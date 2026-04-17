XRP’de yeni dönem: DeFi’de 100 milyar dolarlık kredi fırsatı masada

Kripto para piyasasında önemli bir yere sahip olan XRP, son dönemde yalnızca hızlı ve düşük maliyetli para transferlerinin ötesinde, DeFi alanında yeni olanaklarla öne çıkıyor. Evernorth CEO’su Asheesh Birla’ya göre XRP ekosisteminde “sermaye verimliliği” ön plana çıkıyor. Birla, uzun süre XRP’nin güçlü bir sınır ötesi ödeme aracı olarak öne çıktığını, ancak artık platformun aktif şekilde sermaye kullanımına ve verimliliğe odaklandığını belirtiyor. Evernorth, blockchain ve dijital varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren, elinde 400 milyondan fazla XRP bulunduran bir yatırım şirketi olarak biliniyor.

Sermaye Verimliliği Dönemi Başlıyor

XRP’nin teknik özellikleri sayesinde hem likidite sağlanabiliyor, hem de DeFi uygulamalarında aktif sermaye olarak kullanılabilmesi mümkün hale geliyor. Artık XRP yalnızca hızlı transferler için değil, aynı zamanda teminat gösterilerek kredi alınan, getiri elde edilebilen bir varlık olma yolunda ilerliyor. Yani, piyasalarda atıl duran XRP’lerin çeşitli finansal ürünlerde aktif kullanımı gündeme geliyor.

Asheesh Birla,

Topluluk uzun süre çözümün hızında ısrar etti. Şimdi ise yeni odak, fonların sadece hareket etmesi değil, gerçek anlamda nasıl değerlendirilebildiği

şeklinde ifade ederek, XRP’nin yeni misyonunu vurguluyor.

Birla’ya göre DeFi ekosistemi geliştikçe, sadece işlem hızından değil, zincir üstünde varlıkların etkili şekilde kullanılmasından da değer yaratmak önem kazanacak.

Evernorth’un Aktif XRP Stratejisi

Evernorth, XRP varlıklarını yalnızca “bekleyen” bir rezerv olarak tutmak yerine, şeffaf ve regüle edilen yapısıyla şirkete ve yatırımcılarına avantaj sağlayacak şekilde aktif olarak yönetmeyi hedefliyor. Şirket, XRP’yi finansal enstrüman olarak görürken, özel bir hazine modeliyle varlığı DeFi kredi protokollerine ve zincir üstü finansal yapılara entegre ediyor.

Şirketin yaklaşımı yalnızca XRP ile sınırlı değil; RLUSD gibi stabilcoin’leri rekabet aracı olarak değil, mevcut sistemin likiditesini güçlendiren ve XRP’nin köprü varlık işlevini destekleyen tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendiriyorlar.

Zincir Üstü Kredi ve Likidite Hamlesi

Evernorth, XRP Ledger üzerinde yerel kredi verme modelleri geliştirme konusunda önemli bir adım atıyor. Hedef, piyasadaki atıl ve kullanılmayan XRP’leri, DeFi ekosisteminde kredi ve getiri fırsatlarına dönüştürmek. Şirketin projeksiyonlarına göre, zincir üstü kredi altyapıları ve entegre finansal çözümler yoluyla 100 milyar dolara kadar pasif sermaye sisteme çekilebilir.

Bu modelin başarılı olması, XRP’nin yalnızca ödeme işlemlerinde değil, kredi piyasalarında ve getiri sağlayan finansal ürünlerde doğrudan kullanılan bir varlık haline gelmesini mümkün kılacak. Böylece, varlık aktarımındaki hızın ötesine geçilerek, taşınan değer zincir üzerinde katma değer yaratacak şekilde kullanılabilecek.

Kısacası, kripto sektöründe artık sadece “ne kadar hızlı işliyor?” sorusu yerine, “varlıklar sistemde ne kadar aktif ve verimli çalışıyor?” sorusu öne çıkıyor. XRP ve Evernorth’un atılımları da bu dönüşümün baş aktörlerinden biri olmayı amaçlıyor.