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Solana (SOL) Topluluğu Hayal Kırıklığına Uğradı!

Solana topluluğu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. DeFi'ler ne kadar merkeziyetsiz? Veya bunlar gerçekten merkezi olmayan yapılar mı?
20:49
23 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum’un en güçlü rakiplerinden olan Solana son günlerde hararetli tartışmaların baş aktörü oldu. En hızlı ve ucuz layer1 çözümlerinden olan platform, merkeziyetsizlik konusunda yatırımcıları şüpheye düşürüyor. DeFi alanında yaşanan son gelişme, Solana için kötü bir reklama dönüştü. Peki “merkeziyetsizlik” tartışmasının sebebi neydi?

Solana (SOL) ve DeFi

Solana ağı, merkezi olmayan finans (DeFi) meraklıları arasında popülaritesini artırıyor. Platformdaki birçok projenin başarısı, geliştiricileri kendine çekmiş ve daha fazla yatırımcı Solana ağındaki projelere giriş yapmıştı. Piyasa çöküşüyle ​​birlikte, piyasadaki birçok ağ, uzun ömürlülüğü sağlamak için çeşitli önlemler almak zorunda kaldı. Fiyat düşüşü birçok ağda zorunlu önlemleri gündeme getirdi.

Fakat son atım Solana’daki DeFi topluluğunun öfkesini çekti. Solana DeFi protokolü olan Solend‘de yaşanan gelişme “merkeziyetsizlik” kavramını sorgulatıyor. Kullanıcılar artık “merkezi olmayan” kavramının içinin boşaltıldığını düşünüyor. Peki onlara bunu düşündüren olayın detayları neler?

Solend Tartışmaları

Geçen hafta, SOL fiyatı 25 doların altına doğru bir eğilim gösterdi. Bu, Solana DeFi protokolü Solend’i, tek bir balina cüzdanının OTC işlemi nedeniyle tehlikeli bir konuma getirdi. Balina, 5,7 milyon SOL kullanarak USDT ve USDT cinsinden 108 milyon dolar borç almıştı. Bu bir kaldıraç pozisyonu olduğundan, SOL fiyatı herhangi bir zamanda 22,3 dolara düşerse, işlemin %20’sinin tasfiye edileceği anlamına geliyordu.

Pozisyonun miktarı sebebiyle yaşanacak tasfiyenin, protokolü büyük ölçüde olumsuz etkilemesinden endişe ediliyordu. Bunun nedeni, merkezi olmayan borsaların genellikle sınırlı likidite ile çalışması ve Solend’in böyle bir işlemi gerçekleştirecek likiditeyi barındırmamasıydı. Solana tasfiye fiyatına doğru tehlikeli bir şekilde düştüğü göz önüne alındığında, Solend buna karşı çeşitli seçenekleri araştırmaya başlamıştı. Pazar günü, protokol oyların %97,5’ini kabul eden bir yönetim önerisi oyu yayınladı. Bu teklif, bir OTC masası aracılığıyla bir token satışı başlatarak balina pozisyonunu manuel olarak tasfiye etmekti. Bu, zincir üzerinde gerçekleşen ve piyasayı büyük ölçüde etkileyen tasfiye olayını atlatmak için tek çözüm gibi görünüyordu.

Solend’in önerisi sosyal medyada hızla yayıldı ve Solana topluluğu karar sert biçimde tepki göstermeye başladı. Onlara göre bu, DeFi‘nin temsil ettiği her şeye aykırıydı ve protokolün “merkeziyetsizliğini” öldürecekti. Öfke nedeniyle, Solend kararını tersine çevirmek ve hesabı ödünç alınan fonların %88’ini ve protokolde yatırılan tüm SOL’lerin %95’ini oluşturan balinanın varlıklarına geçici olarak el koyma önerisinden vazgeçmek zorunda kaldı. Onun yerine, ilk öneriyi geçersiz kılmak için %99,8 oranında olumlu oy alan yeni bir teklif sunuldu.

O zamandan beri SOL, 35 doların üzerine çıktı ve tasfiye riski büyük ölçüde azaldı.

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