Ethereum, AVAX, SOL Listede Yok! İşte Analistlerin Yeni Yılda Yükselme Potansiyeli Gördüğü 3 Altcoin!

Yılbaşı yaklaşırken, kripto paraların öncüsü konumunda bulunan Bitcoin’in (BTC) 43.000 dolar fiyat seviyesinin üzerine çıkması ve altcoin’lerin de çoğunun onu takip etmesiyle görüldüğü üzere kripto para sektöründe heyecan arttı.

Peki ETF beklentisi, halving’in yaklaşması ve Federal Rezerv’in faiz tutumuna bağlı olarak yeni yıl yaklaşırken kripto para yatırımcıları hangi altcoin’leri takibe almış olabilir? İşte listede yer alan bir kaç altcoin ve son durumları.

Shiba Inu (SHIB) Yorumları

6 Aralık tarihli Jake Wujastyk’in yapmış olduğu analize göre, Shiba Inu (SHIB) kısa süre önce bir fiyat yükselişi yaşadı. Bu süreçte son günlerde işlem hacminde de önemli bir artışla görüldü. Daha geniş kapsamlı yaşanan kripto rallisine eşlik eden bir diğer büyük memecoin oldu.

Bunlar olurken Shiba Inu, yazım saati itibariyle 0,00000958 dolar seviyesinde işlem görüyordu. 24 saatlik süreçte %3,24’lük bir fiyat düşüşü yaşadı ancak buna rağmen haftalık fiyat grafiğinde%16,90’lık önemli bir kazanç yaşadı. Elde edilen son verilere göre geçtiğimiz ay boyunca %14,54’lük bir fiyat yükselişi de yaşandı.

XRP (XRP) Coin Yorumları

Bitcoin’in fiyat artışıyla birlikte XRP’nin fiyat hareketinde de yükseliş beklenmesine ilişkin yatırımcıların umudu bulunuyordu. Düşük bir ihtimal olarak da görülse, Ripple ile Birleşik Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki mahkemenin çıkmazı içerisinde işlemlerin sürdüğü altcoin’de, onu 1,13 dolara seviyesine ulaştırması muhtemel bir yukarı yönlü bir hareket yapmayı başardı. Konu hakkında önde gelen kripto para analisti CoinsKid de bir gönderi paylaştı.

Bu arada, XRP token’ı yazım saati itibariyle 0,6332 dolar fiyattan işlem görüyor bu da 7 Aralık’ta yapılan son incelemelere göre, gün içinde %0,32’lik bir kayıp anlamına geliyor. Hafta boyunca gerçekleşen fiyat hareketleri incelendiğinde altcoin’de %5,49’luk bir artış yaşandığı görülürken ay boyunca %8,54’lük bir düşüş yaşandığı da görülüyor.

Dogecoin (DOGE) Yorumları

Dikkat çeken bir diğer altcoin ise Dogecoin (DOGE) oldu. 6 Aralık’ta onuncu yılını kutlayan Dogecoin, Wujastyk tarafından daha önce hedeflenen 0,10 dolarlık seviyeye de ulaştı. Bunun ardından analistin yeni hedefi ise 0,19 dolar oldu.

Bunun yanı sıra Dogecoin, son 24 saat içinde %7,68’lik bir düşüş yaşadı ve 0,949 dolar seviyesine geldi. Son olarak, değerini önceki yedi günlük süreçte %16,92’lik ve geçtiğimiz ay boyunca ise %26,66’lık net bir yükseliş yaşanmıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.