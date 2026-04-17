Bu hiç iyi değil, Ran Neuner’in uyarısı ve kripto paralar

Bitcoin 78 bin dolara kadar ulaştı ve yazı hazırlandığı sırada 77.300 dolarda alıcı buluyor. Ancak birkaç sorun var. Bu sorunlardan ilki teknik analiz cephesinde. İkincisi ise haber akışıyla ilgili. Kritik 48 saat başlarken kripto para yatırımcılarını büyük sürprizler bekliyor ve riskler kuvvetli.

İran’ın yalanlamaları başladı

Bu savaş sürecinde mide bulandıran iki şey var. İlki Trump’ın bazı kazanımları hedeflediği şeylerle süsleyerek olduğundan büyük göstermeye çalışması ve bir nevi blöf amaçlı yalanlar söylemesi. İkincisi ise İran’ın savaşın sona ermesi amacıyla attığı bazı adımları inkar etmesi veya olduğundan küçük göstermesi.

Fakat sonuca baktığımızda “iletişim bile kurmuyoruz” diyen İran önce iletişimi sonra pazarlık görüşmelerini kabul etti. Ardından da ateşkes başladı. Şimdiyse Trump uranyum bize iade edilecek her şey tamam derken İran bunu yalanlıyor. Bu da BTC fiyatındaki yükselişin tersine dönmesine neden oldu ve hafta sonu sürprizlerle karşılaşabiliriz.

İran Dışişleri’nin açıklaması özetle şöyle;

“ABD’li yetkililer ve onların medyasının İran’ın nükleer programı konusunda öne koydukları önerileri/iddiaları kabul etmiyoruz. Zenginleştirilmiş uranyum bizim için kutsaldır.”

Yine Trump’ın söylediği şeylerin tam tersi ve Pazar günkü görüşmelerden ne sonuca varılacağı İran’ın açıklamalarıyla belirsizleşti.

İran bugün Hürmüz’ü açacağını söylediğinden iyimserlik sıfırlanmadı. Ancak aşağıda göreceğiniz üzere halen boğazdan (ablukaya da rağmen) bir avuç gemi geçiyor. Manşete verilen tepki iyi ancak gerçeklerle bunun desteklenmesi şart.

Kripto paralar düşebilir

Dünyaca ünlü kripto analistlerinden Ran Neuner bugün aşağıdaki grafiği paylaşarak ya kırılma göreceğiz ya da çöküş demişti. Eğer çöküş yaşanırsa bunun acımasızca olacağı uyarısında bulunan Ran güncel durumun çöküş riskini artırdığını söyledi. BTC 78 bin doları aşsa da şimdi 77 bin doları kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Eğer yükseliş hızlı biçimde devam etmezse dipten yapılan alımların kar satışlarına dönmesi ve satışları hızlandırması muhtemel. Hele ki Pazar günü piyasaların şimdiden büyük ölçüde fiyatladığı uzun vadeli anlaşma gerçekleşmezse son büyük yeşil mumlar kaybedilecek. Trump mı aşırı iddialı ve iyimser açıklamalar yapıyor yoksa İran mı alıştığımız yalanlarını söylüyor belirsiz. Ne olduğunu zaman gösterecek.