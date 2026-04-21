Sıcak Gelişme: Barış müzakereleri bugün kripto paraları aşağı çekebilir

  • Resmi Pakistanlı kaynak: ABD Başkan Yardımcısı'nın önümüzdeki saatler içinde İslamabad'a varması bekleniyor - Al Hadath
  • İran, şu ana kadar görüşmeler için İslamabad'a hiçbir düzeyde heyet göndermedi - Tehran Times
  • ABD'nin ateşkesi ihlal etmesinin ardından Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için kullanılan deniz yolları kapatıldı - Telegram'daki Tasnim Ajansı
  • Piyasa etkisi: Negatif
Bitcoin fiyatı 76 bin doların üzerinde ve bugün görüşmelerin başlaması gerekiyor. Ateşkesin sona ermesine saatler kaldı ve Trump yeni uzatma olmayacağını söyledi. Bu şartlar altında ya yarın itibariyle savaş kaldığı yerden devam edecek ya da barış anlaşması imzalanacak. Ancak İran’dan pek iyi haberler gelmiyor.

İran görüşmelere katılmayabilir

Trump dün Vance görüşmeler için yola çıkacak dedi ancak halen Pakistan’a gelen olmadı. Al Hadath kaynakları Pakistanlı yetkililere dayandırdığı haberde ABD Başkan Yardımcısı’nın önümüzdeki saatler içinde İslamabad’a ulaşacağını açıkladı. Tehran Times ise İran’ın henüz bölgeye hiçbir düzeyde heyet göndermediğini açıkladı. İran’ın askeri kanadı abluka devam ettiği sürece müzakere masasına oturmayacaklarını söylemişti ancak Arakçi ve Meclis Başkanı daha ılımlı.

“ABD’nin ateşkesi ihlal etmesinin ardından Hürmüz Boğazı’na giriş ve çıkış için kullanılan deniz yolları kapatıldı.” Telegram’daki Tasnim Ajansı

Son gelişmeler bugün müzakerelerin olmayabileceğini ve piyasanın iyisini fiyatlayıp kötüsüyle karşılaşma potansiyelini yansıtıyor. Fakat İran’ın görüşmelerde elini güçlendirmek için ağırdan aldığı da biliniyor. Ne olacağı önümüzdeki saatlerde belli olacak ve her geçen saat uzun vadeli anlaşma ihtimalini riske ediyor.

15:30’da Trump’ın açıklama yapması bekleniyor. Petrol artan riske tepki olarak bir miktar yükseldi.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
