Strategy’nin temettü adımı ile MSTR hisselerinde yüzde 12’lik sert yükseliş

Kripto para piyasalarının önde gelen hazine şirketlerinden Strategy, STRC adlı yüksek getirili imtiyazlı hisse serisi için önemli bir değişiklik planladığını açıkladı. ABD merkezli ve büyük ölçüde Bitcoin yatırımlarıyla tanınan şirket, pay sahiplerinin onaylaması durumunda, STRC serisi hisselere ayda iki defa temettü ödemesinin yolunu açacak bir öneri sundu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, yeni modelin, temettü oranı veya yıllık ödeme yükümlülüğü üzerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti.

Temettü sisteminde yarı aylık ödemeye geçiş

Planlanan değişiklik, STRC hissedarlarını doğrudan ilgilendiriyor. Halihazırda yüzde 11,5 oranında yüksek temettü sunan STRC’nin yıllık ödeme taahhüdünde bir değişiklik yapılmıyor; ancak önerinin hayata geçmesi halinde ödemeler ayda iki defa gerçekleştirilecek. Saylor, böyle bir düzenlemenin fiyat istikrarını artırmasını, dalgalanmayı azaltmasını ve likiditeyi desteklemesini hedeflediklerini ifade etti.

“Önerilen değişiklikler, fiyatı dengede tutmaya, döngüsel dalgalanmayı sınırlamaya, likiditeyi teşvik etmeye ve talebi artırmaya yönelik.”

Şirketten aktarılan verilere göre, STRC hisselerine olan talep dikkate değer ölçüde arttı. Yalnızca son başvuruya bakıldığında, STRC’nin dolaşımdaki toplam değeri 6,4 milyar dolara ulaştı.

Volatilite düşerken yeni sistem ne getirecek?

STRC serisinin piyasaya sürülmesinden sonraki ilk sekiz aylık sürede yüzde 13’e ulaşan fiyat dalgalanması, son iki ayda yüzde 2,1’e kadar düştü. Ancak Saylor ve ekibi, yarı aylık ödeme planının yürürlüğe girmesiyle söz konusu volatilitenin daha da aşağı çekilebileceği görüşünde.

Değişiklik teklifi için oy kullanma süreci 8 Haziran’da sona erecek. Eğer yatırımcılar onay verirse, yeni ödeme takvimiyle ilk yarı aylık temettü tarihi olarak 15 Temmuz işaret edildi.

Hisse fiyatları ve piyasa etkisi

Strategy hisseleri, planın detaylarının netleştiği Cuma günü yüzde 11,8 oranında değer kazanarak dikkat çekti. Aynı zaman aralığında, Bitcoin fiyatının da yüzde 3 artışla 77.400 dolara yükselmesi hem sektör genelinde hem de şirket özelinde önemli hareketliliğe yol açtı.

Michael Saylor’un liderliğini yaptığı şirket, uzun vadeli Bitcoin stratejisiyle tanınıyor; son dönemde ise geleneksel finansal enstrümanlara yönelik yenilikçi yaklaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in 77.400 dolara yükselmesiyle birlikte MSTR hisselerinde kısa süre içinde yaşanan çift haneli artış yatırımcıların dikkatini çekti.

Şirketin yeni dağıtım planı, hisse senedi piyasasında daha sık ve düzenli temettü ödemesinin volatiliteyi nasıl etkileyeceğine dair önemli bir örnek teşkil edebilir. Nihai karar için gözler 8 Haziran’daki oylamada olacak.