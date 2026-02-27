SBI Holdings ve Startale Group, Düzenlemelere Uygun Yen Destekli Stabilcoin JPYSC’yi Duyurdu

Japon finans sektörünün önde gelen şirketlerinden SBI Holdings ile blokzincir altyapı firması Startale Group, Japon yeniyle desteklenen düzenlenmiş bir stabilcoin olan JPYSC’nin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi için ortaklık kurdu. Bu girişim, finansal inovasyon ve küresel ödemelerde güvenilir bir dijital para sunmayı amaçlıyor.

Kurumsal odaklı ve yasalara uygun stabilcoin projesi

2026 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması planlanan JPYSC, kurumlar ve uluslararası işlemler için tasarlandı. Proje, Japonya’da yeniden düzenlenmiş olan Ödeme Hizmetleri Yasası’nın sunduğu esneklikle, fon transferi sağlayıcılarına uygulanan geleneksel limitleri aşacak şekilde yapılandırılıyor. Düzenlenmiş ve güven esasına dayalı bir altyapı sunulan stabilcoin, değerinin Japon yeniyle sabitleneceği ve yüksek tutarlı işlemlerde kullanıma uygun olacağı belirtiliyor.

Teknik altyapı ve iş birliğinin detayları

SBI Holdings, bankacılık ve finans alanında geniş bir ağa sahip. Şirket bünyesindeki Shinsei Trust & Banking, stabilcoin’in ihraç edilmesi ve geri ödenmesinden sorumlu olacak. Böylece rezerv varlıkların şeffaf ve denetlenen bir ortamda tutulması sağlanacak. Kurumun iştiraki SBI VC Trade ise JPYSC’nin dolaşımını sağlayarak hem kurumsal hem de bireysel kullanıcıların bu dijital yeni erişmesine imkan tanıyacak.

Startale Group, Astar Network ve Sony destekli Soneium blokzincirinde edindiği deneyimle JPYSC’nin teknik geliştirmelerini üstleniyor. Akıllı kontratların tasarımı, çeşitli API bağlantıları ve güvenlik sistemlerinin entegrasyonu da firmanın sorumluluk alanında bulunuyor. Proje, özellikle ABD doları endeksli stabilcoinlerin küresel ticaretteki hakimiyetini dengelemeyi ve Japon yeni tabanlı bir alternatif oluşturmayı hedefliyor.

Yasal gelişmeler ve yeni blokzincir hamlesi

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı’nın (FSA) son dönemde blockchain ödemeleriyle ilgili yaptığı düzenlemeler, JPYSC’nin yolu üzerindeki engelleri azaltıyor. FSA’nın oluşturduğu yeni regülasyon ortamı sayesinde, bu yen destekli stabilcoin ülkede ödeme araçları arasında öne çıkmaya hazırlanıyor. JPYSC, para transferi şirketleri tarafından çıkarılan stabilcoinlerden farklı olarak, “Elektronik Ödeme Aracı” olarak sınıflandırılıyor ve yüksek tutarlı işlemlerde kullanılabiliyor.

Startale Group ve SBI Holdings, JPYSC’nin Shinsei Trust & Banking tarafından ihraç edilen ve Startale’in teknik altyapısıyla geliştirilen, trust bankası destekli ilk yen stabilcoini olduğunu duyurdu.

SBI Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Yoshitaka Kitao, toplumsal anlamda geri döndürülemez bir şekilde token ekonomisine doğru gidildiğini vurguluyor. Ortaklık kapsamında kısa süre önce yeni bir Layer 1 blokzincir olan Strium Network de hayata geçirildi. Bu ağ, özellikle tokenlaştırılmış menkul kıymetler ve gerçek varlıkların tek bir platformda buluşturulmasını amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl açıklanan bu iş birliği, blokzincir alanında kurumsal odaklı yeni nesil uygulamalara öncülük ediyor. Yapılan testler, Strium’un ticaret, mutabakat ve entegrasyon konularında temel kabiliyetlerini şimdiden ortaya koydu.