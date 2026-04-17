Solana’da sıfır komisyon dönemi, SGB’den büyük stablecoin hamlesi

Singapur merkezli bir özel finans kuruluşu olan Singapore Gulf Bank, kurumsal ve yüksek hacimli kullanıcıları hedefleyen yeni bir stablecoin dönüşüm hizmetini devreye aldı. Bu adımla dijital varlıkların klasik bankacılık sistemleriyle entegrasyonu konusunda önemli bir ilerleme sağlandı.

Kurumsal odak ve hızlı işlem altyapısı

Bankanın geliştirdiği bu yeni hizmet, özellikle dolar ile stablecoinler arasında anında geçiş yapabilme imkanı sunuyor. Circle imzası taşıyan USDC ve Solana ağı, bu yeni hizmetin ana taşıyıcılarından biri olarak öne çıktı. Sistemin amacı, kurumların fonlarını günün her saati ve bekleme süresi olmadan transfer edebilmesini sağlamak.

Sistemde yalnızca Solana değil, Ethereum, Base, Arbitrum ve Avalanche gibi farklı blockchain ağları da destekleniyor. Ancak Solana, program kapsamında sıfır komisyonlu işlemler ve yüksek hız vaadiyle öne çıkıyor. Bankanın aktardığına göre bu altyapı, hem hız hem de maliyet açısından kullanıcılarına büyük avantajlar sunuyor.

SGB yönetiminden stratejik açıklamalar

Bankanın CEO’su Shawn Chan, dijital varlık ve stablecoinlerin kurumlar arası işleyişi nasıl dönüştürdüğüne dikkat çekti. Özellikle sınır ötesi ödeme süreçlerinin hızlanması ve nakit yönetiminin daha esnek hale gelmesi, kurumlar için büyük fırsatlar doğuruyor.

Sistemin öne çıkan özellikleri; farklı ülkelerde iş yapan işletmelere işlem kolaylığı sağlarken, operasyonel maliyetleri de azaltıyor. Fon akışında anlık esneklik, artık kurumların yeni ödeme stratejileri geliştirmesine imkan tanıyor.

Bu sistemin, işletmelerin farklı ülkelerde daha etkin biçimde hareket etmesini sağladığı aktarılıyor. Böylece yalnızca hız değil, coğrafi sınırların getirdiği engeller de büyük ölçüde azaltılıyor.

Yüksek hacim ve erken dönem avantajları

Banka, minimum işlem tutarını 100.000 dolar olarak belirledi. Bu rakam, hizmetin küçük yatırımcılar değil, büyük şirketler ve yüksek portföylü müşteriler için sunulduğunu gösteriyor.

SGB, USDC işlemlerini ilk olarak kullanıma açan bankalardan biri oldu ve özellikle Solana ağında yapılan işlemlerde sıfır komisyon fırsatı tanıdı. Ayrıca, Solana üzerinde USDC kullanan müşterilere ek teşvikler sağlanıyor. Bu yapı, erken dönemde sisteme katılanların avantaj yakalamasına imkan veriyor. Kısa vadede hem USDC tedariğinde hem de Solana ağının kullanımında artış bekleniyor.

Hali hazırda milyarlarca USDC desteklenen ağlar üzerinde dolaşımda bulunuyor. Sistemin, büyük yatırımcılar ve şirketler için anında stablecoin basma ve geri dönüştürme imkanı sunması da likidite yönetiminde önemli kolaylıklar getiriyor.

İlerleyen süreçte Tether’in USDT’si ve USDe gibi diğer stablecoinlerin de sisteme entegre edileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, erken dönem avantajlarının USDC ve Solana ile sınırlı kalması, diğer stablecoinlerin rekabet şansını azaltabilir.

Bankanın mevcutta her ay 2 milyar doların üzerinde nakit işlem hacmi bulunuyor. SGB’nin bu altyapısı sayesinde stablecoin tabanlı ürünlere geçişin hızlanabileceği öngörülüyor.

SGB’nin kısa süre önce New York merkezli büyük bir bankanın muhabir ağına katıldığı ve bu sayede dolar işlemlerinin daha akıcı yönetilebildiği de gelen bilgiler arasında.