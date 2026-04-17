XRP yatırımcılarına Solana’da yeni fırsat: wXRP ile DeFi erişimi!

XRP sahipleri, artık varlıklarını satmalarına gerek kalmadan Solana‘nın merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine bağlanabiliyor. Bu gelişme, Solana’nın Cuma günü yaptığı resmi açıklama ile duyuruldu. Solana ağı, yüksek hız ve geliştirici dostu yapısıyla bilinirken, bu ortaklık sayesinde XRP topluluğu, Solana üzerindeki likidite ve yatırım olanaklarından doğrudan yararlanabilecek.

Solana ve Hex Trust iş birliğiyle wXRP dönemi

XRP, hızlı ve düşük maliyetli işlemler için geliştirilmiş, merkeziyetsiz bir kamu blockchain’i olan XRP Ledger üzerinde çalışan dijital bir varlık olarak öne çıkıyor. Solana ağı ise daha çok merkeziyetsiz uygulamaların (dApp) ve gelecek vaat eden DeFi, NFT ve oyun projelerinin barındığı bir platform. Bu iki yapılanın yakınlaşması, piyasadaki kullanım alanlarını genişletiyor.

Hex Trust, aralık ayında yaptığı açıklamada, XRP’yi DeFi ve çapraz zincir (cross-chain) uygulamalarında daha esnek kullanabilmek için “wrapped XRP” (wXRP) ürününü sunmayı planladığını duyurmuştu. Bu yeni yapı, her bir wXRP’nin Hel Trust’ta saklanan bir XRP ile tamamen 1:1 oranında desteklenmesini sağlıyor; böylece wXRP sahipleri istediklerinde gerçek XRP’lerine çevrim imkânı buluyor.

Küresel saklama ve dijital varlık güvenliği alanında çalışan Hex Trust, sunduğu korumalı hesaplarla bu dönüşümlerin şeffaf ve güvenli şekilde yapılmasına odaklanıyor. Şirket, wrap edilen bu varlığın, sadece gerçek varlık yatırıldığında basılacağını ve aynı şekilde çekim taleplerinde yakılacağını belirtti.

DeFi uygulamalarında yeni kapı: wXRP’nin avantajları

Yeni wXRP entegrasyonu, XRP sahiplerine Solana’nın sunduğu gelişmiş ticaret, faiz geliri ve likidite imkanlarına doğrudan erişim sağlıyor. Böylelikle, yatırımcılar temel varlıklarından vazgeçmeden Solana üzerindeki çeşitli platformlarda getiri fırsatlarını değerlendirebiliyor.

Solana’nın paylaşımında, wXRP’nin artık Titan Exchange, Jupiter Exchange, Meteora ve Phantom gibi popüler uygulamalarda kullanılabileceği aktarıldı. Ayrıca, Hex Trust’ın açıklamalarına göre, wXRP yalnızca Solana üzerinde değil; Optimism, Ethereum ve HyperEVM gibi diğer büyük ekosistemlerde de kullanıma açıldı veya açılması planlanıyor.

XRP ekosisteminin giderek daha geniş bir alanda, hem bireysel hem kurumsal düzeyde kullanılmasının, DeFi ve diğer blockchain tabanlı uygulamalarla olan entegrasyonu güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca, bu gelişmenin düzenlemelere uygun şekilde DeFi hizmetlerine erişim sağlama açısından önemli olduğu vurgulandı.

Piyasa verileri ve fiyat hareketleri

CryptoAppsy verilerine göre, XRP’nin toplam piyasa değeri 90 milyar doların üzerine çıkarken, Cuma günü yaşanan duyuru sonrası fiyatı yüzde 3 artarak 1,48 dolara ulaştı. Piyasalarda, likidite ve yeni yatırım imkânlarının XRP alıcıları için olumlu yansımalarının devam etmesi bekleniyor.