Hormuz Boğazı’nda kripto para dolandırıcılığı: Gemi sahiplerine bitcoin talebi şoku

Son günlerde Hürmüz Boğazı’nı kullanmak isteyen gemi sahipleri ve denizcilik şirketleri, sahte kimliklerle gönderilen kripto para talepleriyle karşı karşıya. Reuters’ın aktardığına göre, bu sahte mesajlarda gemilerin güvenli geçişi için bitcoin veya USDT ödemesi isteniyor. En az bir geminin bu dolandırıcılığa inandığı ve geçen hafta sonu boğazdan geçmeye çalışırken saldırıya uğradığı bildirildi.

Dolandırıcılar yetkilileri taklit ediyor

Gelişmeler, Yunanistan merkezli denizcilik güvenliği danışmanlığı şirketi Marisks’in uyarısıyla gündeme geldi. Şirket, birçok denizcilik firmasına gönderilen sahte mesajlarda, kendilerini İranlı yetkili gibi gösteren kişilerin kripto parayla ödeme alınca güvenli geçiş sağlayacaklarını iddia ettiğini açıkladı. Boğazda yaşanan bu olay, gemi sahiplerinin uluslararası sularda karşılaştığı yeni dolandırıcılık yöntemlerinden biri olarak öne çıktı.

Marisks, uyarısında bu tür mesajların İranlı resmi kaynaklardan gelmediğini vurguladı. Şirketin paylaştığı sahte mesajda şu ifadelere yer verildi:

İran Güvenlik Servisleri’nin yapacağı değerlendirme sonrasında, uygunluk belgelerini sunduğunuz takdirde kripto para birimiyle (BTC veya USDT) ödemeniz gereken tutar belirlenecek. Sadece bu ödemenin ardından geminiz, belirlenen saatte boğazdan sorunsuz şekilde geçebilecek.

Bölgedeki tansiyon artıyor

Bu sahtecilik vakası, son dönemde Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimin gölgesinde ortaya çıktı. ABD ve İsrail’in geçen ay başlattığı askeri operasyon sonrası İran, 28 Şubat’tan bu yana boğazdan geçişi büyük oranda durdurmuş durumda. Reuters’ın verilerine göre bölgede yaklaşık 20 bin petrol tankeri ve yük gemisi bekliyor.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, boğazda deniz ablukası başlattı. Operasyon sırasında, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bir İran gemisinin de el konularak alıkonulduğu bildirildi.

İran’dan resmi açıklama yok

Reuters’a göre, 9 Nisan’da Tahran yönetimi, boğazdan geçiş için kripto para ile ödeme imkanı sunmayı planladığını duyurmuştu. İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği Sözcüsü Hamid Hosseini, bu ödemelerin çoğunlukla bitcoin ile yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Buna karşın, Marisks’in uyarısı yayımlandıktan sonra İran’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Denizcilik şirketlerinden konuya ilişkin henüz resmi bir dönüş alınamadığı öğrenildi.

Marisks uzmanları, “Bu tür mesajlar tamamen dolandırıcılık. Resmi İran otoriteleriyle hiçbir ilgisi yok,” açıklamasında bulundu.

Olay, bölgedeki jeopolitik risklere bir de siber tehdit boyutunun eklendiğini gösteriyor. Denizcilik sektörü yetkilileri, bu tür sahteciliklere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.