XRP 1,49 doları aştı, ETF ilgisiyle 1,70 dolar hedefi öne çıktı

Popüler kripto para birimi XRP, 1,40 doları aşarak son günlerde kripto piyasasında dikkat çeken bir ivme kazandı. Analistlerin değerlendirmelerine göre, XRP’nin bu yükselişi sıradan fiyat oynaklığından öte bir piyasa değişimini işaret ediyor. Özellikle son haftada görülen hareketlilik, XRP’nin önde gelen diğer kripto paralara kıyasla bağımsız bir performans sergilemeye başladığına işaret ediyor.

Piyasa yapısındaki değişimin önemi

Kripto para analisti Greg Miller, XRP’nin 1,40 dolar seviyesini aşmasının, genel piyasa konsolidasyonundan ayrışmanın ilk sinyali olabileceğini belirtiyor. Son dönemde, XRP’nin en çok işlem gören 10 dijital varlık arasında güç kazandığı gözlemlendi. 1,40 dolarlık direnç artık önemli bir eşik; bu seviyenin üzerinde kalındıkça, 1,70 dolar bölgesi yeni ana hedef olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlara göre asıl sınav, yalnızca yeni seviyelere ulaşmak değil, aynı zamanda bu yükselişi sürdürebilmek olacak. Eğer XRP, kırılım yaşanan bölgede kalıcı olamazsa, yeniden eski aralıklara dönme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Greg Miller, “Önemli olan yalnızca yüksek fiyatlara ulaşmak değil; asıl güç, yükselişi kırılma bölgesinin üzerinde kalıcı hale getirmekten geçiyor. Aksi halde yeniden önceki aralıklara geri dönülebilir” şeklinde değerlendirme yapıyor.

Piyasa verilerine göre XRP’nin 1,49 dolarda tutunduğu görülüyor. CryptoAppsy verilerine göre, XRP kısa vadede yükseliş beklentisini güçlendirirken, teknik göstergeler de bu hareketi destekliyor.

Kurumsal ilgi ve ETF etkisi

XRP’deki son ivmenin arkasında, borsada işlem gören fonlara (ETF) artan girişlerin büyük rol oynadığı görülüyor. Şu anda XRP’ye bağlı ETF varlıklarının toplam büyüklüğü 1 milyar doları geçti. Bu seviye, bireysel yatırımcıların ötesinde kurumsal ilgide de dikkat çekici bir artış olduğunu gösteriyor.

XRP’nin arkasındaki şirket olan Ripple, blokzincir tabanlı uluslararası ödeme çözümlerine odaklanıyor ve küresel finans sektöründe yüzlerce partneriyle biliniyor. Şirketin bu iş birlikleri, XRP’nin gerçek dünya ödemeleri ve finans altyapısındaki rolünü daha da güçlendiriyor. Son gelişmelerle birlikte XRP, dalgalı piyasa ortamında dahi uzun vadede elini güçlendirmiş görünüyor.

Geniş piyasa koşulları ve XRP’nin ayrışması

Diğer taraftan, piyasadaki genel temkinli hava da dikkate değer. Bitcoin’in son dönemdeki istikrarı, alternatif kripto paralardaki aşağı yönlü baskıyı azalttı. Fakat XRP, son bir hafta içinde Bitcoin’e kıyasla yaklaşık üç kat daha hızlı değer kazandı. Bu durum, XRP’nin piyasadaki diğer varlıklardan ayrıştığına işaret ediyor.

Piyasa genelinde risk iştahı düşük seyrediyor, Korku ve Açgözlülük Endeksi ise hâlâ Aşırı Korku seviyesinde. Bu koşullarda genellikle yeni yatırımlar zayıflar, ancak XRP’deki olumlu performans, yatırımcıların seçici şekilde bazı varlıklara yöneldiğini gösteriyor. Önümüzdeki süreçte ana gündem, XRP’nin bu kırılım üzerindeki hareketini koruyup koruyamayacağı ve yeni direnç seviyelerini test edip edemeyeceği olacak.