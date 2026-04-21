Sıcak Gelişme: Barış müzakereleri bugün kripto paraları aşağı çekebilir

Bitcoin fiyatı 76 bin doların üzerinde ve bugün görüşmelerin başlaması gerekiyor. Ateşkesin sona ermesine saatler kaldı ve Trump yeni uzatma olmayacağını söyledi. Bu şartlar altında ya yarın itibariyle savaş kaldığı yerden devam edecek ya da barış anlaşması imzalanacak. Ancak İran’dan pek iyi haberler gelmiyor.

İran görüşmelere katılmayabilir

Trump dün Vance görüşmeler için yola çıkacak dedi ancak halen Pakistan’a gelen olmadı. Al Hadath kaynakları Pakistanlı yetkililere dayandırdığı haberde ABD Başkan Yardımcısı’nın önümüzdeki saatler içinde İslamabad’a ulaşacağını açıkladı. Tehran Times ise İran’ın henüz bölgeye hiçbir düzeyde heyet göndermediğini açıkladı. İran’ın askeri kanadı abluka devam ettiği sürece müzakere masasına oturmayacaklarını söylemişti ancak Arakçi ve Meclis Başkanı daha ılımlı.

“ABD’nin ateşkesi ihlal etmesinin ardından Hürmüz Boğazı’na giriş ve çıkış için kullanılan deniz yolları kapatıldı.” Telegram’daki Tasnim Ajansı

Son gelişmeler bugün müzakerelerin olmayabileceğini ve piyasanın iyisini fiyatlayıp kötüsüyle karşılaşma potansiyelini yansıtıyor. Fakat İran’ın görüşmelerde elini güçlendirmek için ağırdan aldığı da biliniyor. Ne olacağı önümüzdeki saatlerde belli olacak ve her geçen saat uzun vadeli anlaşma ihtimalini riske ediyor.

15:30’da Trump’ın açıklama yapması bekleniyor. Petrol artan riske tepki olarak bir miktar yükseldi.