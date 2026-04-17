Bu hiç iyi değil, Ran Neuner'in uyarısı ve kripto paralar

  • İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'li yetkililer ve onların medyasının İran'ın nükleer programı konusunda öne koydukları önerileri/iddiaları kabul etmiyoruz.
  • Ran Neuner direnç testi şimdilik başarısızlıkla sonuçlandığı için hızlı bir çöküş görebileceğimizi düşünüyor.
  • Pazar günü uzun vadeli anlaşma görülmezse kripto paralar "fiyatladığı anlaşmayı" elde edemediğinden satışlar hızlanacaktır.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin 78 bin dolara kadar ulaştı ve yazı hazırlandığı sırada 77.300 dolarda alıcı buluyor. Ancak birkaç sorun var. Bu sorunlardan ilki teknik analiz cephesinde. İkincisi ise haber akışıyla ilgili. Kritik 48 saat başlarken kripto para yatırımcılarını büyük sürprizler bekliyor ve riskler kuvvetli.

1 İran’ın yalanlamaları başladı
2 Kripto paralar düşebilir

İran’ın yalanlamaları başladı

Bu savaş sürecinde mide bulandıran iki şey var. İlki Trump’ın bazı kazanımları hedeflediği şeylerle süsleyerek olduğundan büyük göstermeye çalışması ve bir nevi blöf amaçlı yalanlar söylemesi. İkincisi ise İran’ın savaşın sona ermesi amacıyla attığı bazı adımları inkar etmesi veya olduğundan küçük göstermesi.

Fakat sonuca baktığımızda “iletişim bile kurmuyoruz” diyen İran önce iletişimi sonra pazarlık görüşmelerini kabul etti. Ardından da ateşkes başladı. Şimdiyse Trump uranyum bize iade edilecek her şey tamam derken İran bunu yalanlıyor. Bu da BTC fiyatındaki yükselişin tersine dönmesine neden oldu ve hafta sonu sürprizlerle karşılaşabiliriz.

İran Dışişleri’nin açıklaması özetle şöyle;

“ABD’li yetkililer ve onların medyasının İran’ın nükleer programı konusunda öne koydukları önerileri/iddiaları kabul etmiyoruz.

Zenginleştirilmiş uranyum bizim için kutsaldır.”

Yine Trump’ın söylediği şeylerin tam tersi ve Pazar günkü görüşmelerden ne sonuca varılacağı İran’ın açıklamalarıyla belirsizleşti.

İran bugün Hürmüz’ü açacağını söylediğinden iyimserlik sıfırlanmadı. Ancak aşağıda göreceğiniz üzere halen boğazdan (ablukaya da rağmen) bir avuç gemi geçiyor. Manşete verilen tepki iyi ancak gerçeklerle bunun desteklenmesi şart.

Kripto paralar düşebilir

Dünyaca ünlü kripto analistlerinden Ran Neuner bugün aşağıdaki grafiği paylaşarak ya kırılma göreceğiz ya da çöküş demişti. Eğer çöküş yaşanırsa bunun acımasızca olacağı uyarısında bulunan Ran güncel durumun çöküş riskini artırdığını söyledi. BTC 78 bin doları aşsa da şimdi 77 bin doları kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Eğer yükseliş hızlı biçimde devam etmezse dipten yapılan alımların kar satışlarına dönmesi ve satışları hızlandırması muhtemel. Hele ki Pazar günü piyasaların şimdiden büyük ölçüde fiyatladığı uzun vadeli anlaşma gerçekleşmezse son büyük yeşil mumlar kaybedilecek. Trump mı aşırı iddialı ve iyimser açıklamalar yapıyor yoksa İran mı alıştığımız yalanlarını söylüyor belirsiz. Ne olduğunu zaman gösterecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
