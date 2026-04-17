XRP fiyatında 1,48 dolara hızlı yükseliş, işlem hacmi 4,52 milyar doları aştı

Kripto para piyasasında geçtiğimiz oturumda dikkat çeken bir hareket yaşayan XRP, işlem hacminin güçlenmesi ve olumlu piyasa koşullarıyla birlikte yukarı yönlü seyretti. Coin, gün sonunda 1,48 dolar seviyesinden işlem gördü ve son 24 saatte yüzde 4,51’lik değer kazancı kaydetti. İşlem hacmi ise yüzde 14,35 artarak 4,52 milyar dolara ulaştı. XRP’nin piyasa değeri bu yükselişle birlikte 91,49 milyar dolara çıktı; fiyatın 1,50 dolara yaklaşmasıyla yatırımcıların kısa vadede bu bölgeyi kritik bir direnç olarak takip ettiği görülüyor.

Jeopolitik gelişmeler ve Ripple bankacılık entegrasyonu piyasayı destekledi

Piyasa genelinde iyileşmenin bir diğer nedeni olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ilgili yaptığı son açıklamalar öne çıktı. Beyaz Saray raporuna göre Trump, İran’ın nükleer programını süresiz olarak askıya almayı kabul ettiğini ve ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı’nın ticari taşımacılığa açık kalacağını belirtti. Ayrıca petrol fiyatları beş haftalık dip seviyesine gerileyerek risk iştahının artmasına katkıda bulundu; bu gelişme XRP dâhil olmak üzere kripto paraların da kazançlarında rol oynadı.

Ripple’ın finans altyapısındaki yenilikler de fiyatlamada etkili oldu. Şirketin ödeme ürünlerinden biri olan GTreasury, ABD’de faaliyet gösteren PNC Bank ile PINACLE Connect platformunda gerçek zamanlı canlı entegrasyon başlattı. Kasım 2024’te başlayan bu iş birliğiyle platform; otomatik transfer, anlık hesap bakiyesi görüntüleme ve ödeme takibini artık gerçek zamanlı sunabiliyor. Bu hamle, Ripple’ın finans dünyasındaki ağını güçlendirdi ve XRP üzerindeki yatırımcı ilgisini artırdı.

Tüm bu gelişmeler bir araya geldiğinde, hem makro ekosistemden gelen rahatlama hem de Ripple’ın bankacılık tarafındaki adımları XRP’yi piyasada öne çıkardı. Analistler, fiyatın grafik üzerindeki hareketlerini yakından izlerken, haber akışında Ripple’ın inovasyonlarının yer almasını önemli bir unsur olarak görüyor.

XRP vadeli işlemlerinde kısa pozisyon baskısı

Yatırımcıların yakından takip ettiği bir diğer unsur ise XRP vadeli işlem piyasalarında son zamanlarda görülen negatif fonlama oranları. 2026 başından bu yana Binance borsasında XRP fonlama oranları ağırlıklı olarak negatif seyrediyor. Negatif fonlama, kısa pozisyon açanların uzun pozisyondakilere ödeme yaptığı anlamına geliyor ve bu da genellikle vadeli işlemlerde satış baskısının yükseldiğine işaret ediyor.

Bu tarz piyasa yapısı, fiyat yukarıya hareket etmeye başladığında sıkça ön plana çıkıyor. XRP örneğinde, piyasadaki çoğunluk kısa pozisyonda kalırken, token fiyatı 1,50 dolar seviyelerine toparladı. Eğer piyasa beklentisinin aksine fiyat artışı devam ederse, kısa pozisyonlar kapanmak zorunda kalabilir; bu da kısa süreli yukarı yönlü dalgalanmaları tetikleyebilir.

Çok sayıda yatırımcının aynı yönde işlem açtığı dönemlerde olası bir duygu değişimi fiyatı hızla hareket ettirebiliyor. Geçmişte benzer bir fonlama oranı tablosu oluştuğunda, XRP yaklaşık yüzde 127’lik bir artış yaşamış ve 1,6 dolardan 3,6 dolara kadar tırmanmıştı.

Günlük işlem hacminin 4,52 milyar dolara yükselmesi, XRP’deki hareketin güçlü bir katılımla desteklendiğini ortaya koyuyor. Güçlü hacim, fiyatın yeni seviyelerde tutunmasını kolaylaştırabiliyor.