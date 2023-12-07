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Sıcak Gelişme! Binance Bu Altcoin’i Listeliyor

Özet

  • Binance bugün bir altcoin’i listeleyeceğini açıkladı.
  • Listelenecek kripto para birimi Jito (JTO).
  • Listeleme bugün Türkiye saatiyle 19:00’da olacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Önde gelen kripto para borsası Binance, Jito’yu (JTO) listeleyeceğini açıkladı. Buna göre JTO için işlemler bugün saat 19:00’da başlayacak. Heyecan verici bir şekilde, yeni tanıtılan spot ticaret çiftleri arasında JTO/USDT, JTO/FDUSD ve JTO/TRY yer alıyor. Para çekme işlemleri 8 Aralık 2023 tarihinde başlayacak.

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Yeni İzole Teminat Çifti ile Ticareti GüçlendirmekJito’nun (JTO) Potansiyelini Açığa Çıkarma

Yeni İzole Teminat Çifti ile Ticareti Güçlendirmek

Heyecanı daha da artıran Binance, JTO’yu izole marjin kategorisinde ödünç alınabilir bir varlık olarak tanıtarak yeni bir marjin çifti yaratacak: JTO/USDT. Bu ekleme, izole marjin çerçevesinde alım satım fırsatlarını artırmayı ve kullanıcılara alım satım stratejileri için çeşitlendirilmiş seçenekler sunmayı amaçlıyor.

Ticaret topluluğuna yönelik bir jest olarak Binance, JTO için listeleme ücretini cazip bir 0 BNB olarak belirledi. Bu karar, Jito (JTO) token’ı etrafında canlı bir ekosistemi teşvik ederek traderlar arasında daha fazla katılımı ve erişilebilirliği teşvik etmeye hazırlanıyor.

Jito’nun (JTO) Potansiyelini Açığa Çıkarma

Peki Jito (JTO) tam olarak nedir? JTO, Solana likit staking’in öncü hizmet sağlayıcısı olan Jito ağının yönetim token’ıdır. Açık kaynaklı bir Solana doğrulayıcı istemcisi ile çalışan Jito, staker’lara Solana staking yoluyla ödüller kazanma ve son teknoloji MEV yazılım paketini kullanarak MEV’i (Maksimal Çıkarılabilir Değeri) ele alma yetkisi veriyor.

JTO’nun piyasaya sürülmesi heyecan verici beklentileri beraberinde getirse de, JTO’nun nispeten yeni bir token olduğunu ve bu nedenle normalden daha yüksek risklere ve potansiyel fiyat dalgalanmalarına açık olduğunu unutmamak gerekir. Yatırımcılara, alım satım faaliyetlerine başlamadan önce sağlam risk yönetimi uygulamaları gerektiğini de hatırlatalım.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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