya endeksli stablecoinlerde çarpıcı fark: 300 milyar doların yanında yalnızca 912 milyon dolar

Fransa Ekonomi Bakanı Roland Lescure, Avrupa’daki dijital ödeme altyapısının ABD merkezli çözümlere aşırı bağımlı olduğunu söyledi; Avrupalı bankalara euro bazlı stablecoin ve tokenlaştırılmış mevduat geliştirme çağrısı yaptı. Paris’te düzenlenen bir kripto para konferansında önceden kaydedilmiş bir konuşma yapan Lescure, euroya endeksli stablecoin hacminin, dolara endeksli muadilleriyle kıyaslandığında çok düşük kaldığını belirtti ve bu durumu “tatmin edici değil” sözleriyle eleştirdi.

Bankalardan euro stablecoin atağı bekleniyor

Lescure açıklamasında, aralarında ING, UniCredit ve BNP Paribas’nın da bulunduğu üç büyük bankanın euroya endeksli bir stablecoin çıkaracak konsorsiyumunun arkasında durduğunu belirtti ve bu girişimi desteklediğini aktardı. Söz konusu stablecoin’in 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Lescure, yalnızca stablecoin projelerine değil, bankaların tokenlaştırılmış mevduat seçeneklerini de daha fazla araştırmasını teşvik etti.

ABD dolarına endeksli stablecoinler sektörde açık farkla önde bulunuyor. Piyasaya hâkimiyetleri sürerken, The Block’un verilerine göre toplam arzları 300 milyar doları aşmış durumda. Özellikle Tether’ın USDT isimli stablecoini, yaklaşık 186 milyar dolarlık piyasa değeriyle listenin başında yer alıyor; Circle’ın USDC tokeni ise yaklaşık 78,8 milyar dolar ile ikinci sırada.

Euro stablecoin pazarında büyük açık var

Euroya endeksli stablecoinlerin piyasadaki büyüklüğü ise dolar bazlı tokenlere kıyasla oldukça sınırlı. CoinGecko verilerinde toplam euro stablecoin piyasa değeri 912 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu alanda, Circle şirketinin geliştirdiği EURC, 426,9 milyon dolar piyasa büyüklüğü ile lider. Onu, 150,3 milyon dolar ile STASIS’in EURS’i ve 2023 yılında Societe Generale’in piyasaya süürdüğü CoinVertible (EURCV) izliyor; EURCV’nin toplam değeri de 126,7 milyon dolara ulaşmış durumda.

Reuters’ın aktardığı, RBC Capital Markets tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Avrupa’daki bankaların üçte ikisi stablecoinlere olan talebin yetersiz olduğunu bildiriyor. Buna karşın, başka veri kaynakları ödemeler ve tasarruf amaçlı stablecoin kullanımının kayda değer biçimde arttığını gösteriyor.

Kullanıcılar ilgisini artırıyor, yeni araştırmalarda dikkat çeken sonuçlar

BVNK’nin Coinbase ve Artemis iş birliğiyle yürüttüğü ve YouGov’un verilerine dayanan bir çalışmada, 15 ülkede 4.658 kişiyle görüşüldü. Şubat ayında yayımlanan bu araştırma, katılımcıların yüzde 54’ünün son 12 ayda stablecoin tuttuğunu, yüzde 56’sının ise önümüzdeki dönem daha fazla almak istediğini gösteriyor. Rapora göre, kullanıcılar toplam tasarruflarının yaklaşık üçte birini kripto paralar ve stablecoinlere ayırıyor.

Öte yandan, ödeme altyapı şirketi Borderless’ın yaptığı başka bir araştırmada, stablecoin tabanlı döviz işlemlerinin özellikle Latin Amerika ve Doğu Afrika gibi bölgelerde bankacılık yollarıyla neredeyse aynı seviyeye geldiği saptandı. Çalışmada, 51 farklı para biriminde 1,1 milyonun üzerinde fiyat taraması yapıldı ve 21 blockchain bazlı stablecoinden 14’ünün döviz kurunun klasik bankalarla arasındaki farkı 100 baz puanın altına indi.

“Avrupa’nın dijital ödeme altyapısı ABD sistemlerine aşırı bağlı ve euro bazlı stablecoinlerin dolaşımdaki miktarı, dolara bağlı olanlarla karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyede. Bu farkı kapatmak için Avrupalı bankaların daha hızlı hareket etmesi gerekiyor.”