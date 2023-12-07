Ünlü Analist Willy Woo Bitcoin Rallisinin Ön Şartını Açıkladı: CME’ye Göre Fiyatın Bu Seviyeyi Doldurması Gerekiyor!

Bitcoin fiyatında, bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından yapılan alımların ardından fiyat 44.000 dolar seviyesini aştı ve açık faizlerde (OI) de yükseliş devam etti. trader’lar ve analistler öncelikle 45.000 doların üzerine ve ardından da vakit kaybetmeden 50.000 dolara doğru bir fiyat hareketi bekliyor. Buna rağmen, popüler kripto analisti Willy Woo Chicago Ticaret Borsası’nın (CME) Bitcoin boşluğunun 39.700 dolar seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Bitcoin ve CME Boşluğu

CME yakın zamanda Binance‘i geçerek en büyük Bitcoin vadeli işlem borsası haline geldi. Bunun ardından daha büyük önem kazanan CME’nin açık faizi ve diğer veriler BTC’nin fiyat hareketlerini tahmin etmede kilit öneme sahip olabilir.

Ünlü kripto analisti Willy Woo, 7 Aralık’ta X’te bir gönderi yayımladı. Gönderiye göre 39.700 dolar seviyesinde doldurulması gereken bir Bitcoin CME boşluğu olduğunu belirtti. BTC fiyatının başka bir ralliye başlamadan önce 39.700 dolara düzeltilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Saydığım kadarıyla CME günlük mumlarında 30 boşluktan 28’i dolduruldu (%93). Doldurulmamış diğer boşluk da bu grafiğin sol alt kısmında gösterilmektedir.

Günlük fiyat incelemesinde Bitcoin, 44.408 dolarlık dönemsel en yüksek seviyesinden geri çekilme yaşıyormuş gibi görünüyor. Topluluk tarafından, son ralli ve olumlu duyarlılık nedeniyle CME hakkında ortaya atılan Bitcoin beklentisine inanç duyulmazken, Korku ve Açgözlülük Endeksi de yazım saati itibariyle aşırı açgözlülük seviyesinde bulunuyor.

Bunun yanı sıra CME Bitcoin vadeli işlem açık pozisyonunda (OI) da değişiklik yaşandı. Açık pozisyonlar soln 24 saatte %2 azaldı ve 5 milyar dolara çekildi. Binance’de bulunan BTC vadeli işlem OI’sinde de hafif bir düşüş görüldü. Buna rağmen son 24 saatte %1 arttı.

BTC Fiyatının Geleceği

Bitcoin CME boşluğu göz önünde bulundurulduğunda, BTC fiyatı %10 oranında düşüş yaşayabilir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, Spot BitcoinETF beklentisi ve ABD Federal Rezervi’nin güvercin tutumu nedeniyle yaşanabilecek başka bir ralli öncesinde yatırımcılara son bir satın alım fırsatı verebilir.

BTC fiyatı şu anda 43.500 dolar seviyesinde alıcı buluyor ve son 24 saat içinde fiyat değişimi negatif yönde %0,58 oldu. 24 saatte ortaya çıkan en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri sırasıyla 43.478 ve 44.265 dolar olarak görüldü. Ayrıca, işlem hacminde de gözle görülür bir düşüş yaşandı. Son 24 saatlik süreçte %32’lik düşüş yaşandı ve trader’lar arasında ilginin azaldığını yansıttı.