Bitcoin 78.200 doların üzerini gördü, ortadoğu gelişmeleriyle hızlı geri çekildi

Bitcoin, gün içinde 78.200 dolar seviyesini test ettikten sonra bir miktar geriledi ve yazı sırasında 77.376 dolar civarında alıcı buluyor. Son bir hafta içinde yüzde 6’nın üzerinde değer kazanan Bitcoin’de bu sınırlı geri çekilmenin, jeopolitik gelişmeler ile kritik teknik dirençlerden kaynaklandığı görülüyor.

Ortadoğu’daki sıcak gelişmeler ve piyasaya etkisi

Piyasalar, özellikle Orta Doğu’daki son gelişmeleri yakından izliyor. İran, Hürmüz Boğazı’nın devam eden ateşkes sürecinde “tamamen ticari gemi trafiğine açık” olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın, küresel ticaretteki olası sıkıntıların azalabileceğine işaret etmesi, riskli varlıklar arasında gösterilen kripto paralarda sınırlı da olsa bir rahatlamaya yol açtı.

Ancak diğer tarafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran limanlarını hedef alan deniz ablukasının tam bir anlaşma sağlanana kadar devam edeceğini doğruladığı ifade edildi. Bu iki taraflı ve çelişkili mesajlar, piyasalarda görülmemiş bir belirsizlik yaratıyor. Bir tarafın olumlu bir açılım sunarken diğerinin baskıyı sürdürmesi, yatırımcıların yön bulmakta zorlandığına işaret ediyor.

Yatırımcılar, olası gelişmeleri temkinli şekilde izliyor. Bir yandan anlaşma ihtimali risk iştahını desteklerken, diğer yandan süregelen çelişkili açıklamalar Bitcoin’de kararlı bir yükselişi engelliyor.

Anlaşma ihtimali: Teknik ve temel analiz

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde gözle görülür bir ilerleme olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın “bir iki gün içinde” gerçekleşebileceğini söyledi. Görüşmeler hafta sonu boyunca da sürecek. Ayrıca bazı kaynaklar, ABD’nin İran’ın dondurulmuş mal varlıklarından milyarlarca doları serbest bırakmayı masaya getirebileceğini aktarıyor.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme yaşandığı, ancak taraflardan gelen birbirine zıt açıklamaların halen ortamda belirsizliğe neden olduğu öne sürülüyor.

Bu gelişmeler, Bitcoin ve kripto paralar açısından dikkatle takip ediliyor çünkü küresel likidite ve yatırımcı hissiyatı üzerinde doğrudan etkili. Jeopolitik risklerin azalması, yatırımcıların daha riskli varlıklara yönlenmesine yol açabilir. Ancak, müzakerelerde netliğin olmaması da kısa dönemli dalgalanmaları beraberinde getirebiliyor.

İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes de bölgesel gerilimi azaltırken, piyasadaki temkinli iyimserliği güçlendirdi. Ancak, bu sükunetin kalıcı olup olmayacağına ilişkin çekinceler devam ediyor. Analistler, yeni bir gerginlikte piyasanın tekrar hızlı şekilde reaksiyon gösterebileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin’de teknik görünüm: Direnç ve destek seviyeleri

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin fiyatında 78.000–78.400 dolar bandının güçlü bir direnç noktası oluşturduğu dikkat çekiyor. Alıcıların bu seviyeyi yukarı taşıyamaması, kısa vadeli satış baskısını artırdı. Bu seviyelerdeki ret, mevcut geri çekilmenin temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 74.500 ile 75.100 dolar arası önemli bir destek oluşturuyor. Daha önce bu banttan gelen alımlar, yükseliş trendinin sürmesi için kritik görülüyor. Fiyatların bu bölgede tutunup tutunamayacağı, yükselişin devamı açısından belirleyici olacak.

Ek olarak, 76.100 dolar seviyesi de yatırımcıların yakın takibinde. Fiyatın bu noktanın üzerinde tutunması güçlenmenin devamına işaret edebilir; aksi şekilde bu desteğin kaybı, kısa vadede daha dar bantta bir hareketi getirebilir.

Küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler, Bitcoin’in yönünü anlık olarak etkiliyor. Olası bir anlaşma veya hızlı değişen başlıklar, kısa sürede fiyatlarda sert hareketlere neden olabiliyor. Son tabloya bakıldığında, yatırımcılar kararsız ortamda hem teknik seviyelere hem de anlık haberlere odaklanıyor.