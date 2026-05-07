Solv Protocol, 700 milyon dolarlık bitcoin varlığını Chainlink CCIP’ye taşıyor

  • 🚨 Solv Protocol 700 milyon dolarlık bitcoin türevini Chainlink CCIP altyapısına taşıyor.
  • Son saldırılar sonrası LayerZero köprüsünden çıkma kararı, sektörde köprü tercihlerine etki etti.
  • Hem Kelp DAO hem de Solv, toplamda 2 milyar dolarlık varlıkla Chainlink tarafına geçti ve çapraz zincir güvenliği öne çıktı.
  • 🔍 Ama asıl önemli olan, büyük protokollerin artık $BTC tabanlı varlıklarda güvenliği önceleyen altyapılar aramasıdır.
Kripto para dünyasındaki köprü altyapılarında yaşanan son güvenlik problemleri, protokoller arası büyük ölçekli transferlere yol açmaya devam ediyor. Merkeziyetsiz finans alanının önemli projelerinden biri olan Solv Protocol, 700 milyon doların üzerinde tokenleştirilmiş bitcoin varlığını Chainlink’in Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) altyapısına taşıma kararı aldığını duyurdu. Bu süreçle birlikte Solv, Corn, Berachain, Rootstock ve TAC üzerinde kullanılan LayerZero destekli köprüleri de kullanımdan kaldıracak.

Güvenlik endişeleriyle birlikte köprü seçimi değişti

Solv Protocol tarafından yapılan açıklamada, bu göç kararının arkasında güncellenen güvenlik değerlendirmeleri ve son dönemlerde gerçekleşen zincirler arası saldırıların etkili olduğu belirtildi. SolvBTC ve xSolvBTC adıyla piyasaya sürülen, çeşitli DeFi ve BTCfi platformlarında kullanılan bitcoin türevlerinin tamamı, kademeli olarak Chainlink’in altyapısına aktarılıyor.

Chainlink’in CCIP teknolojisi, farklı blokzincir ağları arasında varlık ve veri transferini kolaylaştırıyor. Sistem, kullanıcıların yalnızca token değil; mesaj ve diğer verilere de çeşitli zincirler arasında güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor. Son dönemde yaşanan büyük güvenlik vakaları, protokollerin köprü altyapısı tercihlerinde önemli değişikliklere gitmesine yol açtı.

LayerZero kaynaklı istismarlar sektörü harekete geçirdi

Bu büyük transferin ardında, nisan ayında Kelp DAO’nun LayerZero tabanlı köprüsünde yaşanan önemli bir güvenlik ihlali de bulunuyor. Saldırıda 116 bin 500 rsETH kaybedilmiş ve olay yaklaşık 292 milyon dolarlık bir maddi zarara yol açmıştı. Olayın ardından Kelp DAO ve LayerZero arasında olayın teknik sorumluluğu konusunda karşılıklı iddialar gündeme geldi.

LayerZero, protokolün yalnızca tekli doğrulayıcı ile yapılandırıldığını ve kendi önerilerine rağmen daha güvenli olan çoklu onay sisteminin tercih edilmediğini öne sürdü. Kelp DAO ise LayerZero ekibinin bu yapılandırmayı onayladığını ve daha sonra suçun kullanıcıya atıldığını açıkladı. Bu gerginlik, çapraz zincir varlıkların doğrulama tasarımı alanında daha fazla dikkat gerektiğini gösterdi.

Değerli protokollerin tercihi Chainlink oldu

Solv Protocol’ün bu yeni kararı, büyük çaplı saldırıların ardından Chainlink ekosistemine yönelik ikinci büyük göç olarak öne çıkıyor. Kelp DAO elindeki restaked ETH’yi, Solv ise bitcoin tabanlı türev varlıklarını Chainlink’in altyapısına taşımaya başladı.

Kelp ve Solv protokollerinin toplam varlık değeri 2 milyar doları aşarken, bu transferlerle birlikte Chainlink’in çapraz zincir altyapısı piyasada daha da güç kazanmış oldu. Solv Protocol, geçmişte Chainlink ile iş birliği yaparak SolvBTC fiyatlaması için gerçek zamanlı teminat doğrulama hizmeti de sunmuştu.

Johann Eid, “Sektörde birçok ekiple görüşüyoruz ve Solv gibi protokollerin hızlı şekilde Chainlink’e geçişi, DeFi yazındaki ani değişimleri hatırlatan bir kaliteye yöneliş dalgası doğurdu,” yorumunu yaptı.

Eid ayrıca büyük protokollerin artık kullanıcıya sorumluluğu aktaran veya sistemsel hatalarda kusuru başkalarına yükleyen altyapılara güvenmediklerini vurguladı. Eid’e göre, CCIP’nin varsayılan olarak güvenli ve dağıtık yapısı, Solv için bu geçişte belirleyici rol oynadı.

