Kayıt Banner
Kripto Para

Günün en çok konuşulanları ve güncel on-chain alarmların bize söyledikleri

Bilmeniz Gerekenler

  • Birçok trader, BTC'nin en fazla 84 bin dolar civarında "zirve yapacağına" emin. Piyasa genelde tersi yöne hareket ettiğinden Bitcoin’in 84 bin doları hızla aşıp 90 bin doları kazandığını görmemiz mümkün.
  • 17 Nisan yükselişi güzeldi ancak son hareketten bu yana 100’den fazla BTC tutan cüzdanların borsalara transferleri hızlandı. Maartunn çok fazla BTC borsalara aktığından fiyatın baskılanabileceğini düşünüyor.
  • Vadeli işlemlerde short iştahı oldukça güçlü ve aylardır haklı çıkan ayılar Bitcoin'in yeniden 60 bin dolara gerilemesini bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kapanışa birkaç saat kaldı ve Bitcoin 77 bin dolarda tutunmak için mücadele ediyor. Yükselişe ara verilirken İran’dan Trump’ın bazı açıklamalarını yalanlayan duyurular geldi. Halen daha İran “sınır birliklerimizi güçlendirdiğimiz için ABD kara harekatına yeltenemedi” tarzında açıklamaları geliyor. Pazar günü akşam saatlerine kadar büyük kırılmalar göreceğiz. Peki on-chain de durum ne? Kripto yatırımcısının gündeminde ne var?

İçindekiler
1 Kripto paraların gündemi
2 Kripto para on-chain

Kripto paraların gündemi

Santiment günün en çok konuşulan konularını derledi ve Bitcoin yükselişi ilk sırada yer alıyor. 11 hafta sona ilk kez böyle bir hareket gördük ancak Bitcoin hakkındaki her 5 yorumdan 3’ü kötümser.

Bireysel yatırımcılar fazlasıyla yıpranmış durumda, sosyal medya verilerine de bu yansıtıyor. Duyuruların sürekli birbirini yalanlaması yatırımcıları temkinli olmaya itti ve bugünkü yükseliş tam da bu yüzden duruldu. Eğer hafta sonu iki tarafın “İNKAR ETMEDİĞİ” gerçek bir anlaşma imzalanırsa bugünkü yükselişten daha büyük bir hareket görebiliriz.

Birçok trader, BTC’nin en fazla 84 bin dolar civarında “zirve yapacağına” emin. Piyasa genelde tersi yöne hareket ettiğinden Bitcoin’in 84 bin doları hızla aşıp 90 bin doları kazandığını görmemiz mümkün. En azından tarihsel verileri Santiment analistlerine böyle bir çıkarımda bulunma hakkı veriyor.

ABD borsalarının yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği, Clarity Act’in tam olarak yasalaşıp yasalaşamayacağı, müzakerelerin neticesi, Trump’ın Çin ziyareti dahil sayısız faktör grafikler üzerinde söz sahibi. Ancak en kritik konu petroldeki düşüşün devamı çünkü süreç uzadıkça enerji maliyetinin diğer kalemlere yansıyıp enflasyonu orta vadede yükseltme ihtimali artırıyor. Bu da olası faiz artışları demek.

Kripto para on-chain

17 Nisan yükselişi güzeldi ancak son hareketten bu yana 100’den fazla BTC tutan cüzdanların borsalara transferleri hızlandı. Maartunn çok fazla BTC borsalara aktığından fiyatın baskılanabileceğini düşünüyor. Bu aktivite son zamanlardaki yükseliş denemeleriyle hızlandı ve fiyat daha yukarı çıktıkça ilk defa böylesi yoğunlaştı.

Bitcoin’in MVRV oranı şu anda yaklaşık 1.37 seviyesinde, bu da BTC’nin piyasa değerinin coinlerin son hareket ettiği ortalama fiyat göre %37 yukarıda olduğunu gösteriyor. Geçmişte bunun %68’lere kadar yükseldiğini görmüştük. Ancak MVRV hala 1 yıllık hareketli ortalamasının altında. Sonuç ne? Geçmiş döngülerde, o seviyeyi geri kazanmak boğa piyasasının dönüşünü işaret etmişti yani bugünlerde gördüğümüz yükseliş halen patlamaya hazır bir piyasadan ziyade yeniden yapılanmaya işaret ediyor. Özetle daha fazlasına ihtiyacımız var ve kısa süre içinde büyük ralliler görmeyebiliriz.

Vadeli tarafta BTC ne kadar yükselirse, açığa satış yapanlar o kadar agresifleşiyor ve fonlama oranları giderek daha da negatif hale geliyor.

“Aylardır” bu stratejiyi izleyenler kazanç elde ettiğinden yatırımcıların çoğu için 78 bin dolar civarı açığa satış için makul bir nokta. Eğer yanılırlarsa makul kaldıraç oranıyla buna yakalanmış olanlar pek de üzülmeyecek çünkü ayı piyasalarının muhtemelen sonu gelmiş olacak. Eğer ayı piyasalarının sonu gelmediyse yeni boğa başlamıyorsa 60 bin dolara yeni bir hareket başlarken cazip seviyeden short pozisyon yakalamış olacak, kazanç elde edecekler.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Hukuku
DEFI Güvenlik
RIPPLE (XRP)
Solana (SOL)
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?