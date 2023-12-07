BINANCE

Beklenen Hamle Geldi! Binance’den Bitcoin, Dogecoin, Litecoin ve Bu 2 Altcoin İçin Müjde!

Özet

  • Binance, Web3 Cüzdanı'na Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin ve Sei Network ağlarını entegre etti.
  • Bu entegrasyon, kullanıcılara söz konusu ağlara ve ağlardan token transferleri gerçekleştirebilirler.
  • Binance Web3 Cüzdanı, kullanıcı dostu ve güvenli bir kripto para cüzdanı olarak öne çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Dev kripto para borsası Binance, merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasındaki kullanıcıları güçlendirmek için tasarlanan, Binance uygulamasına yerleşik kripto para cüzdanı Binance Web3 Cüzdanı’na Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) ve Sei Network (SEI) ağlarının entegrasyonunun tamamlandığını duyurdu.

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Bitcoin ve 4 Altcoin’in Binance Web3 Cüzdanı’na Entegre EdildiBinance Web3 Cüzdanı Nedir?

Bitcoin ve 4 Altcoin’in Binance Web3 Cüzdanı’na Entegre Edildi

Binance, bu yılın Kasım ayında duyurduğu DeFi dünyasındaki kullanıcıları güçlendirmek için tasarlanan, Binance uygulamasına yerleşik kripto para cüzdanı Binance Web3 Cüzdanı için önemli bir duyuru yaptı.

Kripto para borsası, varlıkların kontrolünün kullanıcılarda olan kripto para cüzdanına Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin ve Sei Network ağlarının entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı. “Sınıfının En Gelişmiş Kripto Para Cüzdanı” olarak gösterilen Binance Web3 Cüzdanı’nın kullanıcıları artık Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin ve Sei Network ağlarına ve bu ağlardan token transferlerini gerçekleştirebilirler.

Binance Web3 Cüzdanı Nedir?

Binance Web3 Cüzdanı, Blockchain tabanlı uygulamalara (dApp’ler) dijital bir geçiş kanalı işlevini görerek kullanıcılara kripto paralarını yönetmek, farklı Blockchain’ler arasında token takasları gerçekleştirmek, getiri elde etmek ve çeşitli Blockchain platformlarıyla etkileşim kurmak için güvenli ve sorunsuz bir yol sunmasıyla öne çıkıyor.

Binance Web3 Cüzdanı, Binance uygulamasına yerleşik olarak gelmektedir. Kripto para cüzdanı kullanıcıların kripto paralarını güvenli bir şekilde yönetmelerini, farklı Blockchain’ler arasında token takasları yapmalarını, getiri elde etmelerini ve dApp’lerle etkileşim kurmalarını sağlayan merkeziyetsiz bir cüzdandır.

Kullanımı basit, kullanıcı dostu ve güvenlidir. Binance Web3 Cüzdanı, MPC teknolojisi kullanarak varlıkların kontrolünü kullanıcılara bırakır. Ayrıca kullanıcılarına farklı Blockchain’ler arasında zahmetsiz token takasları ve 7/24 müşteri desteği gibi avantajlar sunmaktadır.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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