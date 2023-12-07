Sıcak Gelişme! Binance Bu Altcoin’i Listeliyor

Önde gelen kripto para borsası Binance, Jito’yu (JTO) listeleyeceğini açıkladı. Buna göre JTO için işlemler bugün saat 19:00’da başlayacak. Heyecan verici bir şekilde, yeni tanıtılan spot ticaret çiftleri arasında JTO/USDT, JTO/FDUSD ve JTO/TRY yer alıyor. Para çekme işlemleri 8 Aralık 2023 tarihinde başlayacak.

Yeni İzole Teminat Çifti ile Ticareti Güçlendirmek

Heyecanı daha da artıran Binance, JTO’yu izole marjin kategorisinde ödünç alınabilir bir varlık olarak tanıtarak yeni bir marjin çifti yaratacak: JTO/USDT. Bu ekleme, izole marjin çerçevesinde alım satım fırsatlarını artırmayı ve kullanıcılara alım satım stratejileri için çeşitlendirilmiş seçenekler sunmayı amaçlıyor.

Ticaret topluluğuna yönelik bir jest olarak Binance, JTO için listeleme ücretini cazip bir 0 BNB olarak belirledi. Bu karar, Jito (JTO) token’ı etrafında canlı bir ekosistemi teşvik ederek traderlar arasında daha fazla katılımı ve erişilebilirliği teşvik etmeye hazırlanıyor.

Jito’nun (JTO) Potansiyelini Açığa Çıkarma

Peki Jito (JTO) tam olarak nedir? JTO, Solana likit staking’in öncü hizmet sağlayıcısı olan Jito ağının yönetim token’ıdır. Açık kaynaklı bir Solana doğrulayıcı istemcisi ile çalışan Jito, staker’lara Solana staking yoluyla ödüller kazanma ve son teknoloji MEV yazılım paketini kullanarak MEV’i (Maksimal Çıkarılabilir Değeri) ele alma yetkisi veriyor.

JTO’nun piyasaya sürülmesi heyecan verici beklentileri beraberinde getirse de, JTO’nun nispeten yeni bir token olduğunu ve bu nedenle normalden daha yüksek risklere ve potansiyel fiyat dalgalanmalarına açık olduğunu unutmamak gerekir. Yatırımcılara, alım satım faaliyetlerine başlamadan önce sağlam risk yönetimi uygulamaları gerektiğini de hatırlatalım.